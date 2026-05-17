Κολωνός: Ένα βήμα πριν την ΕΔΕ για τη διευθύντρια που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας
Στο in, ο δικηγόρος του συζύγου της
- «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δεκαεννέα μέρες έχουν περάσει από την ημέρα που η 54χρονη διευθύντρια δημοτικού σχολείου στον Κολωνό, «βούτηξε» στο κενό, πηδώντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Πολύς λόγος είχε γίνει τότε για το εργασιακό bullying που υφίστατο η 54χρονη, σύμφωνα με τα όσα υποστήριζε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με την τότε μαρτυρία του συζύγου της η γυναίκα του δεχόταν πιέσεις από τους δασκάλους αλλά και τον σύλλογο γονέων, ένιωθε πολύ μόνη της και κανένας δεν την υποστήριζε, αντιθέτως ήταν όλοι εναντίον της. Υπενθυμίζεται ότι η 54χρονη γυναίκα αυτοκτόνησε αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της αλλά και δύο κόρες.
Στο in, ο σύζυγος της 54χρονης ενώ η προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη
Ενώ η προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να γίνει και Ένορκη Διοικητική εξέταση για το περιστατικό, το in, επικοινώνησε με τον σύζυγο της 54χρονης δια μέσου του συνηγόρου της ο οποίος καταγγέλλει ότι η εκλιπούσα βρισκόταν επί μήνες υπό έντονη ψυχολογική και υπηρεσιακή πίεση εξαιτίας συνεχών καταγγελιών, αναφορών και συγκρούσεων που είχαν δημιουργηθεί στο σχολικό περιβάλλον με αφορμή υπόθεση bullying. Υποστηρίζει δε, ότι υπήρχε συστηματική στοχοποίηση της Διευθύντριας από οικογένειες γονέων και τον Σύλλογο Γονέων, καθώς και για έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης από το σχολικό και διοικητικό περιβάλλον, παρά την εμφανή ψυχική της επιβάρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιέσεις που δεχόταν συνέβαλαν καθοριστικά στην επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.
Ο δικηγόρος της οικογένειας Στέλιος Λεριός μιλά στο in, για την εξέλιξη της υπόθεσης:
«Ζητάμε την πλήρη, ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης σε ποινικό, αστικό και πειθαρχικό επίπεδο, με εξέταση κάθε συμπεριφοράς, ενέργειας ή παράλειψης που έλαβε χώρα στο εργασιακό περιβάλλον της συζύγου του εντολέα μου και η οποία δύναται να συνέβαλε καθοριστικά στη σοβαρή ψυχική και συναισθηματική της επιβάρυνση. Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να διακριβωθεί εάν και σε ποιον βαθμό οι ανωτέρω πιέσεις και συνθήκες επηρέασαν την ψυχική της κατάσταση και συνδέονται αιτιωδώς με την απόφασή της να προβεί στην πράξη αυτοχειρίας».
- Live streaming η φιέστα του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ
- Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- Ο χορός των 8 πέπλων – Όλα τα νυφικά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
- Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)
- Ρόδος: Μητέρα και κόρη είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στ’ Αφάντου
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- Κρήτη: Πανικός από την παρουσία Εθνοφυλάκων με όπλα στον ΒΟΑΚ – Η άσκηση που τρόμαξε τουρίστες
- ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2: Ο Δικέφαλος έχασε το… σέντονι στο «αντίο» της Λεωφόρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις