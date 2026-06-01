Πέραμα: Νέο εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Ένας 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε από τροχό κοπής κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα στη Ζώνη.
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
- Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για την απουσία των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Ένας 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα της Ζώνης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που έχρηζε ιατρικής φροντίδας.
‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος διακομίστηκε -όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.
Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]
- Πάτρα: Πυροβολισμοί στα Δεμένικα – Ένας τραυματίας
- Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ έφτασε στην Αθήνα, ακολουθεί ο Μπαλντίνι
- Κικίλιας: «Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις»
- Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία
- Γαλλία: Συνέλαβε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – «Πράξη πειρατείας» καταγγέλλει το Κρεμλίνο
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη
- Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις