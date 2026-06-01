Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για την απουσία των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Ένας 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα της Ζώνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που έχρηζε ιατρικής φροντίδας.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος διακομίστηκε -όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.