Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ πραγματοποιούνται στο Πεκίνο με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 16 χώρες.
Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ πραγματοποιούνται στο Πεκίνο, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 16 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Τα ρομπότ-αθλητές θα αγωνιστούν σε διάφορα αγωνίσματα, όπως στίβο, ποδόσφαιρο, χορό και πολεμικές τέχνες.
«Μπορείς να δοκιμάσεις πολλές νέες και συναρπαστικές προσεγγίσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό. Αν προσπαθήσουμε κάτι και δεν λειτουργήσει, χάνουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά είναι καλύτερο από το να επενδύσεις πολλά χρήματα σε ένα προϊόν που απέτυχε».
Η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στα ανθρωποειδή και τη ρομποτική, καθώς αντιμετωπίζει το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών.
Τους τελευταίους μήνες έχει διοργανώσει σειρά εντυπωσιακών εκδηλώσεων ρομποτικής, μεταξύ των οποίων αυτό που χαρακτήρισε ως τον πρώτο στον κόσμο «Μαραθώνιο Ανθρωποειδών Ρομπότ» στο Πεκίνο, ένα συνέδριο ρομπότ και τα εγκαίνια καταστημάτων λιανικής αφιερωμένων στα ανθρωποειδή.
Πηγή: Τα Νέα
