Ολυμπιακός: Τα νεότερα για τον Ντόρσεϊ ενόψει του δεύτερου τελικού με τον Παναθηναϊκό
Εξακολουθεί να παραμένει στον «αέρα» η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ.
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά.
Ο Έλληνας γκαρντ εξακολουθεί να είναι αμφίβολος, έκανε θεραπεία και η συμμετοχή του στο δεύτερο παιχνίδι (Παρασκευή 5/6, 21:00) εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολη, με τη συμμετοχή του να κρίνεται τη μέρα του αγώνα, με τις πιθανότητες ωστόσο να μην είναι υπέρ του.
Στην Συνέντευξη Τύπου του Game 1, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε πως θα δούμε «μέρα με τη μέρα εάν θα παίξει στο Game 2» και ακόμη, δεν έχει αλλάξει κάτι, με τον Ντόρσεϊ να το… παλεύει, αλλά να είναι ερωτηματικό.
Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ όταν έπεσε στο παρκέ μετά από μία προσπάθειά του να σουτάρει και έδειξε να έχει ενοχλήσεις, στις 28/5 και έκτοτε, δεν έχει ξαναπαίξει.
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