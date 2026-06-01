Η Τουρκία του Ερντογάν: Δικαιοσύνη υπό αμφισβήτηση και αντιπολίτευση στο στόχαστρο

Σε ολόκληρη την Τουρκία έχουν ξεσπάσει αναταραχές, μετά την ακύρωση από το Εφετείο των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ηγεσία του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (CHP) του 2023, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του δημοφιλούς νικητή Οζγκιούρ Οζέλ.

Η απομάκρυνση του Οζέλ, βάσει της απόφασης του δικαστηρίου ότι το 38ο συνέδριο του CHP ήταν άκυρο από την αρχή, ανατρέποντας μια προηγούμενη δικαστική απόφαση που απέρριπτε τους ισχυρισμούς για εκλογικές παρατυπίες, άφησε το CHP με έναν 77χρονο βετεράνο του κόμματος, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ως προσωρινό ηγέτη.

Ο Κιλιντσάρογλου, έχει οδηγήσει στο παρελθόν το κόμμα σε πέντε εκλογικές ήττες – συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών του 2023, στις οποίες ηττήθηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με διαφορά περίπου πέντε ποσοστιαίων μονάδων.

Αυτή η τελευταία πολιτική κρίση που συγκλονίζει την Τουρκία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και συστημικής αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης υπό την κυριαρχία του Ερντογάν, όπως γράφει σε άρθρο της στο The Conversation η Άιλα Γκόλ, Ανώτερη Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων.

Με την πάροδο των ετών, οι κυβερνήσεις του AKP έχουν υπονομεύσει το δικαστικό σύστημα, έχουν καταπνίξει την ελευθερία του Τύπου και έχουν περιορίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία.

Οι επόμενες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές δεν έχουν προγραμματιστεί πριν από το 2028, και ο Ερντογάν – ο οποίος θα είναι 74 ετών – δεν θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε εκείνο το στάδιο, σύμφωνα με τους συνταγματικούς περιορισμούς θητείας.

Αφού ολοκλήρωσε τρεις θητείες ως πρωθυπουργός της Τουρκίας μεταξύ 2003 και 2014, έγινε ο πρώτος λαϊκά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας το 2014. Στη συνέχεια επανεκλέχθηκε τόσο το 2018 όσο και το 2023 – ο μέγιστος αριθμός θητειών που επιτρέπεται από το τουρκικό σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ερντογάν ενίσχυσε σημαντικά την εξουσία της προεδρίας. Μετά από ένα συνταγματικό δημοψήφισμα το 2017, το τουρκικό πολιτικό σύστημα μετατράπηκε από κοινοβουλευτική δημοκρατία σε εκτελεστική προεδρία.

Αυτό έδωσε στον πρόεδρο εκτελεστικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να προτείνει ή να τροποποιεί νόμους, να επικυρώνει συνθήκες, να διορίζει και να απολύει αντιπροέδρους, υπουργούς και υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς, καθώς και να αποφασίζει για τη χρήση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αμερικανική οργάνωση Freedom House, που υποστηρίζει τη δημοκρατία, επέκρινε την κίνηση αυτή, αναφέροντας ότι ο Ερντογάν και το Κόμμα ΑΚ του ήταν πλέον σε θέση να «επιβάλλουν κομματικό έλεγχο στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK), τη δικαιοσύνη, την εθνική πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης».

Μετά από δύο δεκαετίες κυριαρχίας στην τουρκική πολιτική σκηνή, η θέση του Ερντογάν αμφισβητήθηκε κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023. Παρά την ευρεία προσδοκία ότι ο Κιλίτσνταρογλου θα κέρδιζε, ο πρώτος γύρος ήταν τόσο οριακός που οι εκλογές οδηγήθηκαν σε δεύτερο γύρο, τον οποίο κέρδισε ο Ερντογάν με 52,2%.

Την επόμενη χρονιά, το CHP σημείωσε συντριπτική νίκη στις τοπικές εκλογές της Τουρκίας, ελέγχοντας τις μεγάλες πόλεις (Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Προύσα). Ενώ ο Ερντογάν διαθέτει ευρείες εξουσίες σε εθνικό επίπεδο, οι άμεσα εκλεγμένοι δήμαρχοι εξακολουθούν να έχουν σημαντική επιρροή σε τοπικό επίπεδο.

Παρά την ενεργή προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν στην κούρσα για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης εκ μέρους του υποψηφίου του AKP (μια πόλη στην οποία ο ίδιος ήταν δήμαρχος από το 1994 έως το 1998), ο Εκρέμ Ιμαμογλού του CHP νίκησε τον αντίπαλο του AKP. Οι τοπικές εκλογές του 2024 σηματοδότησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία του CHP τα τελευταία 21 χρόνια. Η αντιπολίτευση εμφανίστηκε ενωμένη, ενεργητική και εκλέξιμη.

Στη συνέχεια, ο ηγέτης του κόμματος Οζέλ εξήρε την απόφαση των ψηφοφόρων να αλλάξουν την τουρκική πολιτική, σχολιάζοντας ότι: «Αυτοί [οι ψηφοφόροι] θέλουν να ανοίξουν την πόρτα σε ένα νέο πολιτικό κλίμα στη χώρα μας». Ωστόσο, ο αρχικός του ενθουσιασμός δοκιμάστηκε σύντομα από τα γεγονότα.

Καταστολή της αντιπολίτευσης και η δημοκρατία στην Τουρκία

Στον απόηχο αυτών των εκλογών, ο Ερντογάν ξεκίνησε μια εκστρατεία καταστολής εναντίον των αντιπάλων του – μέχρι και το επίπεδο των δημάρχων και των τοπικών αξιωματούχων – με διώξεις και ποινές φυλάκισης. Ο στόχος φαίνεται να ήταν η προληπτική εξουδετέρωση των αναδυόμενων αντιπάλων που δείχνουν σημάδια δημοφιλούς υποστήριξης, προτού μετατρέψουν την αντιπολίτευση σε απειλή για τον πρόεδρο.

Ο Ιμαμόγλου, ένας δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 – την ίδια ημέρα που ορίστηκε υποψήφιος του CHP για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, με τους εισαγγελείς να ζητούν ποινή φυλάκισης έως και 2.352 ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ιμαμόγλου έφεραν χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους και στα πανεπιστημιακά campus της Κωνσταντινούπολης. Υπήρξε επίσης σημαντική διεθνής ανησυχία. Ο αναπληρωτής διευθυντής της Human Rights Watch για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Μπέντζαμιν Γουόρντ, δήλωσε: «Εξετάζοντας αυτές τις υποθέσεις στο σύνολό τους, είναι δύσκολο να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι οι εισαγγελείς προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ιμαμόγλου από την πολιτική και να δυσφημίσουν το κόμμα του με τρόπους που υπονομεύουν τη δημοκρατία».

Η Human Rights Watch χαρακτήρισε τη δίκη του Ιμαμόγλου ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την «χρησιμοποίηση του ποινικού συστήματος ως όπλου» εναντίον του CHP. Άλλοι 20 δήμαρχοι του CHP έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη διαφθορά, δωροδοκία και αδικήματα που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Σχολιάζοντας την καταστολή, η Freedom House ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Ερντογάν είχε χρησιμοποιήσει συστηματικά θεσμικά εργαλεία για να αποδυναμώσει ή να ενσωματώσει πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό «περιορίζει την ικανότητα της αντιπολίτευσης να χτίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων και να κερδίσει την εξουσία μέσω εκλογών».

Στοχεύοντας δημοφιλείς αντιπάλους

Από την εκλογή του ως ηγέτη του κόμματος τον Νοέμβριο του 2023, μετά την ήττα του Κιλίτσνταρογλου στις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς, ο Οζέλ ηγείται της αναγέννησης του CHP. Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Ιμαμόγλου, η αντιπολίτευση αντιμετώπισε αυξημένα θεσμικά εμπόδια.

Ο Οζέλ δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian τον Απρίλιο του 2025 ότι η σύλληψη του Ιμαμόγλου ήταν «πολιτική δίκη» – αρνούμενος τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι οι κατηγορίες εναντίον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης δεν είχαν πολιτικά κίνητρα.

Ως ανερχόμενο αστέρι της τουρκικής αντιπολίτευσης, ο Οζέλ κατηγόρησε το AKP του Ερντογάν ότι επιδιώκει μια ατζέντα για την «εξάλειψη των αντιπάλων του». Και όσο περισσότερο προκαλούσε άμεσα τον Ερντογάν και κέρδιζε δημοτικότητα, τόσο περισσότερο ο Οζέλ γινόταν στόχος.

Αυτό το επεισόδιο ακολούθησε ένα γνωστό μοτίβο: εντοπίζεται μια ανερχόμενη προσωπικότητα, ασκείται νομική δίωξη εναντίον της – με την κατηγορία της διαφθοράς, της τρομοκρατίας ή της διαδικαστικής παρατυπίας – και απομακρύνεται ουσιαστικά από το πολιτικό προσκήνιο.

Στο ίδιο πνεύμα, η επανένταξη του Κιλίτσνταρογλου φαίνεται να αποτελεί τακτική σαμποτάζ. Σε σύγκριση με την εδραιωμένη βάση υποστηρικτών του Ιμαμόγλου και την αυξανόμενη δημοτικότητα του Οζέλ, ο Κιλίτσνταρογλου θεωρείται από πολλούς στην Τουρκία ως άνθρωπος του παρελθόντος, έχοντας οδηγήσει το κόμμα σε αρκετές εκλογικές ήττες μεταξύ 2010 και 2023.

Ωστόσο, από τη σκοπιά του Ερντογάν, η ηγεσία του Κιλίτσνταρογλου είναι πιο εύκολη στη διαχείριση – και ένα εσωτερικά διχασμένο CHP θα αποδυναμώσει την αντιπολίτευση.

Ο Ερντογάν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία μόνο αν προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από το 2028 (αυτό επιτρέπεται από το τουρκικό σύνταγμα) – ή αν τροποποιήσει το σύνταγμα για να καταργήσει τους περιορισμούς θητείας. Όμως, η κυβερνητική του συμμαχία δεν διαθέτει επί του παρόντος τις απαραίτητες ψήφους για κανένα από τα δύο.

Όπως πολλές άλλες χώρες σήμερα, η Τουρκία έχει διανύσει μια ορισμένη απόσταση στον δρόμο προς τον αυταρχισμό – αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη πλήρως εκεί. Το χάσμα όμως μειώνεται – και η απομάκρυνση του Όζελ φαίνεται να είναι μια απελπισμένη κίνηση ενός ηγέτη που εξαντλεί τις συνταγματικές του επιλογές.