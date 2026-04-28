Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 14:13

Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2023 σημειώθηκαν 1,63 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 απασχολούμενους

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το 2023, καταγράφηκαν 2,82 εκατομμύρια μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (ή 7.726 ατυχήματα καθημερινά)  που είχαν ως αποτέλεσμα απουσία από την εργασία τουλάχιστον 4 ημερολογιακών ημερών και 3.298 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ (βλ. Πίνακα 1), με αναλογία 856 μη θανατηφόρων ατυχημάτων για κάθε θανατηφόρο ατύχημα.

Πίνακας 1

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν κατά 148.935 (μείωση 5,0%) και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 12 (αύξηση 0,4 %). Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την Eurostat και δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία η οποία γιορτάζεται στις 28 Απριλίου.

Οι άνδρες είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να υποστούν εργατικό ατύχημα. Το 2023, περίπου 2 στα 3 (67,6 %) μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ αφορούσαν άνδρες. Παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ποσοστό ανδρών και γυναικών που απασχολούνται, τους διαφορετικούς τύπους εργασίας που εκτελούν άνδρες και γυναίκες, καθώς και τις δραστηριότητες στις οποίες εργάζονται. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ περισσότερα ατυχήματα στους τομείς των ορυχείων, της μεταποίησης ή των κατασκευών, οι οποίοι τείνουν να κυριαρχούνται από άνδρες. Γενικά, οι άνδρες τείνουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση· ως εκ τούτου, οι γυναίκες περνούν (κατά μέσο όρο) λιγότερο χρόνο στον χώρο εργασίας, και αυτό μπορεί επίσης να μειώνει την πιθανότητα να υποστούν εργατικό ατύχημα. Μεταξύ του 2022 και του 2023, ο αριθμός των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ που αφορούσαν άνδρες μειώθηκε (κατά 59 869), ενώ σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση (κατά 89 242) στον αριθμό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που αφορούσαν γυναίκες.

Δείκτες συχνότητας στα εργατικά ατυχήματα

Ένας εναλλακτικός τρόπος ανάλυσης των στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα είναι η έκφραση του αριθμού των ατυχημάτων σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων· έτσι προκύπτει ένας δείκτης που ονομάζεται δείκτης συχνότητας. Στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται απλοί δείκτες συχνότητας που συσχετίζουν τον αριθμό των ατυχημάτων με τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων. Για κάθε χώρα, τα στατιστικά αυτά στοιχεία παρέχουν μια ένδειξη της πιθανότητας ένας εργαζόμενος να υποστεί ατύχημα.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2023 σημειώθηκαν 1,63 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 απασχολούμενους. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι σχετικά σπάνια γεγονότα και, ως εκ τούτου, ο αριθμός και η συχνότητά τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε έτος, ιδίως στις μικρότερες χώρες της ΕΕ. Το 2023, ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100.000 απασχολούμενους κυμάνθηκε από λιγότερο από 1,00 στην Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ελλάδα έως τουλάχιστον 3,00 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100 000 απασχολούμενους στην Αυστρία, τη Λετονία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία (βλ. Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Το υψηλότερο ποσοστό συχνότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκε στη Γαλλία, με 3,60 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, η Γαλλία διαθέτει ένα ειδικό σύστημα δήλωσης και αναγνώρισης των εργατικών ατυχημάτων, το οποίο επικεντρώνεται στην αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία. Το σύστημα αυτό συνήθως δεν κάνει διάκριση μεταξύ των ατυχημάτων των οποίων η κύρια αιτία είναι η εργασία και των ατυχημάτων που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας. Οι τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να εξαιρούνται μόνο εάν αποκλειστούν άλλα αιτιώδη στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερο αριθμό αναφερόμενων εργατικών ατυχημάτων στη Γαλλία σε σύγκριση με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παρόμοια συστήματα γνωστοποίησης ατυχημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το γαλλικό σύστημα από άλλα συστήματα παρατίθενται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στα μεταδεδομένα της ESAW.

Ανάλυση ανά κλάδο

Όπως προαναφέρθηκε, η συχνότητα των ατυχημάτων ενδέχεται – εν μέρει – να είναι υψηλότερη για τους άνδρες (σε σύγκριση με τις γυναίκες) λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες είναι πιο πιθανό να απασχολούνται. Πράγματι, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον εκάστοτε οικονομικό κλάδο (βλ. Διάγραμμα 5) και εμφανίζει θετική ασυμμετρία σε σχέση με τους κλάδους όπου κυριαρχούν οι άνδρες.

Εντός της ΕΕ, οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της αποθήκευσης, της μεταποίησης, καθώς και της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας αντιπροσώπευαν συνολικά το 66,8 % του συνόλου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων το 2023 και το 44,8 % του συνόλου των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,0 %) του συνόλου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών, ενώ ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης (16,4 %) κατείχε τη δεύτερη υψηλότερη θέση. Η μεταποίηση (13,4 %) και η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία (12,9 %) ήταν οι μόνες άλλες κατηγορίες της NACE για τις οποίες καταγράφηκαν ποσοστά διψήφιου αριθμού στο σύνολο των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ήταν σχετικά συχνά το 2023 στη μεταποίηση της ΕΕ (18,5 % του συνόλου), στις κατασκευές (12,9 %), στο εμπόριο (12,2 %) και στις δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (12,1 %)· αυτά τα 4 ήταν τα μόνα τμήματα της NACE για τα οποία καταγράφηκαν ποσοστά διψήφιου αριθμού ως προς τον συνολικό αριθμό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων.

Πηγή: OT

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Σύνταξη
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 14:17

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Μαρία Κρουστάλη
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Σύνταξη
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Σύνταξη
Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του

Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.

Σύνταξη
Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

