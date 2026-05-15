Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη σου «τηγανίζει» το μυαλό; Το φαινόμενο AI Brain Fry που βιώνουν οι εργαζόμενοι
AI 15 Μαΐου 2026, 06:00

Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη σου «τηγανίζει» το μυαλό; Το φαινόμενο AI Brain Fry που βιώνουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι αισθάνονται καταβεβλημένοι και υπερφορτωμένοι από τη νέα τεχνολογία της AI

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική ζωή συχνά χαρακτηρίζονται από μια αίσθηση συνεχούς υπερφόρτωσης.

Σε εργασίες με γρήγορους ρυθμούς, όπως ο τομέας της φιλοξενίας ή η δημοσιογραφία, είναι συνηθισμένο να χειρίζεται κανείς πολλές εργασίες ταυτόχρονα, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο των λεπτομερειών.

Στον τομέα των υπηρεσιών, αυτό μπορεί να σημαίνει να τρέχει κανείς από τραπέζι σε τραπέζι, να παρακολουθεί παραγγελίες και, κατά καιρούς, να χάνει από τα μάτια του τι πρέπει ακόμα να παραδοθεί.

Σε ρόλους που βασίζονται στη γνώση, η αντίστοιχη πρόκληση έρχεται με τη μορφή υπερφόρτωσης έρευνας, ατελείωτων καρτελών και της πίεσης να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορούν ρεαλιστικά να επεξεργαστούν.

Με την πάροδο του χρόνου, οι εργαζόμενοι συνήθως αναπτύσσουν καλύτερα συστήματα για τη διαχείριση αυτής της πίεσης.

Οι λίστες υποχρεώσεων, οι προθεσμίες και η εμπειρία βοηθούν στη βελτίωση της κρίσης και της συγκέντρωσης.

Η ικανότητα να δίνεται προτεραιότητα και να ολοκληρώνονται εργασίες γίνεται πιο σταθερή με τον καιρό, αντικαθιστώντας το χάος των αρχών της καριέρας με πιο δομημένη σκέψη.

Ωστόσο, αυτή η βελτίωση στην εστίαση και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αμφισβητείται πλέον από την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με ένα άρθρο των Financial Times.

Η υπόσχεση της AI: Περισσότερη παραγωγή, ταχύτερη εργασία

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισαχθεί ευρέως ως εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αναθέτουν σε τρίτους επαναλαμβανόμενες εργασίες και να επιταχύνουν τις πολύπλοκες.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν περιλήψεις ερευνών, ιδέες μάρκετινγκ, κώδικα και γραπτό περιεχόμενο σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κατ’ αρχήν, αυτό θα έπρεπε να μειώσει την πίεση του φόρτου εργασίας και να απελευθερώσει χρόνο για σκέψη υψηλότερου επιπέδου.

Αντί να συγκεντρώνουν δεδομένα χειροκίνητα ή να συντάσσουν έγγραφα από το μηδέν, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να παράγουν πολλαπλές εκδοχές αποτελεσμάτων σχεδόν αμέσως.

Αυτό δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν καθορίζεται από την έλλειψη ιδεών, αλλά από την αφθονία.

Ο περιοριστικός παράγοντας δεν είναι πλέον η ταχύτητα παραγωγής, αλλά η ικανότητα αξιολόγησης, φιλτραρίσματος και διαχείρισης του παραγόμενου υλικού.

Η εμφάνιση του «AI Brain Fry»

Παρά την υπόσχεση για παραγωγικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει επίσης σε μια νέα μορφή γνωστικής καταπόνησης.

Ερευνητές της Boston Consulting Group έχουν επινοήσει τον όρο «AI Brain Fry», ο οποίος ερμηνεύεται ως «νοητική κόπωση από την υπερβολική χρήση ή την εποπτεία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τη γνωστική ικανότητα του ατόμου».

Η έρευνά τους, βασισμένη σε συνεντεύξεις με 1.488 εργαζόμενους, εντόπισε ένα αυξανόμενο μοτίβο πνευματικής υπερφόρτωσης, διαφορετικό από το παραδοσιακό burnout.

Αυτή η κατάσταση περιγράφεται ως μια αίσθηση «βουητού» στον εγκέφαλο, δυσκολία συγκέντρωσης, βραδύτερη λήψη αποφάσεων, αυξημένα λάθη και ακόμη ισχυρότερη πρόθεση να παραιτηθεί κανείς.

Αυτή η μορφή πίεσης φαίνεται να αναδύεται όταν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τον αριθμό των εργασιών που ένας εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να εποπτεύει, αντί να εξαλείφουν εντελώς την πνευματική προσπάθεια.

Το γνωστικό χάσμα μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης

Η Julie Bedard, συν-συγγραφέας της μελέτης της Boston Consulting Group, εξήγησε ότι το φαινόμενο έγινε ορατό κατά τη διερεύνηση του γιατί τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα δεν υλοποιούνταν πάντα στην πράξη.

Σύμφωνα με την Bedard, υπάρχει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του τι είναι ικανά να παράγουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και του τι είναι γνωστικά ικανοί να διαχειριστούν οι άνθρωποι.

Σημείωσε ότι, ενώ τα οργανωτικά συστήματα και οι ροές εργασίας παίζουν ρόλο, το ζήτημα συνδέεται επίσης θεμελιωδώς με τα γνωστικά όρια του ανθρώπου.

«Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά οργανωτικών ορίων, ζητημάτων και ροών εργασίας, αλλά ένιωσα επίσης ότι ήταν απλώς ο εγκέφαλός μας [που] δεν ξέρει πώς να κάνει ξαφνικά 10 επιπλέον πράγματα», είπε.

Η έρευνα της Bedard διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι συχνά βιώνουν γνωστική υπερφόρτωση όταν προσπαθούν να χειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και αυτό μπορεί να μοιάζει με την παραδοσιακή υπερφόρτωση που προκαλείται από τα email ή το multitasking, η τεχνητή νοημοσύνη εισάγει μια ξεχωριστή δυναμική: αυξάνει τον όγκο της παραγωγής, αφήνοντας όμως την κρίση και την αξιολόγηση εξ ολοκλήρου στον άνθρωπο.

Αυτό σημαίνει ότι τα πιο απαιτητικά γνωστικά μέρη της εργασίας —η λήψη αποφάσεων, το φιλτράρισμα και ο ποιοτικός έλεγχος— παραμένουν σταθερά ανθρώπινες ευθύνες, ακόμη και καθώς η παραγωγή αυτοματοποιείται.

Μάρκετινγκ, λογισμικό και κίνδυνος

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ορισμένοι κλάδοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτόν τον τύπο υπερφόρτωσης. Η μηχανική λογισμικού είναι ένας από τους πιο επηρεαζόμενους τομείς λόγω της εξαιρετικά επαναληπτικής φύσης της και της εξάρτησής της από τη συνεχή επίλυση προβλημάτων.

Το μάρκετινγκ επισημάνθηκε επίσης, με το 26% των εργαζομένων να αναφέρουν συμπτώματα γνωστικής καταπόνησης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον Bedard, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι ρόλοι μάρκετινγκ είναι «δημιουργικοί χωρίς σαφή ορισμό του τι θεωρείται ολοκληρωμένο». Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εντείνουν αυτό το φαινόμενο, καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία πολλαπλών εκδοχών καμπανιών, την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων και την εξατομίκευση περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα.

Αυτό αυξάνει τον φόρτο εργασίας όχι μόνο επιταχύνοντας την παραγωγή, αλλά και διευρύνοντας τον αριθμό των πιθανών κατευθύνσεων που μπορεί να πάρει μια εργασία. Το αποτέλεσμα είναι συχνά περισσότερη εργασία προς έλεγχο, αντί για λιγότερη εργασία προς ολοκλήρωση.

Γιατί οι ροές εργασίας AI μπορεί να φαίνονται πιο εξαντλητικές από τις χειροκίνητες

Ο Bedard το επεξήγησε αυτό με το παράδειγμα της δημιουργίας ενός marketing brief. Σε μια παραδοσιακή ροή εργασίας, ένας υπάλληλος θα συγκέντρωνε δεδομένα, θα κατανοούσε τις πηγές και θα ανέπτυσσε ένα ενιαίο, συνεκτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι γραμμική και σχετικά περιορισμένη.

Με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, η ίδια εργασία μπορεί να παράγει ταυτόχρονα πολλαπλές λεπτομερείς εκθέσεις.

Ενώ αυτό αυξάνει την ποιότητα και την ποικιλία των αποτελεσμάτων, δημιουργεί επίσης μια νέα πρόκληση: ο εργαζόμενος πρέπει τώρα να ερμηνεύσει, να συγκρίνει, να επαληθεύσει και να ενοποιήσει πολλαπλές εκδόσεις που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη σε μία τελική απόφαση.

Το φαινόμενο «παιδί σε ζαχαροπλαστείο» και ο γνωστικός κατακερματισμός

Ο Bedard περιέγραψε έναν άλλο παράγοντα που οδηγεί στο «AI Brain Fry» ως το φαινόμενο «παιδί σε ζαχαροπλαστείο».

Οι εργαζόμενοι συχνά ενθουσιάζονται με τη δυνατότητα να δημιουργούν γρήγορα πολλαπλές ιδέες και αρχίζουν να αναλαμβάνουν πολυάριθμες παράλληλες εργασίες.

Ωστόσο, αυτή η αφθονία ευκαιριών μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό. Αντί να επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση μιας εργασίας κάθε φορά, οι εργαζόμενοι καταλήγουν να διαχειρίζονται πολλά ημιτελή θέματα.

Όπως το έθεσε ο Bedard, «Οι άνθρωποι ξεκινούσαν τόσα πολλά θέματα που περνούσαν περισσότερο χρόνο διαχειριζόμενοι την εργασία παρά [κάνοντας] την εργασία».

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, στο οποίο τα εργαλεία αυξημένης παραγωγικότητας μειώνουν στην πραγματικότητα την αποτελεσματική απόδοση, καθώς η προσοχή διασκορπίζεται σε πάρα πολλές ανταγωνιστικές προτεραιότητες.

Διαχείριση της υπερφόρτωσης και επιβράδυνση

Παρά αυτές τις προκλήσεις, υπάρχουν στρατηγικές που μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της γνωστικής καταπόνησης που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Μια προσέγγιση είναι η σκόπιμη επιβράδυνση της ροής εργασίας, εστιάζοντας σε μία εργασία κάθε φορά αντί για πολλαπλά παράλληλα νήματα.

Μια άλλη είναι ο σαφέστερος ορισμός του τι σημαίνει «ολοκληρωμένο», ιδιαίτερα σε δημιουργικούς ή ασαφείς ρόλους.

Χωρίς σαφή τελικά σημεία, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να ενθαρρύνουν ατελείωτες επαναλήψεις, κάτι που αυξάνει την κόπωση.

Η μείωση του αριθμού των ταυτόχρονων αποτελεσμάτων που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποκατάσταση της συγκέντρωσης, διασφαλίζοντας ότι η προσοχή κατευθύνεται προς την ολοκλήρωση της εργασίας αντί για τη συνεχή παραγωγή εναλλακτικών λύσεων.

Επανεξέταση της παραγωγικότητας και της ανθρώπινης συγκέντρωσης

Ορισμένοι προγραμματιστές και ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εμπόδια στην παραγωγικότητα δεν είναι πλέον κυρίως τεχνολογικά, αλλά ανθρώπινα.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη ικανά να παράγουν μεγάλους όγκους εργασίας, αλλά η πρόκληση έγκειται στην ανθρώπινη ικανότητα να την κατευθύνει, να την ερμηνεύει και να την ολοκληρώνει.

O δημιουργός και προγραμματιστής AI, Francesco Bonacci έχει προτείνει ένα πιθανό μελλοντικό μοντέλο στο οποίο οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης προτρέπουν ενεργά τους ανθρώπους, παρουσιάζοντας αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή και βοηθώντας στη διατήρηση της συγκέντρωσης.

Ωστόσο, αυτό εγείρει ανησυχίες σχετικά με το αν τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να μειώσουν την αυτονομία ή να αποδυναμώσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων με την πάροδο του χρόνου.

Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους ενδέχεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα.

Χωρίς βασική εμπειρία στην εκτέλεση της υποκείμενης χειροκίνητης εργασίας, ενδέχεται να δυσκολευτούν να αναπτύξουν την κρίση που απαιτείται για την αποτελεσματική καθοδήγηση των εργαλείων τεχνητής

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

