Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023

Το 2023, καταγράφηκαν 2,82 εκατομμύρια μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (ή 7.726 ατυχήματα καθημερινά) που είχαν ως αποτέλεσμα απουσία από την εργασία τουλάχιστον 4 ημερολογιακών ημερών και 3.298 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ (βλ. Πίνακα 1), με αναλογία 856 μη θανατηφόρων ατυχημάτων για κάθε θανατηφόρο ατύχημα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν κατά 148.935 (μείωση 5,0%) και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 12 (αύξηση 0,4 %). Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την Eurostat και δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία η οποία γιορτάζεται στις 28 Απριλίου.

Οι άνδρες είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να υποστούν εργατικό ατύχημα. Το 2023, περίπου 2 στα 3 (67,6 %) μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ αφορούσαν άνδρες. Παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ποσοστό ανδρών και γυναικών που απασχολούνται, τους διαφορετικούς τύπους εργασίας που εκτελούν άνδρες και γυναίκες, καθώς και τις δραστηριότητες στις οποίες εργάζονται. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ περισσότερα ατυχήματα στους τομείς των ορυχείων, της μεταποίησης ή των κατασκευών, οι οποίοι τείνουν να κυριαρχούνται από άνδρες. Γενικά, οι άνδρες τείνουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση· ως εκ τούτου, οι γυναίκες περνούν (κατά μέσο όρο) λιγότερο χρόνο στον χώρο εργασίας, και αυτό μπορεί επίσης να μειώνει την πιθανότητα να υποστούν εργατικό ατύχημα. Μεταξύ του 2022 και του 2023, ο αριθμός των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ που αφορούσαν άνδρες μειώθηκε (κατά 59 869), ενώ σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση (κατά 89 242) στον αριθμό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που αφορούσαν γυναίκες.

Δείκτες συχνότητας στα εργατικά ατυχήματα

Ένας εναλλακτικός τρόπος ανάλυσης των στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα είναι η έκφραση του αριθμού των ατυχημάτων σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων· έτσι προκύπτει ένας δείκτης που ονομάζεται δείκτης συχνότητας. Στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται απλοί δείκτες συχνότητας που συσχετίζουν τον αριθμό των ατυχημάτων με τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων. Για κάθε χώρα, τα στατιστικά αυτά στοιχεία παρέχουν μια ένδειξη της πιθανότητας ένας εργαζόμενος να υποστεί ατύχημα.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2023 σημειώθηκαν 1,63 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 απασχολούμενους. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι σχετικά σπάνια γεγονότα και, ως εκ τούτου, ο αριθμός και η συχνότητά τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε έτος, ιδίως στις μικρότερες χώρες της ΕΕ. Το 2023, ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100.000 απασχολούμενους κυμάνθηκε από λιγότερο από 1,00 στην Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ελλάδα έως τουλάχιστον 3,00 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100 000 απασχολούμενους στην Αυστρία, τη Λετονία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία (βλ. Διάγραμμα 1).

Το υψηλότερο ποσοστό συχνότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκε στη Γαλλία, με 3,60 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, η Γαλλία διαθέτει ένα ειδικό σύστημα δήλωσης και αναγνώρισης των εργατικών ατυχημάτων, το οποίο επικεντρώνεται στην αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία. Το σύστημα αυτό συνήθως δεν κάνει διάκριση μεταξύ των ατυχημάτων των οποίων η κύρια αιτία είναι η εργασία και των ατυχημάτων που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας. Οι τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να εξαιρούνται μόνο εάν αποκλειστούν άλλα αιτιώδη στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερο αριθμό αναφερόμενων εργατικών ατυχημάτων στη Γαλλία σε σύγκριση με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παρόμοια συστήματα γνωστοποίησης ατυχημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το γαλλικό σύστημα από άλλα συστήματα παρατίθενται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στα μεταδεδομένα της ESAW.

Ανάλυση ανά κλάδο

Όπως προαναφέρθηκε, η συχνότητα των ατυχημάτων ενδέχεται – εν μέρει – να είναι υψηλότερη για τους άνδρες (σε σύγκριση με τις γυναίκες) λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες είναι πιο πιθανό να απασχολούνται. Πράγματι, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον εκάστοτε οικονομικό κλάδο (βλ. Διάγραμμα 5) και εμφανίζει θετική ασυμμετρία σε σχέση με τους κλάδους όπου κυριαρχούν οι άνδρες.

Εντός της ΕΕ, οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της αποθήκευσης, της μεταποίησης, καθώς και της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας αντιπροσώπευαν συνολικά το 66,8 % του συνόλου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων το 2023 και το 44,8 % του συνόλου των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,0 %) του συνόλου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών, ενώ ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης (16,4 %) κατείχε τη δεύτερη υψηλότερη θέση. Η μεταποίηση (13,4 %) και η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία (12,9 %) ήταν οι μόνες άλλες κατηγορίες της NACE για τις οποίες καταγράφηκαν ποσοστά διψήφιου αριθμού στο σύνολο των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ήταν σχετικά συχνά το 2023 στη μεταποίηση της ΕΕ (18,5 % του συνόλου), στις κατασκευές (12,9 %), στο εμπόριο (12,2 %) και στις δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (12,1 %)· αυτά τα 4 ήταν τα μόνα τμήματα της NACE για τα οποία καταγράφηκαν ποσοστά διψήφιου αριθμού ως προς τον συνολικό αριθμό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων.

Πηγή: OT