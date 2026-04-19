Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Ήρθε η ώρα να αγωνίζονται ανθρωποειδή ρομπότ με ανθρώπους σε μαραθωνίους; Μπορεί όχι ακόμα, αλλά στο Πεκίνο σε αγώνα μεταξύ ανθρωποειδών, ένα ρομπότ κατόρθωσε να σπάσει το ανθρώπινο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Ξεχάστε τις επιδείξεις στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ. Τα πράγματα προχωρούν πολύ γρήγορα στην Κίνα.
Νικητής του αγώνα είναι ένα ρομπότ της Honor, κινεζικής εταιρείας κατασκευής smartphone. Ολοκλήρωσε τον αγώνα των 21 χιλιομέτρων σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα στον αγώνα επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Οικονομικής-Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Πεκίνου, γνωστή και ως Beijing E-Town. Ο αγώνας έγινε παράλληλα με κανονικό ημιμαραθώνιο. Απλώς οι αθλητές έτρεχαν χωριστά από τα ανθρωποειδή.
In Beijing’s 2026 humanoid robot half-marathon, HONOR’s Lightning completed the 21 km course in 50:26 minute.
Beat current human men’s half-marathon world record of 57:20.
Last year’s winner took over 2 hours 40 minutes.
Massive progress in 12 monthpic.twitter.com/OcZJ66ebWD
— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) April 19, 2026
Ο χρόνος αυτός είναι σαφώς καλύτερος από αυτόν του Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Είναι περίπου 57 λεπτά και το πέτυχε τον Μάρτιο στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας.
Και ρομποτικό ρεκόρ…
Αυτός ο χρόνος, των 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, είναι φυσικά και ρομποτικό ρεκόρ. Και μάλιστα αλματώδες. Πριν από έναν χρόνο, στον αντίστοιχο αγώνα μεταξύ ρομπότ, το ανθρωποειδές νικητής έκανε τα 21 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.
Πάντως, όπως σε κάθε άλλο αγώνα δρόμου, υπήρξαν και ατυχήματα. Ένα ρομπότ έπεσε κάτω στη γραμμή εκκίνησης, ένα άλλο χτύπησε σε ένα εμπόδιο.
Ο Du Xiaodi, μηχανικός ανάπτυξης δοκιμών της Honor, δήλωσε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του αγώνα. Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός του ρομπότ της ήταν βασισμένος σε εξαιρετικούς ανθρώπους αθλητές, με μακριά πόδια περίπου 95 εκατοστών. Και το ανθρωποειδές είχε εξοπλιστεί με ένα «ισχυρό σύστημα υγρής ψύξης, το οποίο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά.
Η ελπίδα του είναι, ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες να μεταφερθούν σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η δομική αξιοπιστία και η τεχνολογία υγρής ψύξης να εφαρμοστούν σε μελλοντικά βιομηχανικά σενάρια.
Ενθουσιασμός και προβληματισμός
Το κοινό που παρακολούθησε τον αγώνα ενθουσιάστηκε.
Μιλώντας στο Associated Press, o Σουν Σιγκάνγκ, που παρακολούθησε τον αγώνα με τον γιο του, είπε: «Είναι η πρώτη φορά που τα ρομπότ ξεπέρασαν τους ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ».
Αλλά Βανγκ Βεν, που πήγε στον αγώνα με την οικογένειά του, ήταν προβληματισμένος. Είπε ότι τα ανθρωποειδή κλέβουν μεγάλο μέρος της προσοχής από τους ανθρώπους δρομείς. «Η ταχύτητα των ρομπότ υπερβαίνει κατά πολύ αυτή των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας εποχής».
Αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα ρομπότ
Το 40% των ρομπότ πλοηγήθηκαν στη διαδρομή αυτόνομα. Τα υπόλοιπα ελέγχονταν τηλεχειριζόμενα.
Μάλιστα, ένα τηλεχειριζόμενο ανθρωποειδές, επίσης της Honor, ήταν αυτό που πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 48 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Αλλά νικητής ανακηρύχθηκε αυτό που χρησιμοποίησε αυτόνομη πλοήγηση.
Το δεύτερο και το τρίτο στην κατάταξη ρομπότ έτρεξαν τον αγώνα σε περίπου 51 λεπτά και 53 λεπτά αντίστοιχα. Και, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, CCTV, ρομπότ ήταν αυτό που λειτούργησε ως τροχονόμος για να κατευθύνει τους συμμετέχοντες με τις χειρονομίες του χεριού και τη φωνή του.
Στην Κίνα, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε έναν τομέα ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ με επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Το τελευταίο πενταετές σχέδιο του Πεκίνου υπόσχεται να «στοχεύσει στα σύνορα της επιστήμης και της τεχνολογίας». Η επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ και οι εφαρμογές τους αποτελεί μέρος του σχεδίου 2026-2030 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- 39ο συνέδριο ΓΣΕΕ: Κυρίαρχος ο Γ. Παναγόπουλος – Αύξησε δυνάμεις η ΠΑΣΚΕ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- Σίσσυ Χρηστίδου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήκει στην κατηγορία του άστρου
