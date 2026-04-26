Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 23:00

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η γενιά Z αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις μπαίνοντας στην αγορά εργασίας, που βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή της στιγμή. Οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου συρρικνώνονται λόγω ΑΙ, οι προσλήψεις βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 και τα πτυχία δεν εγγυώνται πλέον την πολυπόθητη συνέντευξη.

Οι περισσότεροι εξακολουθούν να αποζητούν έναν σταθερό μισθό και ασφάλιση υγείας

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, όλο και περισσότεροι νέοι παρακάμπτουν εντελώς τη συμβατική ανέλιξη, όχι πάντα από επιλογή αλλά από ανάγκη. Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια τεχνολογία που τους κλείνει πόρτες, τους ανοίγει άλλες, καθώς τα εργαλεία ΑΙ τους επιτρέπουν να κάνουν μόνοι τους αυτό που κάποτε απαιτούσε ολόκληρες ομάδες.

Και ενώ η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η παραδοσιακή ιδέα της καριέρας μέσα από την υπαλληλική σχέση χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά, μακριά από τα ρίσκα της επιχειρηματικότητας. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι εκπρόσωποι της γενιάς Z που αποφασίζουν να γίνουν κατευθείαν CEOs… από απελπισία.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, και ιδίως στις χώρες όπως η Ελλάδα όπου οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό και την υψηλή φορολογία, η αίσθηση ότι η μισθωτή εργασία δεν οδηγεί πουθενά ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή την τάση.

Το σοκ μετά τις σπουδές

Η Άσλεϊ Τέρελ πήρε το πτυχίο της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης το 2024 και σχεδίαζε να βρει δουλειά στο μάρκετινγκ ή σε εταιρεία τεχνολογίας. Ωστόσο, έπειτα από μήνες προσπαθειών η μόνη προσφορά που έλαβε ήταν να εργαστεί σε γνωστή αλυσίδα με οικοδομικά υλικά και εργαλεία. «Ήταν πραγματικά σοκ», λέει η ίδια στον Guardian.

Μέσα στην πίεση μιας αβέβαιης οικονομίας και των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, η γενιά Z εμφανίζεται η πιο απαισιόδοξη για τις επαγγελματικές της προοπτικές. Οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου είναι οι πιο ευάλωτες στην AI, με αποτέλεσμα πολλοί να βλέπουν την καριέρα τους να μπλοκάρει προτού καν ξεκινήσει.

Το ποσοστό ανεργίας για Αμερικανούς ηλικίας 22 έως 27 ετών βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία. «Η αγορά εργασίας έχει πραγματικά βαλτώσει και ειδικά οι entry-level υποψήφιοι δυσκολεύονται πολύ αυτή τη στιγμή», εξηγεί ο Ντάνιελ Ζάο, επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor. Ως αποτέλεσμα, πολλοί καταλήγουν να κάνουν δουλειές που ποτέ δεν φαντάζονταν έπειτα από τετραετείς σπουδές, όπως το λιανικό εμπόριο ή η μερική απασχόληση. Ακόμα χειρότερα, κάποιοι παραμένουν άνεργοι για μήνες ή χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετική προσέγγιση: όταν δεν υπάρχουν δουλειές, τις δημιουργείς ο ίδιος. Αυτή τη στάση υιοθέτησε και η Άσλεϊ, η οποία είχε ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube ως φοιτήτρια και αποφάσισε να χτίσει πάνω σε αυτό φτιάχνοντας βίντεο για εταιρείες.

Αρχικά, έστελνε απευθείας μηνύματα σε εταιρείες που της άρεσαν προσφέροντάς τους περιεχόμενο – μερικές φορές δωρεάν. Δύο χρόνια αργότερα, με ένα χαρτοφυλάκιο βίντεο στο ενεργητικό της, ανέλαβε ένα τοπικό αποστακτήριο. Στη διαδρομή, απέκτησε περισσότερους πελάτες με τους οποίους συνεχίζει να συνεργάζεται σε branded περιεχόμενο. «Κανείς δεν μου πρόσφερε κάτι σαν αυτό που ήθελα πραγματικά, οπότε απλώς προσπάθησα να δω τι μπορώ να κάνω μόνη μου» λέει η ίδια.

Ψάχνοντας τη λύση

Για μια γενιά που θέλει περισσότερο νόημα, μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και ταύτιση με τη δουλειά της, η σημερινή αγορά εργασίας έχει αποδειχθεί απογοητευτική. Αυτή η αίσθηση γίνεται εντονότερη λόγω της έκρηξης της ΑΙ. Ορισμένοι, ωστόσο, βλέπουν ότι τα «έξυπνα» μοντέλα μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αναπληρώνοντας δεξιότητες που οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα και επιτρέποντάς τους να διεκπεραιώνουν περισσότερα πράγματα ταυτοχρόνως.

Όπως σημειώνει ο Τζόζεφ Φούλερ, καθηγητής του Χάρβαρντ και συνδιευθυντής του Project on Workforce, ξαφνικά πρέπει να βρεις πώς θα φτάσεις από το πρώτο στο τέταρτο σκαλοπάτι και ένας τρόπος είναι να φτιάξεις τη δική σου σκάλα…

Ο Σουχίτ Αγκάργουαλ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας το 2025, ελπίζοντας να χρησιμοποιήσει το πτυχίο του στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για να εξασφαλίσει δουλειά στην Google. Υπέβαλε αίτηση περισσότερες από έξι φορές τόσο για πρακτική άσκηση όσο και για θέση εργασίας, αλλά δεν έφτασε ποτέ ούτε σε συνέντευξη. Τότε άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία ΑΙ, συμπεριλαμβανομένου του Claude Code, για να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που θα μπορούσε να διαχειριστεί μόνος του.

Οι αιτίες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι σύνθετες, περιλαμβάνοντας ένα αβέβαιο πολιτικό κλίμα, μια ασταθή παγκόσμια οικονομία και αναδυόμενες τεχνολογικές αναταράξεις.  «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους πρόσφατους πτυχιούχους, επειδή πολλές από τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες ρουτίνας γνωστικής εργασίας», λέει ο Φούλερ.

Πρόσφατη έκθεση του Εργαστηρίου Ψηφιακής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ διαπίστωσε «σημαντική μείωση» στην entry-level απασχόληση σε τομείς εκτεθειμένους στην ΑΙ, όπως εξυπηρέτηση πελατών, καταχώριση δεδομένων και προγραμματισμός. Οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι μεγαλύτερες στους λεγόμενους «εργαζόμενους γνώσης», που είναι πιθανό να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι κίνδυνοι

Η ίδρυση εταιρείας δεν είναι πανάκεια, καθώς η επιχειρηματικότητα συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Εξάλλου, οι περισσότερες startups δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση και καταλήγουν σε αποτυχία και απογοήτευση των ιδρυτών τους.

Ακόμα και τα επιτυχημένα εγχειρήματα απαιτούν από τους ιδρυτές να ζουν με λιτό τρόπο για πολλά χρόνια. Αντί να εργάζονται 9 με 5, πολλοί βρίσκονται σε εγρήγορση 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε μια αβέβαιη αγορά, όμως, οι νέοι λένε ότι προσφέρει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα, αυτό της αίσθησης ελέγχου. Αλλά αρκεί αυτό και για πόσο;

«Για τους γονείς ή τους παππούδες μας, η δουλειά ήταν το έπαθλο, γιατί αν είχες καλή δουλειά, μπορούσες να αγοράσεις σπίτι, να έχεις καλό αυτοκίνητο, να πας διακοπές. Οι άνθρωποι δεν απολύονταν τυχαία ούτε έπαιρνε τη θέση τους η ΑΙ», λέει η Σόλα Γουέστ, που έχει τώρα δική της συμβουλευτική εταιρεία. «Πλέον δεν υπάρχει εγγυημένο αποτέλεσμα με καμία δουλειά και το να εργάζεσαι για τον εαυτό σου τουλάχιστον σου δίνει κάποιο έλεγχο πάνω στη μοίρα σου», προσθέτει.

Η ιδέα της σταθερότητας εξακολουθεί να έλκει, ωστόσο. Η Άσλεϊ Τέρελ δεν σταμάτησε να αναζητά πλήρη απασχόληση διότι θα ήθελε έναν σταθερό μισθό και ασφάλιση υγείας που να παρέχεται από τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι της γενιάς Z είναι γεγονός ότι πλοηγούνται σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία και οι επιλογές τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για το πώς θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να προσαρμοστούν σύντομα.

Σε άρθρο γνώμης στους New York Times, ο Ανίς Ραμάν, ανώτατο στέλεχος του LinkedIn, σημειώνει ότι η επίλυση της κρίσης εισαγωγικού επιπέδου εργαζομένων είναι «το πρώτο βήμα για να διορθωθεί ολόκληρη η εργασία». Και αργά ή γρήγορα, συμπληρώνει ο ίδιος, όλες οι δουλειές μας πρόκειται να αντιμετωπίσουν το ίδιο κύμα αλλαγής.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street
Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

inWellness
inTown
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

