sports
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 01 Ιουνίου 2026, 14:40

Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία

Πώς η Ράγιο μετατράπηκε σε φυτώριο κορυφαίων τεχνικών και γιατί η αποχώρηση του Ινίγο Πέρεθ σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής εποχής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πάγκος της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα εφαλτήρια προπονητικής εξέλιξης στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η νέα μεγάλη επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας έρχεται με την αποχώρηση του Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος αφήνει τη Μαδρίτη για να αναλάβει τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη διετία και πλέον στον σύλλογο της εργατικής συνοικίας της Βαγιέκας.

Ο νεαρός τεχνικός κατάφερε μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ράγιο. Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα ισοφάρισε δύο συνεχόμενες φορές την καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ στη La Liga, τερματίζοντας όγδοη τόσο τη σεζόν 2024-25 όσο και την περίοδο 2025-26. Παράλληλα, οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική ευρωπαϊκή πορεία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Conference League, όπου η Ράγιο αναδείχθηκε φιναλίστ, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές στους φιλάθλους της.

Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα. Ο Πέρεθ κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα, βασισμένη στην τακτική πειθαρχία, την ένταση και την αναλυτική προετοιμασία. Οι παίκτες του μιλούν συχνά για τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα βίντεο που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να προετοιμάσει την ομάδα για κάθε πιθανό σενάριο ενός αγώνα. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, να εξελίσσει ποδοσφαιριστές και να δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο με περιορισμένους οικονομικούς πόρους αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της επιτυχίας του.

Η μετακίνησή του στη Βιγιαρεάλ μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε στους γνώστες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Οι επιδόσεις του είχαν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων συλλόγων, όμως το «Κίτρινο Υποβρύχιο» ήταν εκείνο που κινήθηκε αποφασιστικά και εξασφάλισε τις υπηρεσίες ενός από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές της χώρας.

Η περίπτωση του Πέρεθ θυμίζει έντονα εκείνη του ανθρώπου που θεωρείται μέντοράς του, του Αντόνι Ιραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός ήταν εκείνος που έβαλε τα θεμέλια της σύγχρονης αγωνιστικής φιλοσοφίας της Ράγιο. Ανέλαβε την ομάδα στη Segunda División, την οδήγησε στην άνοδο μέσω μιας δραματικής διαδικασίας playoffs και στη συνέχεια την καθιέρωσε στη μεγάλη κατηγορία, φτάνοντας πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή έξοδο. Η δουλειά του αναγνωρίστηκε διεθνώς και του άνοιξε τον δρόμο για την Premier League, όπου συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία με την Μπόρνμουθ, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο περιζήτητους προπονητές της Ευρώπης.

Πριν από τον Ιραόλα, η Ράγιο είχε ήδη αναδείξει έναν ακόμη σπουδαίο προπονητή, τον Μίτσελ. Ο παλαίμαχος άσος του συλλόγου δημιούργησε ένα μοναδικό επίτευγμα κατακτώντας τρεις ανόδους με διαφορετικές ομάδες και τελικά καθιερώθηκε στην ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου οδηγώντας την Τζιρόνα μέχρι το Champions League. Η παρουσία του στη Βαγιέκας αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η μεταγενέστερη επιτυχία της καριέρας του.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του Πάκο Χέμεθ. Ο χαρισματικός τεχνικός εισήγαγε ένα τολμηρό και άκρως επιθετικό ποδοσφαιρικό μοντέλο στη Ράγιο, μετατρέποντας μια ομάδα με περιορισμένες δυνατότητες σε ένα από τα πιο ελκυστικά σύνολα της Ισπανίας. Οι επιτυχίες του εκείνη την περίοδο τον έφεραν ακόμη και στο επίκεντρο συζητήσεων για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενώ η μετέπειτα καριέρα του επιβεβαίωσε την αναγνώριση που απέκτησε χάρη στη δουλειά του στη Μαδρίτη.

Η λίστα των σημαντικών προπονητών που πέρασαν από τον πάγκο της Ράγιο είναι εντυπωσιακή. Ο Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο έκανε εκεί τα πρώτα του προπονητικά βήματα πριν φτάσει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ισπανίας. Το ίδιο συνέβη αργότερα και με τον Χουλέν Λοπετέγκι, ο οποίος επίσης έφτασε μέχρι τον πάγκο των «Φούριας Ρόχας» και αργότερα ανέλαβε κορυφαίους συλλόγους της χώρας.
Σημαντικό αποτύπωμα άφησαν επίσης ο Χουάντε Ράμος και ο Γκρεγκόριο Μανθάνο.

Ο πρώτος συνέδεσε το όνομά του με ευρωπαϊκές επιτυχίες και αργότερα έφτασε μέχρι τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε σπουδαία πορεία που τον οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Πεπ Μελ, μετά την επιτυχημένη θητεία του στη Ράγιο, κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στους ισπανικούς πάγκους, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία με τη Μπέτις.

Η παράδοση αυτή ξεκινά ακόμη παλαιότερα, από την εποχή του θρυλικού «Ματαχιγάντες», όταν ο Έκτορ Νούνιεθ χρησιμοποίησε τη Ράγιο ως αφετηρία για να μετακομίσει πρώτα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια στη Βαλένθια. Από τότε μέχρι σήμερα, το Βαγιέκας έχει καθιερωθεί ως τόπος όπου οι προπονητές όχι μόνο εργάζονται, αλλά και εξελίσσονται, αποκτώντας τη φήμη και την εμπειρία που τους ανοίγουν τις πόρτες των μεγάλων συλλόγων.

Η αποχώρηση του Ινίγο Πέρεθ δημιουργεί πλέον ένα μεγάλο κενό για τη Ράγιο. Η διοίκηση, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ραούλ Μαρτίν Πρέσα και τον αθλητικό διευθυντή Νταβίντ Κομπένιο, έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του διαδόχου του. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται ο Καρλές Μαρτίνεθ, ο Μπενιάτ Σαν Χοσέ και ο Χαγκόμπα Αρασάτε, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αγωνιστικής φιλοσοφίας που καθιέρωσε ο Πέρεθ.

Στο Βαγιέκας γνωρίζουν ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τα πρόσωπα αλλά και από τη συνέχεια του μοντέλου που έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, η παρακαταθήκη του Ινίγο Πέρεθ είναι ήδη τεράστια. Για πολλούς φιλάθλους θεωρείται ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, καθώς κατάφερε να συνδυάσει αποτελέσματα, θέαμα και ευρωπαϊκές διακρίσεις σε βαθμό που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από λίγα χρόνια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ράγιο Βαγιεκάνο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον άτυπο τίτλο της ως η μεγαλύτερη «σχολή» προπονητών του ισπανικού ποδοσφαίρου. Και ο Ινίγο Πέρεθ αποτελεί το νεότερο, αλλά πιθανότατα όχι το τελευταίο, μεγάλο όνομα που χρησιμοποίησε τη Βαγιέκας ως εφαλτήριο για να φτάσει στην κορυφή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

inWellness
inTown
Stream sports
O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Τένις 01.06.26

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Η ανάρτηση 01.06.26

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies