ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Δύο αεροσκάφη F/A-18 του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.
WATCH: Two US Navy F/A-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho.
All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. pic.twitter.com/nExUeTY84q
— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Η αεροπορική βάση έχει τεθεί σε καραντίνα μετά τη σύγκρουση στον αέρα.
WOW, THIS WAS WILD
🇺🇸 Two U.S. Navy Fighter Jets Collide Mid-Air Over Idaho Air Show
All four crew members ejected before impact, with four parachutes confirmed descending safely as spectators watched from the ground below.
The F/A-18s were performing at Mountain Home Air… pic.twitter.com/q0MgvCX3lF
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 17, 2026
Τα πληρώματα και των δύο αεροσκαφών φέρονται ότι πρόλαβαν να σωθούν ενεργοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.
Έπεσαν στο έδαφος με αλεξίπτωτα.
Ξεκίνησε έρευνα
Η αεροπορική βάση Mountain Home ανακοίνωσε ότι διερευνά τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών, σύμφωνα με ανάρτηση της αεροπορικής βάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε εκπρόσωπος.
