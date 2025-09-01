Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο
Σοκαριστική σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στο Κολοράντο των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις τραυματίες. Δύο μικρά αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Φορτ Μόργκαν γύρω στις 10:40 το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα.
Σύμφωνα με τον βοηθό σερίφη της κομητείας Μόργκαν, Τζον Χόρτον, ένα Cessna 172, με δύο επιβαίνοντες, επιχειρούσε καθοδική πορεία για προσγείωση όταν συγκρούστηκε με ένα Extra Flugzeugbau EA300, που επίσης είχε δύο επιβάτες.
Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές.
Το θύμα επέβαινε στο Extra EA300, ενώ ο δεύτερος επιβάτης του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα. Οι δύο επιβαίνοντες του Cessna υπέστησαν ελαφρά τραύματα, επιβεβαίωσε ο Τζον Χόρτον.
Η τραγωδία οδήγησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης.
Δείτε βίντεο από τη σύγκρουση των αεροσκαφών στο Κολοράντο
