Η παγκόσμια αγορά στα ομόλογα έκλεισε με απώλειες την περασμένη Παρασκευή, στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας, καθώς τα όλο και περισσότερα στοιχεία για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν οδήγησαν τους επενδυτές να εκτιμήσουν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και ότι η ανάπτυξη θα πληγεί.

Την ίδια στιγμή, αν και τα ελληνικά ομόλογα οδηγήθηκαν σε άνοδο, λόγω της κατάστασης, εντούτοις η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό.

Τα ομόλογα της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, ιταλικών και γαλλικών, δέχτηκαν πλήγμα, μαζί με τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τα ιταλικά 10ετή ομόλογα ήταν μεταξύ των χειρότερων σε απόδοση, με τις αποδόσεις να αυξάνονται κατά 7,4 μονάδες βάσης σε περίπου 3,918%, κάτι που συνιστά άνοδο σχεδόν 14 μονάδων βάσης, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 6 μονάδες βάσης σε περίπου 3,13%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό δεκαετές ήταν στο 3,816%, ήτοι σε καλύτερη θέση από την προαναφερθείσα Ιταλία, ενώ ήταν κάτω και από τη Γαλλία, της οποίας το 10ετές ήταν στο 3,925%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα ενός έτους, καθώς οι επενδυτές προέβλεπαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τις ενεργειακές αναταράξεις που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Πληθωρισμός

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ως αποτέλεσμα του πολέμου, ο οποίος έχει ωθήσει την τιμή του αργού πετρελαίου σε άνοδο άνω του 50%.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων, οι οποίες είναι οι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο αυτή την εβδομάδα, αλλά οι αποδόσεις των ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας έχουν επίσης αρχίσει να αυξάνονται, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός σοκ στις τιμές.

«Οι παγκόσμιες αποδόσεις έχουν πιθανώς φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι αρκετά υψηλές ώστε να επηρεάσουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Με μια ανθεκτική παγκόσμια οικονομία που τροφοδοτείται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι κεντρικές τράπεζες ανησυχούν πιθανώς περισσότερο για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Eugene Leow, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της DBS.

Τι δείχνουν οι χρηματαγορές

Οι χρηματαγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές εκτιμούν σε 60% την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων φέτος. Πριν από τον πόλεμο, είχαν ήδη προεκτιμηθεί τουλάχιστον δύο μειώσεις.

Η αγορά επιτοκίων δείχνει επίσης ότι μόνο τέσσερις από τις 24 πιο σημαντικές κεντρικές τράπεζες του κόσμου έχουν ουσιαστική πιθανότητα να προχωρήσουν σε μείωση επιτοκίων φέτος, με τη συντριπτική πλειοψηφία να κλίνει υπέρ των αυξήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στον πληθωρισμό, αλλά και στα υψηλότερα ελλείμματα», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Mohit Kumar, προσθέτοντας: «Είναι πιθανό να δούμε μια σειρά μέτρων στήριξης για τις επιδοτήσεις καυσίμων να ανακοινώνονται τους επόμενους μήνες.»

Ο Kumar δήλωσε ότι προβλέπει μια τάση απότομης αύξησης στις καμπύλες των κρατικών ομολόγων, αναφερόμενος σε μια δυναμική της αγοράς στην οποία οι αποδόσεις των ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας αυξάνονται ταχύτερα από αυτές των ομολόγων βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Οι G7

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων στις χώρες του G7 αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 15 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με μέση αύξηση 10 μονάδων βάσης για τις αποδόσεις των διετών ομολόγων του G7.

Τα 10ετή ομόλογα αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου κατέγραφαν τελευταία απόδοση 4,53%, σημειώνοντας άνοδο 7,3 μονάδων βάσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυμαινόμενα κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούνιο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δεκαετίες, καθώς αυξάνεται η πίεση προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί λόγω των βαριών απωλειών του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές.

Τα 10ετή κρατικά ομόλογα αναφοράς, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 20 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, σημείωσαν περαιτέρω άνοδο 11 μονάδων βάσης στο 5,099% την Παρασκευή, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,7%.

Πηγή: ΟΤ