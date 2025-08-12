Αεροπορικό ατύχημα με σύγκρουση στον διάδρομο, συνέβη στο αεροδρόμιο της πόλης Κάλισπελ, στη Μοντάνα ανάμεσα σε δύο μικρά αεροπλάνα. Ανταποκρίνονται ομάδες έκτακτης ανάγκης, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Ένα αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα άλλο μικρό αεροπλάνο στον διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου της πόλης Κάλισπελ της Μοντάνα. Ανταποκρίνονται ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, του γραφείου του σερίφη και των πυροσβεστών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την σοβαρότητα των τραυματισμών και τους τύπους των αεροσκαφών παραμένουν άγνωστες, καθώς η σύγκρουση συνέβη πριν λίγο.

Δύο θύματα έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραύματα μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους το απόγευμα της Δευτέρας στο Κάλισπελ. Δεν είναι ακόμη σαφής η σοβαρότητα των τραυμάτων.

Οι αναφορές δείχνουν ότι ένα μικρό αεροσκάφος πλησίαζε το αεροδρόμιο της πόλης όταν συνέβη κάτι ασυνήθιστο και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με σταματημένο αεροπλάνο χωρίς επιβαίνοντες.

Τέσσερα άτομα βγήκαν σώα από το αεροπλάνο μετά τη σύγκρουση

Συνολικά τέσσερις επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι από τη σύγκρουση από το αεροπλάνο που βρισκόταν εν κινήσει. Κανείς δεν βρισκόταν στο ακινητοποιημένο αεροπλάνο στο οποίο συγκρούστηκε το πρώτο.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι ένα μικρό αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα στον διάδρομο προσγείωσης και συγκρούστηκε με ένα άλλο αεροπλάνο στον διάδρομο τροχοδρόμησης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, όμως αναμένονται ακόμα οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η FAA θα αναλάβει τον έλεγχο της έρευνας.