27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
Planet Travel 27 Μαΐου 2026, 09:08

Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Ως ένας από τους ξεχωριστούς και γαλήνιους προορισμούς της Ελλάδας «με αυθεντικό χαρακτήρα» περιγράφεται σε βρετανικό αφιέρωμα η Άνδρος, το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων.

Ειδικότερα, η εφημερίδα The Times συμπεριλαμβάνει την Άνδρο στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, υπογραμμίζοντας την αυθεντικότητα, την ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει.

Το εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα γαλήνια ελληνικά νησιά» υπογραμμίζει τη φυσική ομορφιά του ελληνικού νησιού και τη διαφορετική ταυτότητά του σε σχέση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι απέχει μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα και διαθέτει «μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς».

Το διεθνές μέσο προβάλλει το νησί ως μια αυθεντική εναλλακτική πρόταση για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι «καταπράσινη» και διαφοροποιείται αισθητά από άλλα Κυκλαδονήσια, διαθέτοντας πλούσια φύση, εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές και μοναδικές παραλίες που «βρίσκονται στο επίκεντρο» τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, το άρθρο αναδεικνύει την αρχοντική φυσιογνωμία της Άνδρου, τη ναυτική του παράδοση και τη δυνατότητα που προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει μια αυθεντική πλευρά της Ελλάδας, μακριά από τον υπερτουρισμό και τις μαζικές ροές επισκεπτών.

Άνδρος: Σημαντική διάκριση

Η νέα αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από ένα κορυφαίο διεθνές μέσο ενημέρωσης με μεγάλη επιρροή στο βρετανικό και ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό. Η έμφαση που δίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, στη φυσική αυθεντικότητα, στην πολιτιστική του ταυτότητα και στην εμπειρία του επισκέπτη συνάδει με τη στρατηγική του Δήμου Άνδρου για την ανάδειξη ενός ποιοτικού τουριστικού μοντέλου.

Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λονδίνο, στοχευμένη εκδήλωση προβολής του νησιού σε επιλεγμένο κοινό επαγγελματιών του τουρισμού. Η δράση υλοποιήθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο για την Ελλάδα tour operator Olympic Holidays και τη στήριξη του Δήμου Άνδρου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της Άνδρου σε Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες, καθώς και η ενημέρωση της αγοράς για την ανάπτυξη και διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του δήμου για την οργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών από διεθνή ΜΜΕ στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

«Η Άνδρος δεν αποτελεί έναν προορισμό μαζικού τουρισμού, αλλά έναν τόπο αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και ποιότητας ζωής. Η νέα διάκριση ενισχύει την ευθύνη μας να συνεχίσουμε με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής, επενδύοντας σε στοχευμένες ενέργειες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και θα ενισχύσουν τη θέση της Άνδρου διεθνώς», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

