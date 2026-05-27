Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν περνάει απαρατήρητη από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

Από το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός, απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες «σε μία δημοκρατική πανστρατιά» οραματιζόμενος «τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας».

Ήταν αιχμηρός απέναντι στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ «που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους τη μια με το ένα την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα».

Μη «πηγές» το κυβερνητικό σχόλιο

Κυβερνητικές πηγές, λίγο μετά την ομιλία στο Θησείο, εκτιμούσαν πως «τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες».

Και σημείωναν πως «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Οργισμένη αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα» που πιστοποιεί «πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως ‘νέο’».

Βάζοντας στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πως «έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια» και ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια;

Λέει πως «προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες» και ρωτά με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;

Σημειώνει πως «σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά» και ρωτά πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;

Με τον «συναγερμό» να έχει χτυπήσει για τα καλά, στη Χαριάλου Τρικούπη σημειώνουν πως «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Όσον αφορά στην αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, «ας γνωρίζει οτι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε «μαύρα ταμεία»; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;»

Και για το τέλος, ρωτά σκωπτικά: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς;» παραπέμποντας σε μια τοποθέτηση (2024) του Γ. Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: «οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».