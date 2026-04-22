science
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «ChatGPT της Ρομποτικής»: Ρομπότ κερδίζει επαγγελματίες στο πινγκ πονγκ [βίντεο]
Τεχνολογία 22 Απριλίου 2026, 20:00

Το «ChatGPT της Ρομποτικής»: Ρομπότ κερδίζει επαγγελματίες στο πινγκ πονγκ [βίντεο]

Ένα νέο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης της Sony αντιμετωπίζει και κερδίζει επαγγελματίες παίκτες στο πινγκ πονγκ, ανοίγοντας νέους δρόμους στην προσαρμοστική ρομποτική του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένα ρομπότ εξοπλισμένο με ρακέτα έχει γίνει τόσο ικανό στο πινγκ πονγκ, που αποτελεί πλέον σκληρό αντίπαλο για τους κορυφαίους ανθρώπους παίκτες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τους κερδίζει. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι πρόσφατες αλματώδεις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη κάνουν τα ρομπότ πιο ευέλικτα και γρήγορα από ποτέ.

Ο ιαπωνικός κολοσσός ηλεκτρονικών Sony κατασκεύασε έναν ρομποτικό βραχίονα με το όνομα “Ace” (Άσος) και τον έβαλε να αναμετρηθεί με επαγγελματίες αθλητές. Ο Ace αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από άξιος αντίπαλος, αν και διαθέτει ορισμένα, προφανώς, μη ανθρώπινα χαρακτηριστικά: εννέα κάμερες-μάτια τοποθετημένα περιμετρικά του γηπέδου και μια απόκοσμη ικανότητα να παρακολουθεί το μικροσκοπικό λογότυπο πάνω στο μπαλάκι, προκειμένου να υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια τα φάλτσα (spin). Ορισμένοι από τους αθλητές δήλωσαν μάλιστα έκπληκτοι από τις ικανότητες του ρομπότ, το οποίο κατάφερε να βγάλει χτυπήματα που οι επαγγελματίες θεωρούσαν αδύνατα.

Βίντεο:

Μια ιστορική πρωτιά στα ανταγωνιστικά αθλήματα

Η Sony χαρακτηρίζει το επίτευγμα ως μια τεράστια πρωτιά. Όπως δηλώνει η εταιρεία, είναι η «πρώτη φορά που ένα ρομπότ επιτυγχάνει ανθρώπινο παιχνίδι, επιπέδου ειδικού (expert-level), σε ένα ευρέως διαδεδομένο ανταγωνιστικό άθλημα στον φυσικό κόσμο — ένα μακροχρόνιο ορόσημο για την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική».

Το ειδικά κατασκευασμένο ρομπότ διαθέτει οκτώ αρθρώσεις που κατευθύνουν τις κινήσεις του (βαθμούς ελευθερίας), επιτρέποντάς του να τοποθετεί τη ρακέτα, να εκτελεί χτυπήματα και να ανταποκρίνεται αστραπιαία στα ράλι του αντιπάλου του.

Βίντεο:

YouTube thumbnail

«Η ταχύτητα είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα στη ρομποτική σήμερα, ειδικά σε περιβάλλοντα που δεν είναι σταθερά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Michael Spranger, πρόεδρος της Sony AI. «Βλέπουμε πολλά ρομπότ στα εργοστάσια που είναι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά στην ουσία επαναλαμβάνουν ακριβώς την ίδια τροχιά ξανά και ξανά. Με αυτή την τεχνολογία δείχνουμε ότι είναι πλέον εφικτό να εκπαιδεύσουμε ρομπότ ώστε να είναι εξαιρετικά προσαρμοστικά, ανταγωνιστικά και γρήγορα σε αβέβαια περιβάλλοντα που αλλάζουν συνεχώς».

Σύμφωνα με τον Spranger, αυτού του είδους η τεχνολογία θα μπορούσε στο μέλλον να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταποίηση και σε άλλες βιομηχανίες. Βέβαια, όπως επισημαίνει με νόημα το άρθρο του AP, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς ένα τέτοιο ταχύτατο και εξαιρετικά οξυδερκές hardware θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε συνθήκες πολέμου.

Το στοίχημα της «δίκαιης» αναμέτρησης

Ενώ πρόσφατα ένα ανθρωποειδές ρομπότ έτρεξε πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ανθρώπινο ρεκόρ σε έναν ημιμαραθώνιο (ειδικά για ρομπότ) στο Πεκίνο, το να κάνεις μια μηχανή να αλληλεπιδρά και να ανταγωνίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου με έμπειρους ανθρώπους-αθλητές είναι, από πολλές απόψεις, μια πολύ πιο πολύπλοκη πρόκληση.

Ο Spranger εξήγησε ότι ήταν βασική αρχή για τους ερευνητές να μην δώσουν στον Ace ένα άδικο πλεονέκτημα. Στόχος ήταν η ταχύτητα, η εμβέλεια του βραχίονα και η απόδοσή του να είναι ρεαλιστικά συγκρίσιμα με εκείνα ενός έμπειρου αθλητή που προπονείται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα. Για τον λόγο αυτό, το ρομπότ παίζει με τους επίσημους κανόνες του αθλήματος σε ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων.

«Είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξεις ένα ‘υπεράνθρωπο’ ρομπότ για πινγκ πονγκ», υπογράμμισε ο Spranger. «Φτιάχνεις απλώς μια μηχανή που ρουφάει το μπαλάκι και το εκτοξεύει πίσω πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να το επιστρέψει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να υπάρχει ένα επίπεδο συγκρισιμότητας και δικαιοσύνης απέναντι στον άνθρωπο. Θέλουμε το ρομπότ να κερδίζει πραγματικά σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, στρατηγικής λήψης αποφάσεων, τακτικής και δεξιοτεχνίας».

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ρομπότ πρέπει να κερδίζει επειδή έπαιξε καλύτερα το παιχνίδι, και όχι απλά επειδή χτύπησε το μπαλάκι αόρατα γρήγορα.

Οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούσαν για χρόνια επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το σκάκι, ως μέτρο σύγκρισης των ικανοτήτων ενός υπολογιστή, ενώ αργότερα πέρασαν στους ψηφιακούς, ανοιχτούς κόσμους των βιντεοπαιχνιδιών. Ωστόσο, η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης από τα ασφαλή, προσομοιωμένα περιβάλλοντα στον φυσικό, χαοτικό κόσμο αποτελούσε ανέκαθεν το «ιερό δισκοπότηρο» των κατασκευαστών ρομπότ.

Όπως καταλήγει ο Spranger, ο τελευταίος χρόνος σηματοδότησε μια «στιγμή αντίστοιχη του ChatGPT, αλλά για τον χώρο της ρομποτικής». Πλέον βλέπουμε νέες μεθόδους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες διδάσκουν τα ρομπότ πώς να κινούνται στον πραγματικό κόσμο και τους αναθέτουν σωματικά απαιτητικές δραστηριότητες με πρωτοφανή επιτυχία.

Πηγή: Associated Press

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Πώς να αντιμετωπίσετε την απογευματινή κόπωση

Ενέργεια: Πώς να αντιμετωπίσετε την απογευματινή κόπωση

Κόσμος
Τραμπ: Μπορεί και την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Τραμπ: Μπορεί και την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

inWellness
inTown
Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Σύνταξη
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Σύνταξη
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies