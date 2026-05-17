Λίβανος: Άλλοι πέντε νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στα νότια της χώρας – Ανάμεσά τους δύο παιδιά
Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, παραβιάζοντας διαρκώς την εκεχειρία
- Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες στην Καλιφόρνια - Όχημα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και πεζούς στο Όκλαντ
- Άλλοι πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο - Ανάμεσά τους δύο παιδιά
- Το αμερικανικό ουίσκι στα χειρότερά του: Βαρέλια αρκετά για να ξεδιψάσουν οι ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Νέα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σκότωσαν σήμερα στον νότιο Λίβανο πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι.
Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στον Λίβανο
Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, εκ των οποίων ένα παιδί σε κάθε περιοχή.
Περίπου δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνισε το υπουργείο.
Νωρίτερα, επλήγησαν οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, όπως και, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.
Δείτε σχετικό βίντεο:
The aftermath of an Israeli strike on AlSultaniyeh, southern Lebanon. pic.twitter.com/q45vRIrbeI
— Quds News Network (@QudsNen) May 17, 2026
Το Ισραήλ είχε ζητήσει εκκένωση αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης χθες.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: سحمر (البقاع الغربي), رومین, القصيبة (النبطية), كفر حونة, بنعفول
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم… pic.twitter.com/ZciRGml8q9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2026
Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι ένας αξιωματικός και τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν εξερράγη «εκρηκτικός μηχανισμός» στον νότιο Λίβανο.
- Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
- Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
- Ολυμπιακός: Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
- Σταύρος Φλώρος: Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο
- Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
- Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League
- Νιουκάστλ – Γουέστ Χαμ 3-1: Με το… ενάμισι πόδι στη Championship
- Λίβανος: Άλλοι πέντε νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στα νότια της χώρας – Ανάμεσά τους δύο παιδιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις