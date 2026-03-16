Με τη ρομποτική να εισέρχεται σε μια νέα φάση εμπορικής ανάπτυξης, ωθούμενη από τις καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τη μείωση του κόστους παραγωγής, η εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν αργεί να έρθει.

Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους

Η μετάβαση από μηχανές που εκτελούν περιορισμένες εργασίες σε αυτές που θα μπορούν να κινούνται σε μη δομημένους χώρους, να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να ανταποκρίνονται με φυσικές ενέργειες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Αυτά τα ρομπότ μπορούν να ενεργούν, να κινούνται και να συμπεριφέρονται με τρόπους που μέχρι τώρα μόνο ονειρευόμασταν», δήλωσε ο Modar Alaoui, ιδρυτής του Humanoids Summit, στην εφημερίδα The Post, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε την παρουσία τους: «Θα ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας».

Η οικονομία της ρομποτικής και η μάχη Κίνας – ΗΠΑ

Η παραγωγή από περίπου 20.000 μονάδες το 2025 σε 10 εκατομμύρια ετησίως έως το 2035 είναι μάλλον μετριοπαθής. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες προβλέψεις που τοποθετούν τον παγκόσμιο πληθυσμό ρομπότ στα 3 δισεκατομμύρια έως το 2060!

Οι ροές κεφαλαίων στον τομέα έχουν αυξηθεί από περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια το 2018 σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με περισσότερες από 50 εταιρείες παγκοσμίως να αναπτύσσουν πλέον ανθρωποειδή μοντέλα.

Σε αυτό το – ακόμη πρώιμο – στάδιο εμπορικής αξιοποίησης, η Κίνα αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη. Η χώρα αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής πέρυσι (μόνο οι εταιρείες Agibot και Unitree παρέδωσαν πάνω από το 70% όλων των εμπορικών ανθρωποειδών το 2025). Τα ανθρωποειδή αποτελούν σαφώς στρατηγική προτεραιότητα για την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, οι αμερικανικές εταιρείες αποτελούν σοβαρούς ανταγωνιστές, με την Tesla να ανακατανείμει, μόλις αυτό το τρίμηνο, την παραγωγική της ικανότητα από τα αυτοκίνητα στο πρόγραμμα ανθρωποειδών Optimus.

Εμπορικές προσπάθειες

Η Tesla στοχεύει σε μαζική παραγωγή εκατομμυρίων μονάδων που προορίζονται να αναλάβουν εργασίες μέσα σε εργοστάσια. Τα ρομπότ λειτουργούν με ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να περπατήσουν με ταχύτητα 8 χλμ/ώρα ενώ μεταφέρουν 20 κιλά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Την ίδια στιγμή η 1X Technologies, η οποία υποστηρίζεται από την OpenAI, αναπτύσσει το οικιακό ανθρωποειδές ρομπότ NEO με στόχο να προσφέρει βοήθεια στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Είναι το πιο φιλόδοξο έργο της 1X μέχρι σήμερα, έχει ύψος 1,68 μ. είναι εξοπλισμένο με κάμερες μάτια πίσω από ένα σκούρο προστατευτικό κάλυμμα.

Το Digit v4, το οποίο λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon, είναι ένα εργαλείο εργασίας. Η Agility Robotics, η οποία προέκυψε από το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, ιδρύθηκε από καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξελίσσεται από το 2019.

Το Digit έχει σχεδιαστεί για να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα: να μετακινεί πλαστικά δοχεία που περιέχουν προϊόντα σε αποθήκες ή εργοστάσια. Είναι το είδος της εργασίας που εξαντλεί τους ανθρώπους και αφήνει πόνους στην πλάτη. Αλλά για ένα ρομπότ δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Χαρακτηρισμένο ως το «πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει διατεθεί εμπορικά στον κόσμο», το Digit V4 περιέχει περίπου 5.000 εξαρτήματα. Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη του επιτρέπει όχι μόνο να εκτελεί τις προγραμματισμένες λειτουργίες του, αλλά και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του και να αντιδρά αυτόνομα.

Η Agility διαθέτει εργοστάσιο στο Όρεγκον, όπου κατασκευάζονται και προγραμματίζονται τα ρομπότ.

Η μείωση του κόστους

Η ανάπτυξη των δυτικών ανθρωποειδών που βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο κοστίζει σήμερα 90.000 – 100.000 δολάρια ΗΠΑ ανά μονάδα, αν και η τυποποίηση μειώνει ραγδαία το κόστος. Η κατάσταση στην Κίνα φαίνεται να είναι σαφώς διαφορετική. Αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι το κόστος υλικών για τα ανθρωποειδή που κατασκευάζονται στην Κίνα θα ανέρχεται σε 35.000 δολάρια και θα μειωθεί κάτω από τα 17.000 δολάρια έως το 2030 ενώ θα φτάσει περίπου τα 13.000 δολάρια έως το 2035.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ και η τεχνολογία που τα συνοδεύει αναμένεται να αναδιαμορφώσουν ριζικά το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο τις επόμενες δεκαετίες αλλά ειδικοί στον χώρο εργασίας προειδοποιούν ότι οι εταιρείες που βιάζονται να υιοθετήσουν την αυτοματοποίηση χωρίς να λάβουν υπόψη τους υπαλλήλους τους λαμβάνουν μια κοντόφθαλμη απόφαση.