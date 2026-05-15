Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Οι μικρές αποδράσεις από πόλεις κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη.

Οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα μεγάλα τουριστικά κέντρα ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές – αντικαθιστώντας τα γεμάτα προγράμματα περιήγησης σε αξιοθέατα με σύντομες επισκέψεις σε κάστρα, οινοπαραγωγικές περιοχές, παραλίες και αποδράσεις στο βουνό, συχνά σε απόσταση μόλις ενός σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις οι άνθρωποι επιθυμούν περισσότερο να εγκαταλείψουν για μια μονοήμερη περιπέτεια, με το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Οι ειδικοί της TUI Musement, ενός παρόχου εκδρομών και δραστηριοτήτων, ανέλυσαν τον όγκο των αναζητήσεων στο Google για να προσδιορίσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις από τις οποίες οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο συχνά ημερήσιες εκδρομές.

Η ομάδα έλαβε υπόψη όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 150.000 κατοίκους και, για κάθε προορισμό, ανέλυσε τον όγκο των αναζητήσεων στο Google για τον όρο «ημερήσιες εκδρομές από [πόλη]», χρησιμοποιώντας τόσο την τοπική ονομασία της πόλης όσο και την αγγλική της μετάφραση.

Τελικά, κατάταξαν 30 πόλεις σε ολόκληρη την ήπειρο που ξεχωρίζουν τόσο για τη δική τους γοητεία όσο και για τα αξιοθέατα που μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε μια ημερήσια εκδρομή, χρησιμοποιώντας την πόλη ως βάση.

Αυτές είναι οι 10 πιο δημοφιλείς επιλογές ημερήσιων εκδρομών από τις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης, σύμφωνα με το euronews.

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Η TUI Musement διαπίστωσε ότι η βρετανική πρωτεύουσα είχε τις περισσότερες αναζητήσεις σχετικά με ημερήσιες εκδρομές, με περίπου 260.000 αποτελέσματα στο Google.

Από το Λονδίνο, οι τουρίστες συνδυάζουν συχνά μια επίσκεψη στο αρχαίο Στόουνχεντζ με το κοντινό Μπαθ, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αμέτρητοι ταξιδιωτικοί πράκτορες διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές από το Λονδίνο και προς τα δύο αυτά αξιοθέατα, και αν και μπορεί να είναι μια κουραστική μέρα, αποτελεί μια καλή εισαγωγή στο πλούσιο παρελθόν του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεταξύ των άλλων πιο δημοφιλών ημερήσιων εκδρομών από την πρωτεύουσα είναι οι επισκέψεις στην βασιλική κατοικία του Κάστρου του Γουίντσορ και στους χώρους γυρισμάτων της γνωστής σειράς «Downton Abbey».

Παρίσι, Γαλλία

Το Παρίσι είναι γεμάτο από πολιτιστικά αξιοθέατα που πρέπει να δει κανείς, από το Λούβρο μέχρι τον Πύργο του Άιφελ, αλλά, όλο και περισσότερο, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Πόλη του Φωτός ως βάση για να εξερευνήσουν άλλα μέρη της Γαλλίας.

Στους προτιμώμενους προορισμούς περιλαμβάνονται το Παλάτι των Βερσαλλιών, σε λιγότερο από μία ώρα με τρένο από το Παρίσι, ή το γοητευτικό χωριό Ζιβερνί, πιο γνωστό ως η πρώην κατοικία του Κλοντ Μονέ.

Οι τουρίστες επιλέγουν επίσης να επισκεφθούν το Μον Σεν Μισέλ στη δυτική ακτή, αν και η διαδρομή με το τρένο διαρκεί πάνω από δύο ώρες.

Ρώμη, Ιταλία

Η Ρώμη έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από το Κολοσσαίο και το Βατικανό – αποτελεί επίσης μια εξαιρετική βάση για να εξερευνήσετε την όμορφη Ιταλία.

Χάρη στις συχνές σιδηροδρομικές συνδέσεις της Ιταλίας, η πρωτεύουσα προσφέρει εύκολες ημερήσιες εκδρομές στην ιστορική Πομπηία και στην κοντινή ακτή του Αμάλφι, η οποία φιλοξενεί προορισμούς όπως το Πορτοφίνο και το Σορέντο.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι σύντομες επισκέψεις στην Τοσκάνη και στους αμπελώνες και τα εστιατόριά της είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Βαρκελώνη, που είναι από μόνη της συναρπαστική, βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην ακτή της Μεσογείου, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ημερήσιες εκδρομές.

Στα αγαπημένα των τουριστών περιλαμβάνεται η οροσειρά του Μοντσεράτ, η οποία προσελκύει πολλούς επισκέπτες λόγω του μοναστηριού και των διαδρομών πεζοπορίας της, ενώ δημοφιλείς είναι και οι όμορφες πόλεις της Κόστα Μπράβα, όπως η Τόσα ντε Μαρ και το Μπεγκούρ.

Από τη Βαρκελώνη, είναι επίσης δυνατό να περάσετε στην Ανδόρα για μια μέρα και να τσεκάρετε μια ακόμη χώρα στη λίστα των ταξιδιωτικών σας στόχων.

Φλωρεντία, Ιταλία

Η Φλωρεντία είναι μια από τις καλύτερες βάσεις για να εξερευνήσετε την Τοσκάνη, με εύκολες ημερήσιες εκδρομές σε μερικά από τα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας.

Οι τουρίστες πηγαίνουν συχνά στην Πίζα για να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Πύργο της Πίζας, ενώ η μεσαιωνική πόλη της Σιένα – όπου βρίσκεται η εκπληκτική Piazza del Campo – είναι ένας άλλος αγαπημένος προορισμός.

Οι περιηγήσεις στα οινοποιεία του Κιάτι και οι επισκέψεις σε πόλεις στην κορυφή λόφων, όπως το Σαν Τζιμινιάνο, είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς για όσους επιθυμούν έναν πιο χαλαρό ρυθμό μέσα στο κλασικό τοσκανικό τοπίο.

Εδιμβούργο, Σκωτία

Η τοποθεσία και οι συγκοινωνιακές συνδέσεις του Εδιμβούργου το καθιστούν ιδανικό για να εξερευνήσετε τα άγρια τοπία της Σκωτίας πέρα από την πόλη.

Πολλοί επισκέπτες κατευθύνονται προς τα Χάιλαντς σε ημερήσιες εκδρομές, απολαμβάνοντας το Γκλένκο, το Λοχ Νες και το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο κατά τη διαδρομή.

Η TUI διαπίστωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλη ζήτηση για ταξίδια εμπνευσμένα από τη σειρά «Outlander», με τους θαυμαστές της επιτυχημένης σειράς να επισκέπτονται τοποθεσίες γυρισμάτων σε όλη την ύπαιθρο της Σκωτίας.

Μιλάνο, Ιταλία

Το Μιλάνο μπορεί να είναι η πρωτεύουσα της μόδας και του σχεδιασμού της Ιταλίας, αλλά πολλοί ταξιδιώτες το χρησιμοποιούν ως πύλη προς τις λίμνες και τα βουνά πέρα από την πόλη.

Η λίμνη Κόμο είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής ημερήσια εκδρομή, με τους επισκέπτες να συρρέουν σε κομψές πόλεις όπως το Μπελάτζιο και να κάνουν κρουαζιέρες με βάρκα στη λίμνη.

Τα ταξίδια στις Άλπεις αποτελούν επίσης σημαντικό πόλο έλξης, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών με το διάσημο Bernina Express προς το Σεντ Μόριτζ στην Ελβετία.

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Το ζωντανό Δουβλίνο αποτελεί βολικό σημείο εκκίνησης για μερικά από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Δημοφιλείς – και εύκολες – ημερήσιες εκδρομές περιλαμβάνουν τους Γκρεμούς του Μόχερ, τα Όρη Γουίκλοου και το Μονοπάτι του Γίγαντα με τις 40.000 επιβλητικές στήλες βασάλτη.

Όσοι διαμένουν στο Δουβλίνο κάνουν επίσης τακτικά εκδρομές στο Κάστρο Μπλάρνεϊ, όπου το φιλί της διάσημης πέτρας παραμένει σταθερά στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνουν πολλοί τουρίστες.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η ηλιόλουστη τοποθεσία της Λισαβόνας και οι ισχυρές σιδηροδρομικές συνδέσεις την καθιστούν ιδανική για εύκολες ημερήσιες εκδρομές.

Η παραμυθένια πόλη της Σίντρα, σε απόσταση μόλις μισής ώρας από την πόλη, είναι η απόλυτη αγαπημένη, χάρη στο πολύχρωμο Παλάτι της Πένα και το εντυπωσιακό κτήμα Κίντα ντα Ρεγκαλέιρα.

Πολλοί επισκέπτες συνδυάζουν επίσης την επίσκεψή τους με το κοντινό Κασκαΐς και το Κάμπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ ο τόπος προσκυνήματος της Φάτιμα παραμένει μια δημοφιλής επιλογή σε μεγαλύτερη απόσταση.

Αθήνα, Ελλάδα

Τέλος, η Αθήνα προσφέρει πολύ περισσότερα από αρχαία ερείπια και περιηγήσεις στην πόλη, με πολλά σημαντικά αξιοθέατα σε απόσταση ημερήσιας εκδρομής.

Στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται οι Δελφοί, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και κάποτε θεωρούνταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου, και τα Μετέωρα, διάσημα για τα μοναστήρια τους στην κορυφή των επιβλητικών βραχώδεις σχηματισμών.

Για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν μια απόδραση σε νησί χωρίς μακρύ ταξίδι με πλοίο, η Ύδρα και η Αίγινα συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς αποδράσεις από την ελληνική πρωτεύουσα.