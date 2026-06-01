newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01 Ιουνίου 2026, 12:21

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επανήλθε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του στο Mega ερμηνεύτηκαν ως αμφισβήτηση της επίσημης γραμμής της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη σχετική ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόταξε 3 θέσεις που υποστηρίζει. Ο ίδιος έγραψε:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, συμπλήρωσε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να γίνει πράξη «δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις». Όπως υποστηρίζει ο κ. Δούκας «αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».

Το επίμαχο απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανάρτησε νέο απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο mega Σαββατοκύριακο.

«Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο;» ανέφερε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους για να διευκρινίσει ο Ντίνος Σιωμόπουλος  «ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ».

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση» διευκρίνισε. Βέβαια, εκφράζοντας ουσιαστικά τη διαφοροποίησή του από την κεντρική επιθετική γραμμή απέναντι στην ΕΛΑΣ στη συνέχεια  συμπλήρωσε:

«Όμως ξανά λέω ότι θα πρέπει αν έχουμε τη δυνατότητα γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Αρχικά το ΠΑΣΟΚ δεν θέλησε να δώσει έκταση στο θέμα, υποβαθμίζοντας το περιστατικό. Ωστόσο , σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αθηναίων για διευκρινίσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει πάντως ότι υπήρξε ενόχληση, δεδομένου ότι η ηγεσία του κόμματος δεν έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο ούτε μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, η γραμμή που ακολουθεί είναι άκρως επιθετική με αναφορές σε προσωποπαγή και «one man show» κόμματα.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Τετάρτη παίρνει νέα τροπή. Μένει να φανεί εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει το γάντι που του έριξε ο Δήμαρχος Αθηναίων και εάν θα υπάρξει νέα αντίδραση από την πλευρά του.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις

«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies