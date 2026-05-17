Νέα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σκότωσαν σήμερα στον νότιο Λίβανο πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι.

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στον Λίβανο

Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, εκ των οποίων ένα παιδί σε κάθε περιοχή.

Περίπου δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα, επλήγησαν οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, όπως και, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η μικρή πόλη Σόχμορ στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

The aftermath of an Israeli strike on AlSultaniyeh, southern Lebanon. pic.twitter.com/q45vRIrbeI — Quds News Network (@QudsNen) May 17, 2026

Το Ισραήλ είχε ζητήσει εκκένωση αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, μερικά από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης χθες.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: سحمر (البقاع الغربي), رومین, القصيبة (النبطية), كفر حونة, بنعفول 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم… pic.twitter.com/ZciRGml8q9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2026

Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι ένας αξιωματικός και τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν εξερράγη «εκρηκτικός μηχανισμός» στον νότιο Λίβανο.