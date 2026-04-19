Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 19 Απριλίου 2026, 16:53

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Spotlight

Ήρθε η ώρα να αγωνίζονται ανθρωποειδή ρομπότ με ανθρώπους σε μαραθωνίους; Μπορεί όχι ακόμα, αλλά στο Πεκίνο σε αγώνα μεταξύ ανθρωποειδών, ένα ρομπότ κατόρθωσε να σπάσει το ανθρώπινο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Ξεχάστε τις επιδείξεις στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ. Τα πράγματα προχωρούν πολύ γρήγορα στην Κίνα.

Νικητής του αγώνα είναι ένα ρομπότ της Honor, κινεζικής εταιρείας κατασκευής smartphone. Ολοκλήρωσε τον αγώνα των 21 χιλιομέτρων σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα στον αγώνα επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Οικονομικής-Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Πεκίνου, γνωστή και ως Beijing E-Town. Ο αγώνας έγινε παράλληλα με κανονικό ημιμαραθώνιο. Απλώς οι αθλητές έτρεχαν χωριστά από τα ανθρωποειδή.


Ο χρόνος αυτός είναι σαφώς καλύτερος από αυτόν του Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Είναι περίπου 57 λεπτά και το πέτυχε τον Μάρτιο στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας.

Και ρομποτικό ρεκόρ…

Αυτός ο χρόνος, των 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, είναι φυσικά και ρομποτικό ρεκόρ. Και μάλιστα αλματώδες. Πριν από έναν χρόνο, στον αντίστοιχο αγώνα μεταξύ ρομπότ, το ανθρωποειδές νικητής έκανε τα 21 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Πάντως, όπως σε κάθε άλλο αγώνα δρόμου, υπήρξαν και ατυχήματα. Ένα ρομπότ έπεσε κάτω στη γραμμή εκκίνησης, ένα άλλο χτύπησε σε ένα εμπόδιο.

Από τον αγώνα δρόμου ανθρώπων και ρομπότ στο Πεκίνο / REUTERS/Tingshu Wang

Ο Du Xiaodi, μηχανικός ανάπτυξης δοκιμών της Honor, δήλωσε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του αγώνα. Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός του ρομπότ της ήταν βασισμένος σε εξαιρετικούς ανθρώπους αθλητές, με μακριά πόδια περίπου 95 εκατοστών. Και το ανθρωποειδές είχε εξοπλιστεί με ένα «ισχυρό σύστημα υγρής ψύξης, το οποίο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά.

Η ελπίδα του είναι, ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες να μεταφερθούν σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η δομική αξιοπιστία και η τεχνολογία υγρής ψύξης να εφαρμοστούν σε μελλοντικά βιομηχανικά σενάρια.

Ενθουσιασμός και προβληματισμός

Το κοινό που παρακολούθησε τον αγώνα ενθουσιάστηκε.

Μιλώντας στο Associated Press, o Σουν Σιγκάνγκ, που παρακολούθησε τον αγώνα με τον γιο του, είπε: «Είναι η πρώτη φορά που τα ρομπότ ξεπέρασαν τους ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ».

Αλλά Βανγκ Βεν, που πήγε στον αγώνα με την οικογένειά του, ήταν προβληματισμένος. Είπε ότι τα ανθρωποειδή κλέβουν μεγάλο μέρος της προσοχής από τους ανθρώπους δρομείς. «Η ταχύτητα των ρομπότ υπερβαίνει κατά πολύ αυτή των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας εποχής».

Πεκίνο: Ρομπότ-αθλητής στον αγώνα του Πεκίνου / REUTERS/Tingshu Wang

Αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα ρομπότ

Το 40% των ρομπότ πλοηγήθηκαν στη διαδρομή αυτόνομα. Τα υπόλοιπα ελέγχονταν τηλεχειριζόμενα.

Μάλιστα, ένα τηλεχειριζόμενο ανθρωποειδές, επίσης της Honor, ήταν αυτό που πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 48 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Αλλά νικητής ανακηρύχθηκε αυτό που χρησιμοποίησε αυτόνομη πλοήγηση.

Το δεύτερο και το τρίτο στην κατάταξη ρομπότ έτρεξαν τον αγώνα σε περίπου 51 λεπτά και 53 λεπτά αντίστοιχα. Και, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, CCTV, ρομπότ ήταν αυτό που λειτούργησε ως τροχονόμος για να κατευθύνει τους συμμετέχοντες με τις χειρονομίες του χεριού και τη φωνή του.

Στην Κίνα, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε έναν τομέα ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ με επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Το τελευταίο πενταετές σχέδιο του Πεκίνου υπόσχεται να «στοχεύσει στα σύνορα της επιστήμης και της τεχνολογίας». Η επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ και οι εφαρμογές τους αποτελεί μέρος του σχεδίου 2026-2030 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Κόσμος
Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Κλιματική αλλαγή 17.04.26

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Παιδιά και social media 15.04.26

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Βόμβα 19.04.26

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2 19.04.26

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Το χρονικό 19.04.26

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Καταγγελία στο in 19.04.26

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Culture Live 19.04.26

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία 19.04.26

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Premier League 19.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

