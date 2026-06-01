Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επανήλθε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του στο Mega ερμηνεύτηκαν ως αμφισβήτηση της επίσημης γραμμής της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη σχετική ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόταξε 3 θέσεις που υποστηρίζει. Ο ίδιος έγραψε:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, συμπλήρωσε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να γίνει πράξη «δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις». Όπως υποστηρίζει ο κ. Δούκας «αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».

Το επίμαχο απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανάρτησε νέο απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο mega Σαββατοκύριακο.

«Εννοείται ενιαίο ψηφοδέλτιο;» ανέφερε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους για να διευκρινίσει ο Ντίνος Σιωμόπουλος «ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ».

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση» διευκρίνισε. Βέβαια, εκφράζοντας ουσιαστικά τη διαφοροποίησή του από την κεντρική επιθετική γραμμή απέναντι στην ΕΛΑΣ στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Όμως ξανά λέω ότι θα πρέπει αν έχουμε τη δυνατότητα γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Αρχικά το ΠΑΣΟΚ δεν θέλησε να δώσει έκταση στο θέμα, υποβαθμίζοντας το περιστατικό. Ωστόσο , σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αθηναίων για διευκρινίσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει πάντως ότι υπήρξε ενόχληση, δεδομένου ότι η ηγεσία του κόμματος δεν έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο ούτε μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, η γραμμή που ακολουθεί είναι άκρως επιθετική με αναφορές σε προσωποπαγή και «one man show» κόμματα.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Τετάρτη παίρνει νέα τροπή. Μένει να φανεί εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει το γάντι που του έριξε ο Δήμαρχος Αθηναίων και εάν θα υπάρξει νέα αντίδραση από την πλευρά του.