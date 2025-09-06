science
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Σε ένα συγκρότημα γραφείων απέναντι από μια αποθήκη της Amazon, τα ρομπότ είναι σε λειτουργία. Τρία μηχανήματα ύψους 1,80 μέτρων με πόδια που μοιάζουν με στρουθοκαμήλου και δύο αρθρωτά χέρια εργάζονται σε βάρδιες, κατεβαίνοντας από μια βάση φόρτισης για να μεταφέρουν κουτιά μεταξύ δύο μεταφορικών ταινιών, μέχρι να έρθει η ώρα να συνδεθούν ξανά.

Αυτή η όραση για το μέλλον της εργασίας είναι ένας σταθμός δοκιμών στο τέλος μιας γραμμής συναρμολόγησης για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ, που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν θέσεις εργασίας σε αποθήκες και εργοστάσια αυτοκινήτων. Οι μηχανικοί που βρίσκονται κοντά παρακολουθούν για λάθη καθώς οι μηχανές δοκιμάζονται.

Η Agility Robotics, μια εταιρεία 10 ετών, που προήλθε από το εργαστήριο ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, δηλώνει ότι το εργοστάσιό της έχει σχεδιαστεί για να κατασκευάζει τελικά 10.000 κομμάτια ετησίως. Ορισμένα από αυτά που έχει κατασκευάσει λειτουργούν ήδη σε αποθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου και εργοστάσια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Μπορούν τα ανθρωποειδή ρομπότ να μπουν κυριολεκτικά στη θέση μας;

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι από καιρό σύμβολα του μέλλοντος, μαζί με τα διαστημικά ταξίδια και τα ιπτάμενα αυτοκίνητα. Ορισμένοι ηγέτες της τεχνολογίας και επενδυτές πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να φέρνουμε στην πραγματικότητα εκείνα που μοιράζονται τη βασική μας σωματική δομή.

Υποστηρίζουν ότι τα ρομπότ με πόδια, χέρια και δάχτυλα μπορούν κυριολεκτικά να μπουν στη θέση μας, μεταμορφώνοντας ραγδαία την οικονομία, καθώς θα εργάζονται σε σπίτια και άλλους χώρους που έχουν σχεδιαστεί με βάση την ανθρώπινη μορφή.

«Αν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε αυτά τα εκπληκτικά ρομπότ, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς στον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει για τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AI chip Nvidia και κεντρική φιγούρα στην σημερινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια κατάμεστη αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έκθεση τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας τον Ιανουάριο.

Ο Huang στεκόταν πλαισιωμένος από 14 ανθρωποειδή ρομπότ από διαφορετικές εταιρείες. Σύγκρινε το δυναμικό τους με το επαναστατικό chatbot της OpenAI, που πυροδότησε την τρέχουσα επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μετά την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2022. «Η στιγμή του ChatGPT για τη γενική ρομποτική είναι πολύ κοντά», δήλωσε ο Huang στην Washington Post, που έχει συνάψει συνεργασία περιεχομένου με την OpenAI.

Η εξέλιξη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Ακαδημαϊκά και εταιρικά εργαστήρια κατασκευάζουν ανθρωποειδή ρομπότ εδώ και δεκαετίες, αλλά αυτά έχουν παραμείνει ως επί το πλείστον περίεργα αντικείμενα και όχι παραγωγικοί εργαζόμενοι. Η τοποθέτηση μηχανών σε δύο πόδια αντί για τροχούς ή σταθερή βάση δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα μηχανικής και ασφάλειας, περιορίζοντας το βάρος που μπορούν να ανυψώσουν και αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά.

Τώρα, οι εξελίξεις στη ρομποτική, που καθιστούν τα ανθρωποειδή σχέδια πιο ικανά και προσιτά, συνδυάζονται με την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν μια νέα ώθηση προκειμένου να γίνουν τα ανθρωποειδή ρομπότ πρακτικά.

Χρόνια σταθερής προόδου έχουν κάνει τα ρομπότ με πόδια καλύτερα στην ισορροπία και στο περπάτημα σε δύσκολο έδαφος. Οι βελτιωμένες μπαταρίες τούς επιτρέπουν να λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζονται βιομηχανικά καλώδια τροφοδοσίας. Οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζουν τις καινοτομίες πίσω από υπηρεσίες όπως το ChatGPT, για να βοηθήσουν τα  ανθρωποειδή να ενεργούν πιο ανεξάρτητα.

ρομπότ

Δισεκατομμύρια επενδύσεων από τους κολοσσούς τεχνολογίας

Η πρόοδος αυτή έχει προκαλέσει μια φρενίτιδα επενδύσεων σε ανθρωποειδή σχέδια και τα έχει μετατρέψει σε σύμβολο της ιδέας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιατάξει σύντομα τον κόσμο στην κλίμακα που έχουν υποσχεθεί οι ηγέτες της τεχνολογίας.

Ο Έλον Μασκ, του οποίου η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla κατασκευάζει το δικό της ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία Optimus, έχει δηλώσει ότι θα είναι «το μεγαλύτερο προϊόν στην ιστορία» και πως «κάθε άνθρωπος θα θέλει ένα, ενώ μερικοί θα θέλουν δύο». Οι αναλυτές της Morgan Stanley έχουν προβλέψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν 78 εκατομμύρια ανθρωποειδή σε λειτουργία έως το 2050.

Σύμφωνα με την εταιρεία χρηματοοικονομικών δεδομένων Pitchbook, οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν επενδύσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε νεοσύστατες εταιρείες ανθρωποειδούς ρομποτικής από τις αρχές του 2024, ενώ και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στοιχηματίζουν σε αυτό τον τομέα.

Η Amazon, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για να μεταμορφώσει την εφοδιαστική αλυσίδα του ηλεκτρονικού εμπορίου με συμβατικά βιομηχανικά ρομπότ, συνέβαλε σε έναν επενδυτικό γύρο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Agility το 2022 και έχει δοκιμάσει τα ρομπότ της εταιρείας στις αποθήκες της.

Η Meta εργάζεται για την ενσωμάτωση της δικής της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε ανθρωποειδή, ενώ οι ερευνητές της Google συνεργάζονται με την Apptronik, μια νεοφυή επιχείρηση ανθρωποειδών ρομπότ με έδρα το Όστιν.

Η ανθρώπινη μορφή κάνει τα ρομπότ πιο διασκεδαστικά

Μια σειρά από εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα, τον παγκόσμιο ηγέτη στην πολύπλοκη κατασκευή, όπου η κυβέρνηση επιδοτεί τη βιομηχανία. Έξι από τα 14 ρομπότ που μοιράστηκαν τη σκηνή με τον Huang της Nvidia κατασκευάστηκαν από κινεζικές εταιρείες, ενώ πέντε ήταν αμερικανικά.

Τα μοντέλα γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τροφοδοτούν chatbots και ερευνητικά εργαλεία όπως το ChatGPT, μπορούν να αναλύσουν μια εντολή όπως «φτιάξε μια ομελέτα» σε εργασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένα ρομπότ. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πώς μπορεί να δοθεί με αξιοπιστία στις μηχανές η φυσική νοημοσύνη ή η διαίσθηση που απαιτείται για ενέργειες, όπως το πιάσιμο ενός αυγού και το προσεκτικό σπάσιμό του σε ένα μπολ χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό.

Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να παραβλεφθούν από τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη μορφή κάνει τα ρομπότ πιο διασκεδαστικά.

Πρόσφατα, δύο ανθρωποειδή ρομπότ κινεζικής κατασκευής από τις εταιρείες Unitree και Booster Robots αναμετρήθηκαν φορώντας γάντια του μποξ και προστατευτικά κράνη. Όταν το ένα ρομπότ έριξε το άλλο στο έδαφος, το πλήθος των θεατών πίεσε το συρματόπλεγμα που περιέβαλε τον χώρο και φώναξε από χαρά. Μερικοί πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα στην αρένα.

Η σκηνή έμοιαζε βγαλμένη από ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας cyberpunk, αλλά έδειχνε και τα όρια της σημερινής τεχνολογίας. Οι «μαχητές» χρησιμοποιούσαν το δικό τους λογισμικό για να παραμένουν όρθιοι και να διατηρούν την ισορροπία τους, αλλά τα χτυπήματα και οι γροθιές τους κατευθύνονταν από ανθρώπινους χειριστές με τηλεχειριστήρια.

Ανθρωποειδή ρομπότ στην Έκθεσης Αυτοματισμού και Ρομποτικής της Ταϊβάν στην Ταϊπέι

Οι πρώτες προσλήψεις

Τα στελέχη της Agility αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η τελειοποίηση της ανθρωποειδούς μορφής, αλλά δηλώνουν ότι τα ρομπότ τους αρχίζουν να γίνονται αρκετά ικανά ώστε να βρουν δουλειά σε έναν βασικό κλάδο της αμερικανικής βιομηχανίας.

Η επανάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων αποθηκών σε όλη τη χώρα, όπου τα προϊόντα πρέπει να ταξινομούνται και οι παραγγελίες των πελατών να συσκευάζονται και να αποστέλλονται, αλλά ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν δηλώσει ότι η επαναλαμβανόμενη εργασία είναι χαμηλά αμειβόμενη και τους εκθέτει σε κίνδυνο τραυματισμού.

Η Agility ενοικιάζει τα ρομπότ της σε ιδιοκτήτες αποθηκών που, όπως λέει, έχουν δυσκολίες να καλύψουν τις θέσεις εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας logistics GXO, η οποία τα χρησιμοποιεί σε μια αποθήκη για τα ρούχα Spanx στο Flowery Branch της Τζόρτζια, βορειοανατολικά της Ατλάντα. Τα ρομπότ παραλαμβάνουν καλάθια με ρούχα από ρομπότ με ρόδες και τα μεταφέρουν σε μεταφορικές ταινίες, που τα μεταφέρουν σε άλλα μέρη της εγκατάστασης.

Η γερμανική εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Schaeffler χρησιμοποιεί ρομπότ της Agility για τη φόρτωση και εκφόρτωση εξοπλισμού σε ένα εργοστάσιο στο Cheraw της Νότιας Καρολίνας.

Παραμένουν όμως οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Παρά τα πιλοτικά αυτά προγράμματα, ορισμένοι βετεράνοι του κλάδου υποστηρίζουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα δίποδα μηχανήματα μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα και με ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο. «Η επιδεξιότητα αυτών των ρομπότ δεν είναι φανταστική. Υπάρχουν περιορισμοί στο υλικό και στο λογισμικό. Σίγουρα υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια», παραδέχθηκε ο Scott LaValley, ιδρυτής της Cartwheel Robotics, ο οποίος έχει εργαστεί σε ρομπότ τόσο για την Boston Dynamics όσο και για τη Disney, συμπεριλαμβανομένου ενός ρομπότ Baby Groot που έχει ως πρότυπο τον χαρακτήρα από το «Guardians of the Galaxy».

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα ρομπότ διαθέτουν γενικά ένα κουμπί έκτακτης διακοπής, αλλά τα περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ πρέπει, όπως και οι άνθρωποι, να καταναλώνουν συνεχώς ενέργεια για να διατηρούν την ισορροπία τους στα δύο πόδια. Αν διακοπεί η τροφοδοσία, ένα δίποδο ρομπότ συνήθως καταρρέει στο έδαφος, με κίνδυνο να προκαλέσει ζημιά σε αντικείμενα ή άτομα που βρίσκονται κοντά.

Πολλοί «ρομποτολόγοι» υποστηρίζουν ότι η ανθρωποειδής σχεδίαση του σώματος απλά δεν έχει νόημα σε πολλούς χώρους εργασίας. Η μορφή αυτή μπορεί να λειτουργεί για ορισμένες χρήσεις, όπως η φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, για να παρέχει στους τεχνητούς φροντιστές μια οικεία μορφή, περιέγραψε ο Leo Ma, διευθύνων σύμβουλος της RoboForce.

Βοήθεια στο σπίτι

Τον Ιούνιο, στην έδρα της νεοσύστατης εταιρείας 1X στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας πότιζε τα φυτά του γραφείου.

Τα ρομπότ Neo της εταιρείας είναι ντυμένα με μαλακό γκρι ύφασμα που θυμίζει φόρμα και τα ελαφριά άκρα τους έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις πιθανές ζημιές στο ρομπότ ή στους ανθρώπους γύρω του, σε περίπτωση πτώσης.

Η 1X δοκιμάζει το Neo, που πήρε το όνομά του από τον χαρακτήρα του Keanu Reeves στην ταινία «The Matrix», σε μερικά σπίτια, μεταξύ των οποίων και αυτό του CEO, Bernt Børnich. Ο ίδιος προβλέπει ένα μέλλον στο οποίο τα ανθρωποειδή ρομπότ θα παρέχουν φροντίδα στους ηλικιωμένους και συντροφιά σε όλους.

Ο Neo, ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ποτίζει τα φυτά στο γραφείο της 1X – Πηγή: Washington Post)

«Δεν νομίζω ότι είναι άλλο άτομο, ούτε κατοικίδιο ζώο – είναι κάτι άλλο», είπε ο Børnich. Εκπλήσσεται συνεχώς από το πόσο γρήγορα οι επισκέπτες στο σπίτι του στη Silicon Valley συνηθίζουν το ρομπότ που περιφέρεται στον χώρο, καθώς σερβίρει ποτά και κάνει δουλειές του σπιτιού.

Για τα πρώτα 30 λεπτά περίπου, οι άνθρωποι είναι λίγο προσεκτικοί με το ρομπότ, θεωρώντας το «πολύ ωραίο», αλλά και «λίγο τρομακτικό», ανέφερε ο Børnich. Μισή ώρα αργότερα, «καθόμαστε απλά εκεί, πίνουμε ένα φλιτζάνι τσάι και μιλάμε και όλοι έχουν ξεχάσει το ρομπότ».

Έχουν δρόμο ακόμα για να μας… φτάσουν

Το πρόβλημα είναι ότι το Neo εξαρτάται από τον τηλεχειρισμό από υπαλλήλους της 1X, που χρησιμοποιούν χειριστήρια και VR headsets για πολλές σύνθετες εργασίες, αν και μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα για άλλες. Η Tesla φάνηκε να χρησιμοποιεί μια παρόμοια προσέγγιση όταν το ρομπότ της, που ονόμασε Optimus, σέρβιρε ποτά στην Warner Bros. Studios στην Καλιφόρνια πέρυσι, καθώς η εταιρεία παρουσίασε το σχεδιασμό του robotaxi της.

Δεν θα είναι όλα τα δεδομένα τέλεια, επειδή ο έλεγχος ενός ανθρωποειδούς ρομπότ είναι πολύπλοκος. Το Neo έχυσε πολύ υγρό στο πάτωμα ενώ πότιζε τα φυτά, για παράδειγμα, καθώς μπορεί μεν να εκτελεί αυτόνομα μερικές απλές εργασίες, όπως να ανοίγει την πόρτα για να υποδεχτεί έναν επισκέπτη, σύμφωνα με την 1X, αλλά προς το παρόν, πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως το άνοιγμα του ψυγείου για να πάρει ένα ποτό και στη συνέχεια να το σερβίρει σε ένα άτομο, απαιτούν κάποιο ανθρώπινο έλεγχο.

«Είναι πολύ εύκολο να κοιτάξεις ένα ρομπότ και να το προσωποποιήσεις, ώστε να έχει τις ίδιες ικανότητες με έναν άνθρωπο», δήλωσε ο Matt Wicks, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής ρομποτικής αυτοματοποίησης της Zebra Technologies, η οποία κατασκευάζει κινητά ρομπότ με τροχούς που χρησιμοποιούνται σε αποθήκες. «Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Κόσμος
Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

inWellness
inTown
