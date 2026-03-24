Ώρα για ηλεκτροκίνηση – Πώς η ενεργειακή κρίση λόγω Ιράν θα ωφελήσει τελικά το περιβάλλον
Περιβάλλον 24 Μαρτίου 2026, 15:09

Ώρα για ηλεκτροκίνηση – Πώς η ενεργειακή κρίση λόγω Ιράν θα ωφελήσει τελικά το περιβάλλον

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων -ειδικά στην Ασία που εξαρτάται από το πετρέλαιο και το αέριο της Μέσης Ανατολής- ενθαρρύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις ΑΠΕ.

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές των ορυκτών καυσίμων, όμως οι επιθέσεις που διέταξε κατά του Ιράν πιθανότατα θα επιταχύνουν την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ανανεώσιμη ενέργεια, κυρίως στην Ασία.

Η πολυπληθέστερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του πλανήτη, γράφει ο Κλάιντ Ράσελ του Reuters, χτυπήθηκε σκληρά από τις συνέπειες της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης και έχει δει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Οι χώρες που ελέγχουν τις τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν διαθεσιμότητα, καθώς η σύγκρουση έχει πρακτικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχονται κανονικά 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και παραγώγων. Η Ασία εξαρτάται από αυτή τη θαλάσσια δίοδο για τα ορυκτά καύσιμα που εισάγει από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Αν και οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 42% από την αρχή της σύγκρουσης, η άνοδος στα παράγωγα πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη. To ντίζελ Σιγκαπούρης έχει ακριβύνει κατά 104% από τις 27 Φεβρουαρίου και έφτανε τη Δευτέρα τα 186 δολάρια το βαρέλι, ενώ η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 91% στο ιστορικό ρεκόρ των 152 δολαρίων το βαρέλι.

Στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας ο κόσμος έκανε ουρές για να γεμίσει φιάλες υγροποιημένου φυσικού αερίου (Reuters)

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην Ασία θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά για εβδομάδες και μήνες, ενώ παράλληλα κινδυνεύουν από ελλείψεις λόγω αδυναμίας των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν αργό πετρέλαιο.

Η τεράστια άνοδος των τιμών είναι έτσι πιθανό να κάνει πιο ελκυστικά τα ηλεκτρικά οχήματα, τα υβριδικά plug-in και τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, γράφει ο Ράσελ. Η αφθονία των κινεζικών μοντέλων και οι κρατικές επιδοτήσεις αυξάνουν τη διαθεσιμότητα αυτών των λύσεων.

Η Κίνα είναι σήμερα παγκόσμιος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένων των τεράστιων επενδύσεων στις τεχνολογίες μπαταριών.

Περίπου 12 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υβριδικά plug-in πουλήθηκαν πέρυσι στη χώρα, αριθμός που ξεπερνά το 50% των πωλήσεων.

Το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε πέρυσι το 12% στην Αυστραλία, όπου περισσότερο από το ένα τρίτο των νοικοκυριών έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στέγης. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αφού μειώνει περαιτέρω το κόστος της ενέργειας.

Επιτάχυνση της μετάβασης αναμένεται και στην Ιαπωνία, καθώς η εγχώρια βιομηχανία λανσάρει περισσότερα μοντέλα, ειδικά plug-in υβριδικά.

Ουρές στα πρατήρια καυσίμων της Κίνας καθώς οι τιμές όλο και ανεβαίνουν (Reuters)

Η ηλεκτροκίνηση διαδίδεται και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όμως αυτό που αρχίζει να κάνει τη διαφορά είναι τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα. Στην Ινδία πουλήθηκαν το 2025 σχεδόν 1,3 εκατ. μονάδες, νούμερο που αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου των πωλήσεων.

Το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω αν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές για καιρό. Γενικά, οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθούν για μήνες μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Για τις χώρες της Ασίας, ο πόλεμος προσέφερε ένα ισχυρό κίνητρο για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Αν και δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση, η εμπειρία της Ευρώπης μετά το σκάνδαλο dieselgate το 2015 –όταν η Volkswagen πιάστηκε να παρεμβαίνει στις μετρήσεις ρύπων- δίνει μια εικόνα.

Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων ντίζελ έκαναν βουτιά από το 52% το 2015 σε μόλις 8% το 2025. Αν και τα οχήματα βενζίνης ευνοήθηκαν αρχικά, μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και τα plug-in υβριδικά, τα οποία έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα ντιζελοκίνητα.

Το δίδαγμα είναι ότι, μόλις μια τάση παγιωθεί, γίνεται δύσκολο να αντιστραφεί. Ο κίνδυνος για τους εξαγωγείς αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων είναι ότι ο πόλεμος θα αλλάξει τη νοοτροπία των καταναλωτών και των κυβερνήσεων και θα προσανατολίσει τη ζήτηση προς την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»

Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

