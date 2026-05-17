Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες – Όχημα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και πεζούς στο Όκλαντ
Δεν είναι σαφές τι συνέβη στην Καλιφόρνια - Τι λένε οι αρχές της περιοχής
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν όχημα χτύπησε πεζούς στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι ο οδηγός και αρκετά άλλα άτομα τραυματίστηκαν.
Το όχημα χτύπησε τόσο αυτοκίνητα όσο και πεζούς γύρω στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα) κοντά στη διασταύρωση της International Boulevard με την 85th Avenue, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Advisory: Just before 11:15 PM, A vehicle struck cars & pedestrians at 85th & International.
– 3 Deceased on Arrival
– 3 transported to local hospitals (2 critical, 1 serious)
– 2 others awaiting medical transport (including the suspect) with minor injures).
Avoid the area.
— Oakland Fire Department (CA) (@OaklandFireCA) May 17, 2026
Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου δύο από αυτούς βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός και ένας άλλος τραυματίας περίμεναν ιατρική μεταφορά κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό.
