Το 2023, σημειώθηκαν 2,83 εκατομμύρια μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ , δηλαδή περίπου 7.750 ατυχήματα κάθε μέρα, σημειώνοντας ωστόσο μείωση 5% (-148.935) από τα 2,98 εκατομμύρια που καταγράφηκαν το 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Eurostat.

Ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ήταν 3.298, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% όλων των ατυχημάτων, δηλαδή στην ΕΕ μετρούσαμε 9 νεκρούς εργάτες κάθε μέρα.

Οι άνδρες είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να έχουν ατύχημα στην εργασία

Αυτός ο αριθμός συνιστά αύξηση κατά 12 θανάτους από ό,τι το 2022, αλλά είναι μικρότερος κατά 110 νεκρούς σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν. δηλαδή το 2013.

Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,0%) όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ σημειώθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα.

Το 2023, περισσότερα από τα τρία τέταρτα (76,2%) όλων των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ προκάλεσαν τραύματα, επιφανειακούς τραυματισμούς, εξαρθρώσεις, διαστρέμματα, θλάσεις, διάσειση ή εσωτερικούς τραυματισμούς.

Η Ελλάδα φιγουράρει στην τρίτη θέση από το τέλος της κατάταξης με 0,91 νεκρούς ανά 100.000 εργαζόμενους πίσω από τη Γερμανία με 0,71 και την Ολλανδία με 0,38, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 1,63 νεκροί.





1,63 θάνατοι ανά 100.000 εργαζόμενους

Σε ολόκληρη την ΕΕ, καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 1,63 θάνατοι ανά 100.000 εργαζόμενους το 2023, σε σύγκριση με 1,66 θανάτους το 2022. Το ποσοστό επίπτωσης παρέμεινε κάτω από 2 θανάτους ανά 100.000 εργαζόμενους από το 2016.

Οι άνδρες είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να έχουν ατύχημα στην εργασία. Το 2023, περίπου 2 στα 3 (67,6%) μη θανατηφόρα ατυχήματα στην εργασία στην ΕΕ αφορούσαν άνδρες. Παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν το ποσοστό ανδρών και γυναικών που εργάζονται, τα διαφορετικά είδη εργασίας που εκτελούν άνδρες και γυναίκες και τις δραστηριότητες στις οποίες εργάζονται.

Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ περισσότερα ατυχήματα στους τομείς της εξόρυξης, της μεταποίησης ή των κατασκευών, οι οποίοι τείνουν να κυριαρχούνται από άνδρες. Γενικά, οι άνδρες τείνουν να εργάζονται σε πλήρη απασχόληση, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε μερική απασχόληση. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες περνούν μικρότερο χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο) στον χώρο εργασίας και αυτό μπορεί επίσης να μειώσει την πιθανότητα να υποστούν ατύχημα στην εργασία. Μεταξύ 2022 και 2023, ο αριθμός των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία στην ΕΕ που αφορούσαν άνδρες μειώθηκε (κατά 59.869), ενώ υπήρξε μεγαλύτερη μείωση (κατά 89.242) στον αριθμό των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που αφορούσαν γυναίκες.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα στην εργασία είναι σχετικά σπάνια συμβάντα και επομένως ο αριθμός και η συχνότητά τους μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά από έτος σε έτος, ιδίως στις μικρότερες χώρες της ΕΕ. Το 2023, ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους κυμαινόταν από λιγότερο από 1,00 στην Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ελλάδα έως τουλάχιστον 3,00 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους στην Αυστρία, τη Λετονία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία.

Το υψηλότερο ποσοστό συχνότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκε στη Γαλλία, με 3,60 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, η Γαλλία διαθέτει ένα ειδικό σύστημα για την κοινοποίηση και την αναγνώριση των ατυχημάτων στην εργασία που επικεντρώνεται στην αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό το σύστημα συνήθως δεν κάνει διάκριση μεταξύ των ατυχημάτων όπου η κύρια αιτία είναι η εργασία και των ατυχημάτων που συμβαίνουν στην εργασία. Οι τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να αποκλείονται μόνο εάν αποκλείονται άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό αναφερόμενων εργατικών ατυχημάτων στη Γαλλία σε σύγκριση με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παρόμοια συστήματα κοινοποίησης ατυχημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το γαλλικό σύστημα από άλλα συστήματα παρατίθενται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στα μεταδεδομένα ESAW.