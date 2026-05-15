Ρομπότ που θέλει να σας πάρει τη δουλειά ολοκλήρωσε βάρδια των 40 ωρών – Και συνεχίζει

Το πείραμα συγκέντρωσε μεγάλη τηλεθέαση: ένα livestream με ανθρωποειδή ρομπότ να καταρρίπτουν το ρεκόρ της πιο πολύωρης βάρδιας εργασίας συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στο X.

Το πείραμα ξεκίνησε την Τετάρτη, όταν η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure AI αποφάσισε να απαντήσει σε επικριτές που υποστήριζαν ότι τα ρομπότ της δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μια οκτάωρη βάρδια αυτόνομης εργασίας.

Η εταιρεία κάλεσε συνεργείο βιντεοσκόπησης στα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και άρχισε να άρχισε να μεταδίδει ζωντανές εικόνες ενός ρομπότ που χειριζόταν πακέτα σε έναν κυλιόμενο ιμάντα.

Η δουλειά του ήταν να σηκώνουν τα πακέτα και να τα αφήνουν στον ιμάντα με το barcode προς τα κάτω.

Day 2 is Live: Watch humanoid robots Bob, Frank, and Gary running 24/7. This is fully autonomous running Helix-02 https://t.co/zaRVkoLa4e — Brett Adcock (@adcock_brett) May 14, 2026

«Ο αρχικός μας στόχος ήταν μια 8ωρη βάρδια. Μετά τις μηδενικές αποτυχίες της χθεσινής ημέρας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε» έγραψε στο Χ o ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Figure AI Μπρεντ Άντροκ.

Δεδομένου όμως ότι ενσωματωμένη μπαταρία στα ανθρωποειδή της Figure AΙ προσφέρει αυτονομία μόνο 5 ωρών, το πείραμα πραγματοποιήθηκε με τρία ρομπότ που εργάζονταν εναλλάξ –ένα στον ιμάντα και δύο να περιμένουν πίσω του, πατώντας σε ασύρματους φορτιστές.

Κάποια στιγμή η εταιρεία έβαλε στα ρομπότ καρτελάκια με τα ονόματα που τους είχαν δώσει οι θεατές: Μπομ, Φρανκ και Γκάρι.

Η ζωντανή μετάδοση συνεχιζόταν το μεσημέρι της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, με τα ρομπότ να έχουν ξεπεράσει τις 40 ώρες και τα 50.000 πακέτα.

Τα τρία ρομπότ τρέχουν τοπικά το νευρωνικό δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης Helix-O2 AI και δεν απαιτούν τηλεχειρισμό, ανέφερε η εταιρεία.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται κατά μέσο όρο 3 εκατοστά ανά πακέτο. Το F.03 βρίσκεται πλέον κοντά στις ανθρώπινες επιδόσεις. Τα ρομπότ συλλογίζονται εξετάζοντας απευθείας τα pixel που βλέπουν με τις κάμερές τους» έγραψε ο Άντροκ.

Ακόμα, η Figure AI ανέφερε ότι, σε περίπτωση βλάβης, τα ρομπότ μπορούν να αποχωρούν αυτόνομα από τη γραμμή εργασίας, οπότε άλλα ρομπότ αναλαμβάνουν αυτόνομα τη θέση τους.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά ρομπότ που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα για την κίνηση και τον χειρισμό υλικών, το λογισμικό Helix-03 αναλαμβάνει ελέχει όλες τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Όπως ανέφερε η Figure AI, μια προηγούμενη βερσιόν του ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για 11 μήνες σε εργοστάσιο της BMW στη Νότια Καρολίνα, όπου εργαζόταν σε 10ωρες βάρδιες και συμμετείχε στην παραγωγή 30.000 αυτοκινήτων X3.

Κάποιοι παρατηρητικοί θεατές του νέου πειράματος παρατήρησαν ωστόσο ότι τα ρομπότ έκαναν λάθη, καθώς κάποια πακέτα τοποθετήθηκαν με το barcode να κοιτάει προς τα πάνω, ενώ ένα έπεσε στο πάτωμα.

H Figure AI ανταγωνίζεται άλλες εταιρείες, όπως η Tesla, η Agility Robotics και η Apptronic για την εμπορική αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε αποθήκες και εργοστάσια.

We taught two F.03 robots to clean a room and make a bed in under 2 minutes – fully autonomous. pic.twitter.com/WQKGATD9cG — Figure (@Figure_robot) May 8, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, η Figure AI δημοσίευσε ένα βίντεο με δύο ανθρωποειδή ρομπότ της να στρώνουν μαζί ένα κρεβάτι.

Από την πλευρά της η γαλλική Genesis AI, την οποία χρηματοδοτεί ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, παρουσίασε ένα ρομπότ να σπάει ένα αυγό και να παίζει πιάνο.