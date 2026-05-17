Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο αεροσκάφη F/A-18 του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

WATCH: Two US Navy F/A-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. pic.twitter.com/nExUeTY84q — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026



Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Η αεροπορική βάση έχει τεθεί σε καραντίνα μετά τη σύγκρουση στον αέρα.

WOW, THIS WAS WILD 🇺🇸 Two U.S. Navy Fighter Jets Collide Mid-Air Over Idaho Air Show All four crew members ejected before impact, with four parachutes confirmed descending safely as spectators watched from the ground below. The F/A-18s were performing at Mountain Home Air… pic.twitter.com/q0MgvCX3lF — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 17, 2026



Τα πληρώματα και των δύο αεροσκαφών φέρονται ότι πρόλαβαν να σωθούν ενεργοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

Έπεσαν στο έδαφος με αλεξίπτωτα.

Ξεκίνησε έρευνα

Η αεροπορική βάση Mountain Home ανακοίνωσε ότι διερευνά τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών, σύμφωνα με ανάρτηση της αεροπορικής βάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε εκπρόσωπος.