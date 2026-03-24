Με φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας απαντά η Βρετανία στην ενεργειακή κρίση

Νέους κανόνες επιβάλλει στη δόμηση κατοικιών η Βρετανία καθώς η κυβέρνηση παρουσίασε την Τρίτη μέτρα που θα υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να εγκαθιστούν αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες σε όλες τις νέες κατοικίες σε ολόκληρη την Αγγλία, στο πλαίσιο της τελευταίας αντίδρασης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι υπουργοί της Βρετανίας αναφέρουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου ενισχύουν την ανάγκη αξιοποίησης της καθαρής ενέργειας ως μέσου ενεργειακής ασφάλειας.

Κτίρια με παραγωγή πράσινης ενέργειας στη Βρετανία

Το Future Homes Standard — ένα σύνολο κανονισμών για τις νέες κατασκευές στην Αγγλία από το 2028 — θα θεσπίσει απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι οι κατοικίες θα κατασκευάζονται με επιτόπια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, η πλειοψηφία της οποίας αναμένεται να παρέχεται από ηλιακή ενέργεια.

Οι κανόνες θα προβλέπουν επίσης την κατασκευή κατοικιών με συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως αντλίες θερμότητας και δίκτυα θέρμανσης.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι τα ηλιακά πάνελ που συνδέονται με την πρίζα, τα οποία οι ιδιοκτήτες σπιτιών μπορούν να εγκαταστήσουν στα μπαλκόνια τους, θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα τους επόμενους μήνες.

«Ο πόλεμος στο Ιράν έδειξε για άλλη μια φορά ότι η προσπάθειά μας για καθαρή ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μας ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κυριαρχία των αγορών ορυκτών καυσίμων που δεν ελέγχουμε», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

«Είτε μέσω ηλιακών πάνελ που θα τοποθετούνται ως στάνταρ εξοπλισμός στις νέες κατοικίες είτε δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αγοράζουν ηλιακά πάνελ που συνδέονται στο ρεύμα από τα καταστήματα, είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την καθαρή ενέργεια, ώστε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή κυριαρχία της χώρας μας», πρόσθεσε.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους φορείς του ενεργειακού κλάδου, ενώ ορισμένοι ακτιβιστές κάλεσαν την κυβέρνηση της χώρας να προχωρήσει περαιτέρω στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ο κόσμος θέλει να απαλλαγεί από αυτές τις κρίσεις που προκαλούν τα ορυκτά καύσιμα — από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ενδιαφέρον για την ηλιακή ενέργεια έχει εκτοξευθεί κατά 50%, ενώ παρατηρείται επίσης ραγδαία αύξηση στη ζήτηση για αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γκρεγκ Τζάκσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Octopus Energy.

«Κάθε ηλιακός συλλέκτης, αντλία θερμότητας και μπαταρία μειώνει τους λογαριασμούς και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βρετανίας. Και τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε ο Τζάκσον.

Οι κλιματολόγοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αναγνωριστεί ως ο κύριος παράγοντας της κλιματικής κρίσης.

Ενεργειακή ασφάλεια

Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει να διαταράσσει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, με τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ να έχει ουσιαστικά σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας κρίσιμος στενός θαλάσσιος διάδρομος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από αυτό.

Εν τω μεταξύ, βουλευτές της αντιπολίτευσης προέτρεψαν το κυβερνών κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της εγχώριας ενεργειακής τροφοδοσίας, προκειμένου να μειωθούν οι λογαριασμοί των καταναλωτών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Ενέργειας της κεντροδεξιάς Συντηρητικής Κόμματος, Κλερ Κουτίνιο, κάλεσε την κυβέρνηση να εκδώσει άδειες για νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

