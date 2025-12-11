Προς αναβολή η απαγόρευση των συμβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ

Το ενδεχόμενο να αναβάλει κατά πέντε χρόνια την εφαρμογή της απαγόρευσης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από πιέσεις από ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα αλλαγές στους κανόνες της με στόχο τη μετάβαση του κλάδου των αυτοκινήτων από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρκετές κυβερνήσεις και αυτοκινητοβιομηχανίες, από τη Γερμανία ως την Ιταλία και την Πολωνία, υποστηρίζουν ότι η προγραμματισμένη μετάβαση από την τρέχουσα τεχνολογία to 2025 είναι υπερβολικά επιθετική και ενέχει τον κίνδυνο να καταστρέψει έναν από τους βασικούς κλάδους της περιοχής.

Η στρατηγική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η στρατηγική της Επιτροπής είναι να επιτρέψει την πενταετή παράταση της χρήσης του κινητήρα εσωτερικής καύσης σε υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης και οχήματα με εκτεταμένη αυτονομία. Αυτό θα βασιστεί στην προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν με προηγμένα βιοκαύσιμα και τα λεγόμενα e-fuels — που παράγονται με τη χρήση συλλεγμένου CO2 και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας — καθώς και με τη χρήση πράσινου χάλυβα στην κατασκευή τους, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα επιτρέψει στην ΕΕ να συνεχίσει να στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα έως το 2035, ανάλογα με τις ακριβείς παραμέτρους της πρότασης, ανέφεραν οι πηγές. Θα αντιμετωπίσει επίσης τις ανησυχίες αρκετών χωρών που παράγουν αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, οι οποίες ζήτησαν να χρησιμοποιηθούν καθαρές τεχνολογίες εκτός από τα καθαρά ηλεκτρικά οχήματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο σχεδιασμός

Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα επιτρέψει στην ΕΕ να συνεχίσει να στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα έως το 2035, ανάλογα με τις ακριβείς παραμέτρους της πρότασης, ανέφεραν οι πηγές. Θα αντιμετωπίσει επίσης τις ανησυχίες αρκετών χωρών που παράγουν αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, οι οποίες ζήτησαν να χρησιμοποιηθούν καθαρές τεχνολογίες εκτός από τα καθαρά ηλεκτρικά οχήματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται εντός της Επιτροπής και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές. Η Επιτροπή έχει ως πολιτική να μην σχολιάζει τα σχέδια κανονισμών.

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα κερδίσουν περισσότερο χρόνο για να προχωρήσουν σε πλήρη μετάβαση προς ηλεκτρικά οχήματα, θα υπάρξουν ανησυχίες μεταξύ των περιβαλλοντικών ομάδων ότι οι αλλαγές δημιουργούν νέα κενά που υπονομεύουν τις κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης και κινδυνεύουν να αφήσουν τις βασικές αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής να υστερούν περαιτέρω από την Κίνα στον αγώνα για τις…μπαταριοκίνητες οδικές μεταφορές.

Τα υβριδικά

Το ποσοστό των υβριδικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης και των οχημάτων με εκτεταμένη αυτονομία που θα επιτρέπεται να πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το 2035 δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι βασικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα e-καύσιμα και τα προηγμένα βιοκαύσιμα βρίσκονται επίσης σε στάδιο διευθέτησης, ανέφεραν.

Το πακέτο που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα θα αναβάλει επίσης τα σχέδια για την αυστηροποίηση του τρόπου υπολογισμού των εκπομπών των υβριδικών αυτοκινήτων με δυνατότητα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η Επιτροπή είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μετάβασης σε ένα σύστημα που μετρά την πραγματική ρύπανση αντί του τρέχοντος συστήματος μέτρησης, το οποίο βασίζεται σε εργαστηριακές εκτιμήσεις που υποτιμούν σημαντικά τις πραγματικές εκπομπές.

Το πακέτο μέτρων για τα αυτοκίνητα θα συνοδεύεται από πρόταση για την αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στους εταιρικούς στόλους και από αλλαγές στους κανόνες για τις εκπομπές ρύπων των βαρέων οχημάτων.

Πηγή: OT.gr