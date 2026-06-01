Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.
Στις 7 Ιανουαρίου η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν είχε γνωστοποιήσει ότι ο θρύλος της Λίβεπουλ δίνει μάχη με τον καρκίνο, έχοντας ξεκινήσει θεραπείες.
Μερικούς μήνες αργότερα ήρθε η σειρά του ίδιου του 75χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή να τοποθετηθεί δημοσίως για την μάχη που δίνει.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής ανέφερε ότι ο γιατρός που τον ανέλαβε είναι οπαδός της Λίβερπουλ και γι’ αυτό ήξερε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ μόνος (όπως αναφέρει και ο ύμνος των «κόκκινων»).
«Ήμουν σε ένα τροχαίο ατύχημα και εξαιτίας αυτού έπρεπε να χειρουργηθώ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για το χειρουργείο ανακάλυψαν ότι έχω καρκίνο. Μου είπαν ότι έχουν έναν κορυφαίο γιατρό για την καταπολέμηση αυτού που έχω, που είναι καρκίνος τέταρτου σταδίου.
Έτσι πήγα να τον συναντήσω. Είναι οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε ήξερα ότι δεν θα περπατούσα μόνος. Μου είπε, Κέβιν αυτή η νέα θεραπεία έχει τεράστια ποσοστό επιτυχίας. Όταν τον ρώτησα πόσο, μου είπε 33%. Πίστευα ότι θα έλεγε 80%, 90%. Είμαι ακόμα εδώ αυτή τη στιγμή!», κατέληξε με περισσή πίστη ο Κίγκαν
Ο Κέβιν Κίγκαν αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, ωστόσο συνδέθηκε περισσότερο με τη Λίβερπουλ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε από το 1971 έως το 1977, κατακτώντας μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελο ΟΥΕΦΑ, κι ένα Κυπελλούχων. Επίσης έχει κατακτήσει δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα (Ballon d’Or), το 1978 και το 1979, αγωνιζόμενος στη γερμανική ομάδα Αμβούργο.
Αξιόλογο ήταν το πέρασμά του και από τη Νιούκαστλ, την οποία ανέλαβε δύο φορές και ως προπονητής, ενώ φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας για δέκα χρόνια (1972-’82) σημειώνοντας 21 γκολ σε 63 συμμετοχές.
