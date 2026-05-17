ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 17 Μαΐου 2026, 21:36

Το τέταρτο γκολ του Ροντινέι στα playoffs έδειξε τον δρόμο – Πήρε το μίνιμουμ της σεζόν ο Ολυμπιακός.

Στα προκριματικά του Champions League ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 2-2 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, που τους στέλνει στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού για μια ακόμα φορά ο Ροντινέι, που σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε τα 4ο γκολ στα φετινά playoffs, ενώ για την ΑΕΚ, που κατέκτησε τον τίτλο, ισοφάρισε ο Κοϊτά στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι μπροστά από την εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Πινέδα και Μαρίν ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Περέιρα και Κοϊτά στα άκρα και τον Ζίνι με τον Γιόβιτς στην επίθεση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Γκαρθία και Σιπιόνι ήταν στον άξονα, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Δύο ευκαιρίες με Ελ Κααμπί, γκολ με Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν δύο κλασσικές ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί και ένα γκολ με τον Ροντινέι.

Στο 11’ ο Ροντινέι πίεσε και έκλεψε την μπάλα, έδωσε ωραία στον Τσικίνιο, αυτός πάσαρε στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού σούταρε με τη μία από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε.

Στο 19’ ο Ελ Κααμπί έκλεψε μετά τη λάθος πάσα του Πινέδα, απέφυγε τον Ρέλβας, αλλά πήγε πολύ πλάγια, με αποτέλεσμα να κλειστεί από τους αμυντικούς της Ένωσης και να εκτελέσει υπό δύσκολες συνθήκες, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει σε κόρνερ.

Μετά την εκτέλεση, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και η αντίστοιχη του Τσικίνιο στο 23’. Στο 41’ τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Ροντινέι. Το τέταρτο του Βραζιλιάνου στα φετινά playoffs.

Ο Ροντινέι μπήκε από δεξιά στην περιοχή της ΑΕΚ και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-0 του Ολυμπιακού, που ήταν καλύτερος και προηγήθηκε δίκαια.

Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά, στο πρώτο ημίχρονο απείλησε μόνο στο 18’, μετά από ένα λάθος του Τζολάκη. Ο Ζίνι έκλεψε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού επέστρεψε, έπεσε και μπλόκαρε μπροστά από τον επιθετικό της Ενωσης.

Πρώτες κινήσεις από Νίκολιτς και Μεντιλίμπαρ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, αλλά στο 50’ ο Μάρκο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Βάργκα αντί του Περέιρα και στο 55’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Έσε αντί των Ποντένσε και Γκαρθία. Δέκα λεπτά αργότερα (65’) ο Νίκολιτς έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Κουτέσα και Ζοάο Μάριο να παίρνουν τις θέσεις των Ζίνι και Πινέδα.

Ισοφάρισε η ΑΕΚ

Στο 72’ η Ένωση ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κοϊτά. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, μετά από πάσα του Ρότα, έκανε δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του, αλλά δεν κατάφερε να αποκρούσει και ο Αφρικανός έφερε το ματς στα ίσια.

Μετά το γκολ της ΑΕΚ, ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς τον Ταρέμι αντί του Ελ Κααμπί και στο 78’ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τους Μπιανκόν και Αντρέ Λουίς αντί των Κοστίνια και Σιπιόνι, με τον Γάλλο μάλιστα να τοποθετείται στην επίθεση από τον Βάσκο τεχνικό.

Απείλησε ο Αντρέ Λουίς, μεγάλη επέμβαση από Τζολάκη

Στο 86′ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Αντρέ Λουίς. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ζοάο Μάριο. Ο Πήλιος έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ζοάο Μάριο, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έπεσε και μπλόκαρε, κρατώντας το 1-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες και τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Θα μπορούσε να είχε κερδίσει το ματς ο Ολυμπιακός, που μπήκε δυνατά, ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για να πετύχει περισσότερα γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος, ξανά ως εξτρέμ, σκόραρε σε ένα ακόμα παιχνίδι του Ολυμπιακού στα playoffs, φτάνοντας τα 4 τέρματα στο μίνι πρωτάθλημα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Πινέδα δεν έκανε καλό παιχνίδι και έγινε αλλαγή από τον Νίκολιτς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν υπήρχε κάποια δύσκολη φάση για τον διαιτητή, Αντρέα Κολόμπο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να παρέμβει ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κοϊτά 72’ – Ροντινέι 41’.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ (Nίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (66′ Ζ. Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51′ Βάργκα), Γιόβιτς (90+2′ Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (66′ Κουτέσα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (80′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (56′ Έσε), Σιπιόνι (80′ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (56′ Μαρτίνς), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»
Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

