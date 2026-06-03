Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις

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Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η Ουκρανία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.

Ο Ρούτε δήλωσε κατά την διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.

Βίντεο από την επίσκεψη του Ρούτε στην Ουκρανία:

We began the visit of NATO’s North Atlantic Council to Ukraine by honoring the memory of fallen Ukrainian warriors at the Wall of Remembrance. Along with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO, Chair of the Alliance’s Military Committee Admiral Giuseppe Cavo Dragone… pic.twitter.com/uKtZspIxib — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Επίσκεψη Σρέντερ στη Ρωσία

Το Κρεμλίνο, από τη δική του πλευρά, επιβεβαίωσε ότι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος, Γκέρχαρντ Σρέντερ πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Σρέντερ είχε θεαθεί στην Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καλωσορίζει την επίσκεψή του. Δεν ήταν σαφές αν ο Σρέντερ είναι ακόμη στη Ρωσία, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατονομάσει τον Σρέντερ ως κάποιον που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με την Μόσχα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, μία ιδέα την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν.