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Σε νέα φάση εσωκομματικής κρίσης έχει εισέλθει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον ηγέτη της, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο Οζέλ ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 804 υπογραφές υπέρ της σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου

Η απόφαση έχει προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ του προέδρου του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ και του τέως, αλλά δικαστικά διορισμένου, προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας και στο ενδεχόμενο διεξαγωγής έκτακτου συνεδρίου.

Σύγκρουση για την επόμενη ημέρα στο CHP

Η ηγεσία Οζέλ ζητεί άμεσα προσφυγή στη βάση του κόμματος -μέσω συνεδρίου- για την εκλογή προέδρου, ενώ η πλευρά Κιλιτσντάρογλου υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νομικά εφικτό προς το παρόν.

Μιλώντας στην εβδομαδιαία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ο Οζγκιούρ Οζέλ επιχείρησε να εμφανίσει εικόνα συσπείρωσης του κόμματος.

«Η ομάδα μας είναι εδώ, η Ομάδα του CHP στέκεται ψηλά. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που βαδίζουν προς την εξουσία», δήλωσε.

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο

Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο τουρκικό κοινοβούλιο, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η κρίση μπορεί να λυθεί μόνο μέσω ενός έκτακτου κομματικού συνεδρίου και κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί γρήγορα στην προσφυγή που έχει καταθέσει το CHP.

«Aνησυχώ για το μέλλον της πολυκομματικής πολιτικής τάξης, της δημόσιας τάξης και της δημοκρατίας της Τουρκίας», σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρόσθεσε πως εάν πρόκειται να επιτευχθούν αποτελέσματα, φυσικά, δεν είναι αρνητικός στο να συναντηθούν.

«Το αποτέλεσμα είναι το συνέδριο. Αν πω “τα παράτησα”, αυτός ο θυμός θα κατευθυνθεί σε μένα. Το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατό. Με αυτή την απόφαση θα ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα».

Ο Οζέλ ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 804 υπογραφές υπέρ της σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου.

Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου απορρίπτει το συνέδριο

Την ίδια ώρα, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος επανήλθε στην ηγεσία μετά τη δικαστική απόφαση, ανακοίνωσε νέα Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή και ο εκπρόσωπος που όρισε, ο βουλευτής Μουσλίμ Σαρί, υποστήριξε ότι το κόμμα δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συνέδριο μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική κρίση.

«Νομικά δεν είναι δυνατή η σύγκληση του συνεδρίου, είτε συγκεντρωθούν υπογραφές, είτε ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, είτε ακόμη κι αν ο πρόεδρός μας πει ότι θα πάμε σε συνέδριο», είπε.

Το «Σενάριο Καταστροφής» και το Σχέδιο Β’

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί έντονη φημολογία σχετικά με το πολιτικό μέλλον του Οζγκιούρ Οζέλ και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Ο Οζέλ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην Εθνοσυνέλευση, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τις φήμες για νέο κόμμα. Ανέφερε ότι «υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ένα νέο κόμμα έτοιμο», αλλά μόνο ως «σενάριο καταστροφής». Εξήγησε ότι αν το δικαστικό «πραξικόπημα» (όπως το αποκαλεί) εμποδίσει το CHP να συμμετάσχει σε εκλογές ή να πραγματοποιήσει συνέδριο, πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική δομή έτοιμη ώστε να μη μείνουν οι ψηφοφόροι χωρίς εκπροσώπηση. Τόνισε κατηγορηματικά ότι προτεραιότητά του είναι ο αγώνας μέσα στο CHP («Τον πατρικό μας σπίτι», όπως το αποκαλεί) και δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το κόμμα για να ιδρύσει κάτι άλλο, παρά μόνο αν εξαναγκαστεί από τη δικαιοσύνη.

Φήμες για το «Κόμμα EKİM»

Στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε, έντονα το όνομα κόμμα «EKİM» (Κόμμα του Οκτώβρη) ως το πιθανό όνομα ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που θα μπορούσε να ιδρυθεί από τον Οζέλ και τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ορισμένοι αναλυτές (όπως ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί της Χουριέτ) υποστηρίζουν ότι ο Ιμάμογλου έχει ήδη σχεδιάσει το «πλάνο Β», το οποίο περιλαμβάνει την ίδρυση νέου κόμματος, αν οι δρόμοι εντός του CHP κλείσουν οριστικά λόγω των δικαστικών αποφάσεων.

12 Ιουλίου: Ημερομηνία Ορόσημο

Οι εξελίξεις θα κορυφωθούν στα τέλη Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου. Αν η πλευρά Οζέλ δεν καταφέρει να επιβάλει τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου στις 12 Ιουλίου, τότε η ίδρυση ή η προσχώρηση σε ένα ήδη υπάρχον «εφεδρικό» κόμμα θεωρείται από τους αναλυτές ως πολύ πιθανή εξέλιξη.

Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

Στο μεταξύ, σε μία νέα εξέλιξη του πολιτικού δράματος που εκτυλίσσεται στην Τουρκία, η Γενική Εισαγγελία Αττάλειας διαβίβασε στη Γενική Εισαγγελία Αγκύρας φάκελο με προσφυγές κατά του Οζγκιούρ Οζέλ και πέντε βουλευτών του CHP, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί χρηματικών συναλλαγών κατά την επιλογή υποψηφίων πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2024.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Τουρκιγέ» προβάλλει ισχυρισμούς ότι η υπόθεση του Δήμου Αττάλειας, όπου ο δήμαρχος του CHP έχει προφυλακιστεί για υπόθεση κατάχρησης δημόσιων πόρων, ενδέχεται να αποτελέσει αφετηρία για διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συζητήσεις ακόμη και άρσης ασυλίας του προέδρου του Οζγκιούρ Οζέλ, με στόχο μία πιθανή θεσμική αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του CHP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ