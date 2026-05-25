Ο συνιδρυτής της Anthropic ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ
Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια των εταιρειών τεχνολογίας, παραδέχεται ο συνιδρυτής της Anthropic Κρις Όλαφ, ζητώντας την παρέμβαση των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών ηγετών.
Μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης της πρώτης εγκυκλίου του πάπα Λέοντα, η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ο Όλαφ παραδέχτηκε την «πραγματική πιθανότητα» να αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από μηχανές «σε πολύ μεγάλη κλίμακα».
«Αν αυτό συμβεί, η στήριξη όσων εκτοπιστούν θα είναι μια ηθική ανάγκη ιστορικών διαστάσεων» δήλωσε, καθισμένος δίπλα στον πάπα.
Ο Όλαφ παραδέχτηκε επίσης ότι οι εταιρείες ΑΙ λειτουργούν κάτω από εμπορικές, γεωπολιτικές και προσωπικές πιέσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.
Κάθε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης «λειτουργεί μέσα σε ένα σύνολο κινήτρων και περιορισμών που μερικές φορές μπορεί να συγκρούονται με το να πράττει κανείς το σωστό», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και οι ερευνητές με καλές προθέσεις επηρεάζονται από αυτές τις δυνάμεις.
Αυτό, τόνισε, καθιστά αναγκαία την εξωτερική εποπτεία.
Η Anthropic, δημιουργός του μοντέλου Claude, συγκρούστηκε πρόσφατα με την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της άρνησής της να επιτρέψει τη χρήση της τεχνολογίας της στην ανάπτυξη αυτόνομων όπλων ή τη μαζική παρακολούθηση των αμερικανών πολιτών.
Ο Όλαφ χαιρέτισε την παρέμβαση του πάπα για τους κινδύνους της ΑΙ, λέγοντας ότι τα ηθικά ζητήματα εκτείνονται πολύ πέρα από τον κλάδο.
«Τα ερωτήματα που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι μεγαλύτερα από την ίδια την ερευνητική κοινότητα της AI», είπε, ζητώντας από τους «ειλικρινείς και σκεπτόμενους επικριτές» να αμφισβητήσουν τις εταιρείες και να βοηθήσουν ώστε να κατευθυνθεί η τεχνολογία προς μια θετική πορεία.
Ο Κρις Όλαφ παρέθεσε τρεις τομείς που, όπως είπε, απαιτούν επείγουσα προσοχή: τον κίνδυνο εκτεταμένων απωλειών θέσεων εργασίας, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της AI θα μοιραστούν ισότιμα και το άλυτο ζήτημα του τρόπου ερμηνείας της ολοένα πιο πολύπλοκης και συχνά αδιαφανούς συμπεριφοράς των συστημάτων.
«Η ανάπτυξη της AI συγκεντρώνεται σε μια χούφτα πλούσιων χωρών. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της AI θα μοιραστούν παγκοσμίως;» διερωήθηκε.
Η εκδήλωση της Δευτέρας ήταν μια ασυνήθιστη σύγκλιση μεταξύ του τεχνολογικού τομέα και της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία επιδιώξει να παρουσιαστεί ως η φωνή της ηθικής σχετικά με τις συνέπειες της ΑΙ.
