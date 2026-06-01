Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η Ρόμα βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Στα γραφεία του συλλόγου η προσοχή είναι στραμμένη στην αξιολόγηση της UEFA και στους κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας, με τους «τζιαλορόσι» να γνωρίζουν ότι η επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί αποτελεί προϋπόθεση για να αποφύγουν κυρώσεις και περιορισμούς τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της οικογένειας Φρίντκιν έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των ζημιών σε επίπεδα που θα θεωρηθούν αποδεκτά από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία. Το όριο που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς αφορά συνολικές απώλειες έως 60 εκατομμυρίων ευρώ στην τριετία, αριθμός που έχει μετατραπεί σε βασικό δείκτη επιτυχίας για τον οικονομικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Οι άνθρωποι της Ρόμα θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη του στόχου, όμως γνωρίζουν πως οι τελικοί υπολογισμοί θα εξαρτηθούν από μια σειρά παραγόντων. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, οι συμφωνίες χορηγίας, τα εμπορικά συμβόλαια και η διαχείριση του μισθολογικού κόστους αποτελούν κομμάτια ενός σύνθετου παζλ που πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς λάθη.

Το τελευταίο διάστημα η Ρόμα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξυγιάνει τα οικονομικά της. Η διοίκηση έχει περιορίσει ορισμένες δαπάνες, ενώ παράλληλα αναζητά νέες πηγές εσόδων που θα ενισχύσουν τα ταμεία του συλλόγου. Η παρουσία στην Ευρώπη παραμένει καθοριστικής σημασίας, καθώς τα έσοδα από τις διοργανώσεις της UEFA εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, η μεταγραφική περίοδος αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η Ρόμα χρειάζεται να ενισχύσει το ρόστερ της για να παραμείνει ανταγωνιστική σε Ιταλία και Ευρώπη, όμως κάθε επένδυση θα πρέπει να γίνει με αυστηρά οικονομικά κριτήρια. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εξεταστούν και σημαντικές πωλήσεις ποδοσφαιριστών, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας.

Στο εσωτερικό του συλλόγου επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι η Ρόμα έχει πραγματοποιήσει πρόοδο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα κινηθούν εντός των ορίων που απαιτούνται. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από την UEFA, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πανηγυρίσει πρόωρα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Ένα οικονομικό αποτέλεσμα που θα παραμείνει εντός των συμφωνημένων ορίων μπορεί να δώσει στη Ρόμα το πολυπόθητο «πράσινο φως» και να επιτρέψει στη διοίκηση να σχεδιάσει με μεγαλύτερη άνεση την επόμενη μέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο σύλλογος θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέες πιέσεις και πιθανές συνέπειες που θα επηρεάσουν τόσο τον αγωνιστικό όσο και τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό.

Για τη Ρόμα, η φετινή μάχη δεν κρίνεται μόνο στο γήπεδο. Κρίνεται και στους ισολογισμούς, εκεί όπου ένα ελεγχόμενο «κόκκινο» μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό «πράσινο φως».