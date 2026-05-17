Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν όχημα χτύπησε πεζούς στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι ο οδηγός και αρκετά άλλα άτομα τραυματίστηκαν.

Το όχημα χτύπησε τόσο αυτοκίνητα όσο και πεζούς γύρω στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα) κοντά στη διασταύρωση της International Boulevard με την 85th Avenue, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Advisory: Just before 11:15 PM, A vehicle struck cars & pedestrians at 85th & International. – 3 Deceased on Arrival

– 3 transported to local hospitals (2 critical, 1 serious)

– 2 others awaiting medical transport (including the suspect) with minor injures). Avoid the area. — Oakland Fire Department (CA) (@OaklandFireCA) May 17, 2026

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου δύο από αυτούς βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός και ένας άλλος τραυματίας περίμεναν ιατρική μεταφορά κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό.