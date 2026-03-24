Με φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας απαντά η Βρετανία στην ενεργειακή κρίση
Περιβάλλον 24 Μαρτίου 2026, 17:41

Η Βρετανία προωθεί την αυτοπαραγωγή και την πράσινη ενέργεια κόντρα στον ενεργειακό κλονισμό που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Νέους κανόνες επιβάλλει στη δόμηση κατοικιών η Βρετανία καθώς η κυβέρνηση παρουσίασε την Τρίτη μέτρα που θα υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να εγκαθιστούν αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες σε όλες τις νέες κατοικίες σε ολόκληρη την Αγγλία, στο πλαίσιο της τελευταίας αντίδρασης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι υπουργοί της Βρετανίας αναφέρουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου ενισχύουν την ανάγκη αξιοποίησης της καθαρής ενέργειας ως μέσου ενεργειακής ασφάλειας.

Κτίρια με παραγωγή πράσινης ενέργειας στη Βρετανία

Το Future Homes Standard — ένα σύνολο κανονισμών για τις νέες κατασκευές στην Αγγλία από το 2028 — θα θεσπίσει απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι οι κατοικίες θα κατασκευάζονται με επιτόπια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, η πλειοψηφία της οποίας αναμένεται να παρέχεται από ηλιακή ενέργεια.

«Κάθε ηλιακός συλλέκτης, αντλία θερμότητας και μπαταρία μειώνει τους λογαριασμούς και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βρετανίας»

Οι κανόνες θα προβλέπουν επίσης την κατασκευή κατοικιών με συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως αντλίες θερμότητας και δίκτυα θέρμανσης.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι τα ηλιακά πάνελ που συνδέονται με την πρίζα, τα οποία οι ιδιοκτήτες σπιτιών μπορούν να εγκαταστήσουν στα μπαλκόνια τους, θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα τους επόμενους μήνες.

«Ο πόλεμος στο Ιράν έδειξε για άλλη μια φορά ότι η προσπάθειά μας για καθαρή ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μας ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κυριαρχία των αγορών ορυκτών καυσίμων που δεν ελέγχουμε», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

«Είτε μέσω ηλιακών πάνελ που θα τοποθετούνται ως στάνταρ εξοπλισμός στις νέες κατοικίες είτε δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αγοράζουν ηλιακά πάνελ που συνδέονται στο ρεύμα από τα καταστήματα, είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την καθαρή ενέργεια, ώστε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή κυριαρχία της χώρας μας», πρόσθεσε.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους φορείς του ενεργειακού κλάδου, ενώ ορισμένοι ακτιβιστές κάλεσαν την κυβέρνηση της χώρας να προχωρήσει περαιτέρω στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ο κόσμος θέλει να απαλλαγεί από αυτές τις κρίσεις που προκαλούν τα ορυκτά καύσιμα — από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ενδιαφέρον για την ηλιακή ενέργεια έχει εκτοξευθεί κατά 50%, ενώ παρατηρείται επίσης ραγδαία αύξηση στη ζήτηση για αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γκρεγκ Τζάκσον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Octopus Energy.

«Κάθε ηλιακός συλλέκτης, αντλία θερμότητας και μπαταρία μειώνει τους λογαριασμούς και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βρετανίας. Και τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε ο Τζάκσον.

Οι κλιματολόγοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αναγνωριστεί ως ο κύριος παράγοντας της κλιματικής κρίσης.

Ενεργειακή ασφάλεια

Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει να διαταράσσει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, με τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ να έχει ουσιαστικά σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας κρίσιμος στενός θαλάσσιος διάδρομος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από αυτό.

Εν τω μεταξύ, βουλευτές της αντιπολίτευσης προέτρεψαν το κυβερνών κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της εγχώριας ενεργειακής τροφοδοσίας, προκειμένου να μειωθούν οι λογαριασμοί των καταναλωτών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Ενέργειας της κεντροδεξιάς Συντηρητικής Κόμματος, Κλερ Κουτίνιο, κάλεσε την κυβέρνηση να εκδώσει άδειες για νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Πηγή: OT.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% συνέχισε η αγορά το ρόλερ κόστερ

Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Κόσμος 24.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Σύνταξη
Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Ελλάδα 24.03.26

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

Σύνταξη
H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24.03.26

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Σύνταξη
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σύνταξη
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
«Δώρα» 24.03.26

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Σύνταξη
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
«Greynaissance» 24.03.26

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

