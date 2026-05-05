Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 01:25

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, χθες Δευτέρα στις Βρυξέλλες (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi, Κυριάκος Πιερρακάκης, αριστερά, και Βλάντις Ντομπρόβσκις).

«Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

«Οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω για την ανάπτυξη και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό»

Υπογράμμισε ότι «η ευθύνη μας απέναντί τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια», κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Οπως τόνισε, η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων απαιτεί στενό ευρωπαϊκό συντονισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «απαραίτητη προϋπόθεση» για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Παρά τις προκλήσεις, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια:

«Η ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της», ενώ ο πληθωρισμός βρισκόταν κοντά στον στόχο πριν από το τελευταίο σοκ και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με ιστορικά χαμηλή ανεργία.

«Αυτό είναι το θεμέλιό μας και πάνω σε αυτό χτίζουμε με σχεδιασμό, συνέπεια και υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση της Επιτροπής ότι αυτά πρέπει να είναι «στοχευμένα και προσωρινά», σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της Πράσινης Μετάβασης.

«Μάθημα πολιτικής»

«Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη», αναγνώρισε ο Κ. Πιερρακάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συμπεράσματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημειώνοντας ότι «όταν τα μέτρα δεν είναι στοχευμένα, τελικά ωφελούν πολύ περισσότερο τους πλούσιους παρά τους φτωχούς».

Οπως τόνισε, αυτό αποτελεί «ένα σημαντικό μάθημα πολιτικής» και επιβεβαιώνει τη γραμμή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οπως είπε, σύμφωνα με το ΔΝΤ, «περίπου το 70% του συνολικού κόστους των μέτρων του 2022 είτε δεν ήταν στοχευμένα είτε στρέβλωσαν τις τιμές», ενώ προειδοποίησε για τις ανισότητες στις επιδοτήσεις ενέργειας, όπου αν δεν είναι σωστά σχεδιασμένες, μπορεί να ωφελήσουν δυσανάλογα τα υψηλότερα εισοδήματα.

Καταλήγοντας, ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης, σημειώνοντας ότι τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν ήδη επωφεληθεί από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές.

Ενεργειακή ανεξαρτησία

Οπως υπογράμμισε, η ΕΕ ενισχύει τη στρατηγική της για ενεργειακή ανεξαρτησία, επενδύοντας σε καθαρές μορφές ενέργειας, διασυνδέσεις και κοινά δίκτυα, επισημαίνοντας ότι «οι τρέχουσες εξελίξεις δείχνουν πως πρέπει να επιταχύνουμε».

Ερωτηθείς για το αν βρισκόμαστε σε στασιμοπληθωρισμό, ο Κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», αλλά δεν βρισκόμαστε σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο.

Οπως ανέφερε, οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω για την ανάπτυξη και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει την πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Σοκ στασιμοπληθωρισμού»

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις παραδέχτηκε ότι αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», που σημαίνει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού.

Αναφερόμενος στα πιο πρόσφατα στοιχεία, τόνισε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται στο 3%, κάτι το οποίο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών ενέργειας, με αύξηση κατά 10,9% σε ετήσια βάση και επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Ο Β. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι «ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτιναχθεί», με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 125 δολάρια το βαρέλι.

Οπως είπε, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επηρεάζουν κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά», οδηγώντας την ΕΕ «σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού».

«Εξαιρετικά αβέβαιες»

Πρόσθεσε ότι «οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες», με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που θα δημοσιοποιηθούν εντός του μήνα.

Σε πιο αισιόδοξο τόνο ο Β. Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι «οι οικονομίες μας είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022», σημειώνοντας ότι μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ευρώπη έχει διαφοροποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου και έχει επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφερόμενος στην πολιτική απάντηση, υπογράμμισε ότι ο πόλεμος «θα έχει σοβαρές συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης» και υπογράμμισε πως «τα υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν βασικό μας πλεονέκτημα για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας».

Οπως σημείωσε, τα περιθώρια ελιγμών είναι ήδη περιορισμένα λόγω υψηλότερων ελλειμμάτων, αυξημένων επιτοκίων και της ανάγκης για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι «προσωρινά και στοχευμένα» και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση – θέση που, όπως είπε, επανέλαβε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Πιέσεις στις αγορές»

Καταλήγοντας, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «παραμένει έτοιμη να προσαρμόσει την πολιτική της απάντηση, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».

Τέλος, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Πιερ Γκραμένια προειδοποίησε για αυξημένη αβεβαιότητα και πιέσεις στις αγορές.

Οπως ανέφερε, «τις τελευταίες εβδομάδες η αντίδραση των αγορών φάνηκε υπερβολικά αισιόδοξη», ωστόσο η πρόοδος για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί, οδηγώντας εκ νέου σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα spreads των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη διευρύνονται, αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τον Μάρτιο, υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση».

Προειδοποίησε, επίσης, ότι μια πιο απότομη ανατιμολόγηση από τις αγορές θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη στενά περιθώρια άσκησης πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Σύνταξη
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι' αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 00:33

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδός 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

