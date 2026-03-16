newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομία 16 Μαρτίου 2026, 23:00

Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Spotlight

Με τη ρομποτική να εισέρχεται σε μια νέα φάση εμπορικής ανάπτυξης, ωθούμενη από τις καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τη μείωση του κόστους παραγωγής, η εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν αργεί να έρθει.

Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους

Η μετάβαση από μηχανές που εκτελούν περιορισμένες εργασίες σε αυτές που θα μπορούν να κινούνται σε μη δομημένους χώρους, να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να ανταποκρίνονται με φυσικές ενέργειες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Αυτά τα ρομπότ μπορούν να ενεργούν, να κινούνται και να συμπεριφέρονται με τρόπους που μέχρι τώρα μόνο ονειρευόμασταν», δήλωσε ο Modar Alaoui, ιδρυτής του Humanoids Summit, στην εφημερίδα The Post, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε την παρουσία τους: «Θα ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας».

Η οικονομία της ρομποτικής και η μάχη Κίνας – ΗΠΑ

Η παραγωγή από περίπου 20.000 μονάδες το 2025 σε 10 εκατομμύρια ετησίως έως το 2035 είναι μάλλον μετριοπαθής. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες προβλέψεις που τοποθετούν τον παγκόσμιο πληθυσμό ρομπότ στα 3 δισεκατομμύρια έως το 2060!

Οι ροές κεφαλαίων στον τομέα έχουν αυξηθεί από περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια το 2018 σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με περισσότερες από 50 εταιρείες παγκοσμίως να αναπτύσσουν πλέον ανθρωποειδή μοντέλα.

Σε αυτό το – ακόμη πρώιμο – στάδιο εμπορικής αξιοποίησης, η Κίνα αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη. Η χώρα αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής πέρυσι (μόνο οι εταιρείες Agibot και Unitree παρέδωσαν πάνω από το 70% όλων των εμπορικών ανθρωποειδών το 2025). Τα ανθρωποειδή αποτελούν σαφώς στρατηγική προτεραιότητα για την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, οι αμερικανικές εταιρείες αποτελούν σοβαρούς ανταγωνιστές, με την Tesla να ανακατανείμει, μόλις αυτό το τρίμηνο, την παραγωγική της ικανότητα από τα αυτοκίνητα στο πρόγραμμα ανθρωποειδών Optimus.

Εμπορικές προσπάθειες

Η Tesla στοχεύει σε μαζική παραγωγή εκατομμυρίων μονάδων που προορίζονται να αναλάβουν εργασίες μέσα σε εργοστάσια. Τα ρομπότ λειτουργούν με ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να περπατήσουν με ταχύτητα 8 χλμ/ώρα ενώ μεταφέρουν 20 κιλά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Την ίδια στιγμή η 1X Technologies, η οποία υποστηρίζεται από την OpenAI, αναπτύσσει το οικιακό ανθρωποειδές ρομπότ NEO με στόχο να προσφέρει βοήθεια στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Είναι το πιο φιλόδοξο έργο της 1X μέχρι σήμερα, έχει ύψος 1,68 μ. είναι εξοπλισμένο με κάμερες μάτια πίσω από ένα σκούρο προστατευτικό κάλυμμα.

Το Digit v4, το οποίο λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon, είναι ένα εργαλείο εργασίας. Η Agility Robotics, η οποία προέκυψε από το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, ιδρύθηκε από καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξελίσσεται από το 2019.

Το Digit έχει σχεδιαστεί για να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα: να μετακινεί πλαστικά δοχεία που περιέχουν προϊόντα σε αποθήκες ή εργοστάσια. Είναι το είδος της εργασίας που εξαντλεί τους ανθρώπους και αφήνει πόνους στην πλάτη. Αλλά για ένα ρομπότ δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Χαρακτηρισμένο ως το «πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει διατεθεί εμπορικά στον κόσμο», το Digit V4 περιέχει περίπου 5.000 εξαρτήματα. Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη του επιτρέπει όχι μόνο να εκτελεί τις προγραμματισμένες λειτουργίες του, αλλά και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του και να αντιδρά αυτόνομα.

Η Agility διαθέτει εργοστάσιο στο Όρεγκον, όπου κατασκευάζονται και προγραμματίζονται τα ρομπότ.

Η μείωση του κόστους

Η ανάπτυξη των δυτικών ανθρωποειδών που βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο κοστίζει σήμερα 90.000 – 100.000 δολάρια ΗΠΑ ανά μονάδα, αν και η τυποποίηση μειώνει ραγδαία το κόστος. Η κατάσταση στην Κίνα φαίνεται να είναι σαφώς διαφορετική. Αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι το κόστος υλικών για τα ανθρωποειδή που κατασκευάζονται στην Κίνα θα ανέρχεται σε 35.000 δολάρια και θα μειωθεί κάτω από τα 17.000 δολάρια έως το 2030 ενώ θα φτάσει περίπου τα 13.000 δολάρια έως το 2035.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ και η τεχνολογία που τα συνοδεύει αναμένεται να αναδιαμορφώσουν ριζικά το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο τις επόμενες δεκαετίες αλλά ειδικοί στον χώρο εργασίας προειδοποιούν ότι οι εταιρείες που βιάζονται να υιοθετήσουν την αυτοματοποίηση χωρίς να λάβουν υπόψη τους υπαλλήλους τους λαμβάνουν μια κοντόφθαλμη απόφαση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύνταξη
Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο