Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσει τη χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών
Διεθνής Οικονομία 24 Μαΐου 2026, 19:37

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Σημαντικά έχουν αυξηθεί οι εγκαταστάσεις σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι καταναλωτές επιδιώκουν να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να κάνουν τη χρήση ενέργειας πιο βιώσιμη. Τώρα, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται λόγω γεωπολιτικών προκλήσεων, περισσότερα νοικοκυριά έλκονται από τις ηλιακές εγκαταστάσεις.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές , που ονομάζονται επίσης ηλιακά κύτταρα, για να μετατρέψουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά είναι ιδιαίτερα αρθρωτά, πράγμα που σημαίνει ότι μικρότερα ηλιακά οικιακά κιτ και εγκαταστάσεις σε στέγες με ισχύ περίπου 3-20 kW μπορούν να τοποθετηθούν σε μια σειρά από οικιστικά κτίρια. Το κόστος κατασκευής ηλιακών πάνελ έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τα προσιτά και παρέχοντας στους χρήστες μία από τις φθηνότερες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πτώση της τιμής της ηλιακής ενέργειας έχει προσελκύσει εκατομμύρια καταναλωτές να επενδύσουν σε ηλιακές εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και τώρα ακόμη περισσότερα νοικοκυριά μπορούν να υιοθετήσουν ηλιακά συστήματα. Μετά την επίθεση κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο, το Ιράν διέταξε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο έχει μειώσει σημαντικά το εμπόριο ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και έχει αυξήσει δραματικά τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες.

Στροφή στα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πλήττουν σκληρά τους καταναλωτές, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη επηρεαστεί αρνητικά από τον υψηλό πληθωρισμό τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να διαφοροποιήσουν το ενεργειακό μείγμα πέρα ​​από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσουν τον αντίκτυπο της αστάθειας των τιμών. Επιπλέον, πολλά νοικοκυριά παίρνουν την ενέργεια στα χέρια τους επενδύοντας σε ηλιακούς συλλέκτες στέγης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις ηλιακών πάνελ έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον πάροχο ενέργειας Octopus Energy. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 54% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, με τους καταναλωτές να επενδύουν σε μεγαλύτερες ηλιακές συστοιχίες.

Η Rebecca Dibb-Simkin, Διευθύντρια Προϊόντων της Octopus Energy, δήλωσε : «Βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή, καθώς οι άνθρωποι σταματούν απλώς να ρωτούν και αρχίζουν να ενεργούν. Οι βρετανικές οικογένειες έχουν κουραστεί να είναι όμηροι των παγκόσμιων τιμών των ορυκτών καυσίμων. Με τη μετάβαση σε ηλιακή ενέργεια και αντλίες θερμότητας, γίνονται οι δικοί τους σταθμοί παραγωγής ενέργειας, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος και προστατεύοντας τα πορτοφόλια τους μακροπρόθεσμα».

Μπορεί να μην είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ηλιακά συστήματα, καθώς περισσότεροι καταναλωτές ήδη αγόραζαν ηλιακούς συλλέκτες λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας που σχετίζεται με τον πληθωρισμό.

Ο προμηθευτής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Good Energy δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε δει το ενδιαφέρον για ηλιακούς συλλέκτες να διπλασιάζεται τους προηγούμενους τρεις μήνες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Nigel Pocklington, δήλωσε ότι «Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν οι λογαριασμοί μακροπρόθεσμα είναι να διπλασιαστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παράλληλα με την αποθήκευση και την ευελιξία, ώστε περισσότερη από την ενέργειά μας να προέρχεται από προβλέψιμες, εγχώριες πηγές».

Το κόστος των οικιακών μπαταριών μειώνεται επίσης , πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ενέργεια από ηλιακές μονάδες ακόμη και όταν δεν λάμπει ο ήλιος. Όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή εξοικονόμηση από τη χρήση οικιακής μπαταρίας, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν οικιακό φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή αντλία θερμότητας θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν τα περισσότερα.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε νωρίτερα τον Μάρτιο ότι ανέμενε ότι τα περισσότερα νέα σπίτια θα διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες από το 2028 και ότι σχεδίαζε να άρει την απαγόρευση πωλήσεων κιτ ηλιακών συλλεκτών με δυνατότητα σύνδεσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Το 2024, το 84 % της συνολικής νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προστέθηκε στο δίκτυο προήλθε από την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση σε μπαταρίες. Ενώ η καταστολή της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να επιβραδύνει τη μεσοπρόθεσμη επέκταση, πολλές πολιτείες εξακολουθούν να επεκτείνουν τις επιχορηγήσεις και τις εκπτώσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ηλιακά συστήματα.

Τα ηλιακά πάνελ σε στέγες και η εγκατάστασή τους εκτιμάται ότι έχουν μέσο κόστος περίπου 30.000 δολαρίων , χωρίς τα κυβερνητικά κίνητρα, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ προσφέρουν μια σαφή πορεία προς τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, προς το παρόν, μόνο τα πλουσιότερα νοικοκυριά έχουν την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Τους τελευταίους μήνες, ‘όντας αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αρκετοί καταναλωτές στις ΗΠΑ έχουν πάρει την ενέργεια στα χέρια τους εγκαθιστώντας ηλιακούς συλλέκτες με δυνατότητα σύνδεσης χωρίς να ενημερώνουν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι απλό, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν φθηνά, μικρά ηλιακά πάνελ και να τα κρεμάσουν σχεδόν οπουδήποτε χωρίς να προσλάβουν τις υπηρεσίες ενός ηλεκτρολόγου, καθώς τα πάνελ μπορούν να συνδεθούν σε μια κανονική πρίζα για να αρχίσουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, με την υποστήριξη ενός μικρομετατροπέα.

Η τεχνολογία plug-in είναι ήδη δημοφιλής σε ορισμένα μέρη του κόσμου, όπως η Γερμανία . Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν τονίσει στο παρελθόν ότι δεν μπορούν απλώς να αναπαράγουν το γερμανικό μοντέλο, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα είναι διαφορετικό. Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης, που σημαίνει ότι οι συσκευές δεν διακόπτονται όπως απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες, όπως η Γιούτα, έχουν θεσπίσει νομοθεσία για να ενθαρρύνουν την μεγαλύτερη υιοθέτηση.

Με ή χωρίς άδεια, η τάση των καταναλωτών να εγκαθιστούν οικιακά ηλιακά συστήματα αναμένεται να συνεχιστεί εφόσον οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς και οι λογαριασμοί ενέργειας αυξημένοι.

Πηγή: ot.gr

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

