Έχουν περάσει 25 χρόνια από την αρχή της νέας χιλιετίας και ακόμα περιμένουμε τον φουτουριστικό κόσμο που μας υποσχέθηκαν: Ζωή στο διάστημα, ιπτάμενα αυτοκίνητα, τζετ πακ και… εξωγήινες συναντήσεις. Δεν περιμένουμε τα ανθρωποειδή ρομπότ γιατί είναι ήδη εδώ, έτοιμα να τεθούν στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Έχει έρθει η στιγμή που τα ρομπότ θα βγουν από τα εργοστάσια και θα μπει στην καθημερινή μας ζωή

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής σήμερα. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους (όπως εργοστάσια, σπίτια ή νοσοκομεία).

Μια νέα γενιά ρομπότ

Η νέα γενιά ρομπότ στέκεται όρθια και μπορεί να διπλώνει πουκάμισα, να ανοίγει την πόρτα, να σερβίρει καφέ και πολλά άλλα.

«Αυτά τα ρομπότ μπορούν να ενεργούν, να κινούνται και να συμπεριφέρονται με τρόπους που μέχρι τώρα μόνο ονειρευόμασταν», δήλωσε ο Modar Alaoui, ιδρυτής του Humanoids Summit, στην εφημερίδα The Post, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε την παρουσία τους: «Θα ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας».

Για παράδειγμα: «Θα σταματήσετε στο επόμενο fast-food και θα δείτε ανθρωποειδή να γυρίζουν τα μπιφτέκια σας και να φτιάχνουν πατάτες. Όλες οι επικίνδυνες, βαρετές, μονότονες, καθημερινές εργασίες θα γίνονται από μηχανές. Είναι απλά μια πολύ φυσική εξέλιξη προς την αυτοματοποίηση», λέει ο Alaoui.

Optimus

Οι πελάτες του Tesla Diner στο Λος Άντζελες έχουν ήδη δοκιμάσει τις υπηρεσίες του ρομπότ Optimus του Έλον Μασκ.

Τον περασμένο Ιούλιο το ρομπότ που κατασκευάστηκε από το Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής της εταιρείας και είναι εξοπλισμένο με το Grok AI υποδέχτηκε τους πελάτες προσφέροντάς τους ποπ κορν.

Ο Μασκ, που δεν διστάζει ποτέ να κάνει υπερβολές, έχει προβλέψει ότι τα ρομπότ Optimus θα περιορίσουν την εγκληματικότητα, θα εξαλείψουν τη φτώχεια και θα πραγματοποιούν ακόμη και χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα ρομπότ λειτουργούν με ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να περπατήσουν με ταχύτητα 8 χλμ/ώρα ενώ μεταφέρουν 20 κιλά, σύμφωνα με την Tesla. Τα βίντεο δείχνουν τον Optimus να κάνει τα πάντα, από το γυάλισμα του δαπέδου μέχρι τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ενός ατόμου, τη μεταφορά κουτιών από τις σκάλες, την παρασκευή πίτσας κα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μασκ κοστολογεί τον Optimus στα 20.000 έως 30.000 δολάρια.

NEO Gamma, δημιουργημένο από την 1X Technologies

Ποιος δεν θέλει ένα ρομπότ να πλένει τα πιάτα, να τακτοποιεί τα πράγματα των παιδιών και να καθαρίζει το μπάνιο;

Η 1X Technologies, μια εταιρεία με καταγωγή από τη Σκανδιναβία, αλλά με έδρα πλέον τη Silicon Valley, απαντά σε αυτό το ερώτημα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 και ειδικεύεται στην ανάπτυξη ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη.

Το ρομπότ NEO Gamma, το πιο φιλόδοξο έργο της 1X μέχρι σήμερα, έχει ύψος 1,68 μ. είναι εξοπλισμένα με κάμερες μάτια πίσω από ένα σκούρο προστατευτικό κάλυμμα.

Οι «πρώτοι χρήστες» έχουν ήδη παραγγείλει τα ρομπότ στην τιμή των 20.000 δολαρίων, με την παράδοση να αναμένεται αργότερα, το 2026.

Στην αγορά θα κυκλοφορήσουν και υβριδικά μοντέλα ρομποτικών βοηθών όπου ο καταναλωτής θα πληρώνει χαμηλότερη τιμή αλλά θα δεσμεύεται σε μηνιαία συνδρομή για υπηρεσίες.

Digit v4, δημιουργημένο από την Agility Robotics

Το Digit v4, το οποίο λειτουργεί σε αποθήκες εταιρειών όπως η Amazon, είναι ένα εργαλείο εργασίας. Η Agility Robotics, η οποία προέκυψε από το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, ιδρύθηκε από καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξελίσσεται από το 2019.

Το Digit έχει σχεδιαστεί για να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα: να μετακινεί πλαστικά δοχεία που περιέχουν προϊόντα σε αποθήκες ή εργοστάσια. Είναι το είδος της εργασίας που εξαντλεί τους ανθρώπους και αφήνει πόνους στην πλάτη. Αλλά για ένα ρομπότ δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Χαρακτηρισμένο ως το «πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει διατεθεί εμπορικά στον κόσμο», το Digit V4 περιέχει περίπου 5.000 εξαρτήματα. Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη του επιτρέπει όχι μόνο να εκτελεί τις προγραμματισμένες λειτουργίες του, αλλά και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του και να αντιδρά αυτόνομα.

Η Agility διαθέτει εργοστάσιο στο Όρεγκον, όπου κατασκευάζονται και προγραμματίζονται τα ρομπότ.

Ο Tim Smith, εκπρόσωπος της Agility, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι το Digit 4 «είναι το μόνο ανθρωποειδές ρομπότ που λειτουργεί σήμερα σε αποθήκες και εργοστάσια».

Δεν προορίζεται για οικιακός βοηθός και το κόστος του δεν έχει γίνει γνωστό.

Olaf, δημιουργημένος από την Walt Disney Imagineering

Μερικά ανθρωποειδή εργάζονται σε εργοστάσια, άλλα εκτελούν εργασίες στο σπίτι. Ο Olaf ζωντανεύει τον ομώνυμο χαρακτήρα από την ταινία της Disney «Frozen» και έχει σχεδιαστεί για να διασκεδάζει τους ανθρώπους.

Ο Olaf το κάνει αυτό όχι μόνο με κινήσεις, αλλά και μιλώντας και συμμετέχοντας ενεργά σε μια συζήτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι ορισμένοι χαρακτήρες της Disney – όπως ο Μίκυ Μάους και ο Ντόναλντ Ντακ – επικοινωνούν μέσω της γλώσσας του σώματος. Όχι μόνο μιλάει, αλλά το κάνει με τη φωνή του χαρακτήρα της ταινίας, κάτι που κάνει το ρομπότ πιο… ανθρώπινο.

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι δημιουργήθηκε σε λίγους μόνο μήνες από την Walt Disney Imagineering, το εργαστήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας.

Έχει ύψος περίπου 89 εκατοστά, ζυγίζει 15 κιλά και πρόκειται να αρχίσει να αλληλεπιδρά με τους επισκέπτες στο Disneyland Paris, αλλά τα πρωτότυπα έχουν ήδη ξεσηκώσει το διαδίκτυο, με τους θαυμαστές να δημοσιεύουν σχόλια με τις χαρακτηριστικές του ατάκες, όπως: «Όλαφ, χρειάζομαι μια ζεστή αγκαλιά».

Θα συνεχίσει να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα και το κόστος του δεν έχει γίνει γνωστό.