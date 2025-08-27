Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα οχήματα «δεν είναι πλέον εφικτοί», υποστηρίζουν οι ενώσεις ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και προμηθευτών εξαρτημάτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται να υποδεχτεί εκπροσώπους των αυτοκινητοβιομηχανιών στις 12 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συζητήσει το μέλλον του κλάδου, ο οποίος αντιμετωπίζει τη διπλή απειλή των αμερικανικών δασμών και του κινεζικού ανταγωνισμού στην ηλεκτροκίνηση.

Ο Όλα Κελένιους, διευθύνων σύμβουλος της Mercedes και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA), μαζί με τον Ματίας Ζινκ της Schaeffler AG, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Προμηθευτών Αυτοκινητοβιομηχανίας (CLEPA), δήλωσαν σε επιστολή τους προς την φον ντερ Λάιεν ότι παραμένουν δεσμευμένοι στον στόχο της ΕΕ για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Υποστήριξαν ωστόσο ότι οι στόχοι είναι ανέφικτοι, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξαρτώνται απόλυτα από την Ασία για τις μπαταρίες οχημάτων και αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη παραγωγής και νέους δασμούς στις ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξαν, η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει τους στόχους της, οι οποίοι προβλέπουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% στα ΙΧ και κατά 50% στα βαν έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2021. Η μείωση προβλέπεται να φτάσει το 100% το 2035, οπότε θα απαγορευτούν τα νέα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν σήμερα μερίδιο 15% στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τα βαν περίπου 9%.

«Η επίτευξη των άκαμπτων στόχων για το CO2 στα βαν το 2030 και το 2035 είναι, στον σημερινό κόσμο, απλά ανέφικτη» γράφουν στην επιστολή.

Δηλώνουν μάλιστα ότι οι κανονισμοί και οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση.

«Τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρωτοστατήσουν, πρέπει όμως να υπάρξει χώρος για υβριδικά (plug-in), επέκταση της αυτονομίας, αποδοτικά οχήματα εσωτερικής καύσης, υδρογόνο και αποανθρακοποιημένα καύσιμα» αναφέρει η επιστολή.

Οι δύο ενώσεις ζητούν επίσης αναθεώρηση των κανονισμών για τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Τον Μάρτιο, η ΕΕ συμφώνησε να δώσει περισσότερο χρόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να συμμορφωθούν με τους στόχους μείωσης του CO2, οι οποίοι αρχικά αφορούσαν το έτος 2025.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει η φον ντερ Λάιεν ζητούν να ανακληθεί η απαγόρευση των νέων κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035.