magazin
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15 Μαΐου 2026, 10:09

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι μικρές αποδράσεις από πόλεις κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη.

Οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα μεγάλα τουριστικά κέντρα ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές – αντικαθιστώντας τα γεμάτα προγράμματα περιήγησης σε αξιοθέατα με σύντομες επισκέψεις σε κάστρα, οινοπαραγωγικές περιοχές, παραλίες και αποδράσεις στο βουνό, συχνά σε απόσταση μόλις ενός σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις οι άνθρωποι επιθυμούν περισσότερο να εγκαταλείψουν για μια μονοήμερη περιπέτεια, με το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Οι ειδικοί της TUI Musement, ενός παρόχου εκδρομών και δραστηριοτήτων, ανέλυσαν τον όγκο των αναζητήσεων στο Google για να προσδιορίσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις από τις οποίες οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο συχνά ημερήσιες εκδρομές.

Η ομάδα έλαβε υπόψη όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 150.000 κατοίκους και, για κάθε προορισμό, ανέλυσε τον όγκο των αναζητήσεων στο Google για τον όρο «ημερήσιες εκδρομές από [πόλη]», χρησιμοποιώντας τόσο την τοπική ονομασία της πόλης όσο και την αγγλική της μετάφραση.

Τελικά, κατάταξαν 30 πόλεις σε ολόκληρη την ήπειρο που ξεχωρίζουν τόσο για τη δική τους γοητεία όσο και για τα αξιοθέατα που μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε μια ημερήσια εκδρομή, χρησιμοποιώντας την πόλη ως βάση.

Αυτές είναι οι 10 πιο δημοφιλείς επιλογές ημερήσιων εκδρομών από τις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης, σύμφωνα με το euronews.

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Η TUI Musement διαπίστωσε ότι η βρετανική πρωτεύουσα είχε τις περισσότερες αναζητήσεις σχετικά με ημερήσιες εκδρομές, με περίπου 260.000 αποτελέσματα στο Google.

Από το Λονδίνο, οι τουρίστες συνδυάζουν συχνά μια επίσκεψη στο αρχαίο Στόουνχεντζ με το κοντινό Μπαθ, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αμέτρητοι ταξιδιωτικοί πράκτορες διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές από το Λονδίνο και προς τα δύο αυτά αξιοθέατα, και αν και μπορεί να είναι μια κουραστική μέρα, αποτελεί μια καλή εισαγωγή στο πλούσιο παρελθόν του Ηνωμένου Βασιλείου.

Windsor Castle

Μεταξύ των άλλων πιο δημοφιλών ημερήσιων εκδρομών από την πρωτεύουσα είναι οι επισκέψεις στην βασιλική κατοικία του Κάστρου του Γουίντσορ και στους χώρους γυρισμάτων της γνωστής σειράς «Downton Abbey».

Παρίσι, Γαλλία

Το Παρίσι είναι γεμάτο από πολιτιστικά αξιοθέατα που πρέπει να δει κανείς, από το Λούβρο μέχρι τον Πύργο του Άιφελ, αλλά, όλο και περισσότερο, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Πόλη του Φωτός ως βάση για να εξερευνήσουν άλλα μέρη της Γαλλίας.

Στους προτιμώμενους προορισμούς περιλαμβάνονται το Παλάτι των Βερσαλλιών, σε λιγότερο από μία ώρα με τρένο από το Παρίσι, ή το γοητευτικό χωριό Ζιβερνί, πιο γνωστό ως η πρώην κατοικία του Κλοντ Μονέ.

Οι τουρίστες επιλέγουν επίσης να επισκεφθούν το Μον Σεν Μισέλ στη δυτική ακτή, αν και η διαδρομή με το τρένο διαρκεί πάνω από δύο ώρες.

Ὄρος Σαν-Μισέλ, Γαλλία

Ρώμη, Ιταλία

Η Ρώμη έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από το Κολοσσαίο και το Βατικανό – αποτελεί επίσης μια εξαιρετική βάση για να εξερευνήσετε την όμορφη Ιταλία.

Χάρη στις συχνές σιδηροδρομικές συνδέσεις της Ιταλίας, η πρωτεύουσα προσφέρει εύκολες ημερήσιες εκδρομές στην ιστορική Πομπηία και στην κοντινή ακτή του Αμάλφι, η οποία φιλοξενεί προορισμούς όπως το Πορτοφίνο και το Σορέντο.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι σύντομες επισκέψεις στην Τοσκάνη και στους αμπελώνες και τα εστιατόριά της είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Βαρκελώνη, που είναι από μόνη της συναρπαστική, βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην ακτή της Μεσογείου, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ημερήσιες εκδρομές.

Στα αγαπημένα των τουριστών περιλαμβάνεται η οροσειρά του Μοντσεράτ, η οποία προσελκύει πολλούς επισκέπτες λόγω του μοναστηριού και των διαδρομών πεζοπορίας της, ενώ δημοφιλείς είναι και οι όμορφες πόλεις της Κόστα Μπράβα, όπως η Τόσα ντε Μαρ και το Μπεγκούρ.

Από τη Βαρκελώνη, είναι επίσης δυνατό να περάσετε στην Ανδόρα για μια μέρα και να τσεκάρετε μια ακόμη χώρα στη λίστα των ταξιδιωτικών σας στόχων.

Φλωρεντία, Ιταλία

Η Φλωρεντία είναι μια από τις καλύτερες βάσεις για να εξερευνήσετε την Τοσκάνη, με εύκολες ημερήσιες εκδρομές σε μερικά από τα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας.

Οι τουρίστες πηγαίνουν συχνά στην Πίζα για να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Πύργο της Πίζας, ενώ η μεσαιωνική πόλη της Σιένα – όπου βρίσκεται η εκπληκτική Piazza del Campo – είναι ένας άλλος αγαπημένος προορισμός.

Οι περιηγήσεις στα οινοποιεία του Κιάτι και οι επισκέψεις σε πόλεις στην κορυφή λόφων, όπως το Σαν Τζιμινιάνο, είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς για όσους επιθυμούν έναν πιο χαλαρό ρυθμό μέσα στο κλασικό τοσκανικό τοπίο.

Σαν Τζιμινιάνο, Επαρχία Σιένα, Ιταλία

Εδιμβούργο, Σκωτία

Η τοποθεσία και οι συγκοινωνιακές συνδέσεις του Εδιμβούργου το καθιστούν ιδανικό για να εξερευνήσετε τα άγρια τοπία της Σκωτίας πέρα από την πόλη.

Πολλοί επισκέπτες κατευθύνονται προς τα Χάιλαντς σε ημερήσιες εκδρομές, απολαμβάνοντας το Γκλένκο, το Λοχ Νες και το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο κατά τη διαδρομή.

Η TUI διαπίστωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλη ζήτηση για ταξίδια εμπνευσμένα από τη σειρά «Outlander», με τους θαυμαστές της επιτυχημένης σειράς να επισκέπτονται τοποθεσίες γυρισμάτων σε όλη την ύπαιθρο της Σκωτίας.

Μιλάνο, Ιταλία

Το Μιλάνο μπορεί να είναι η πρωτεύουσα της μόδας και του σχεδιασμού της Ιταλίας, αλλά πολλοί ταξιδιώτες το χρησιμοποιούν ως πύλη προς τις λίμνες και τα βουνά πέρα από την πόλη.

Η λίμνη Κόμο είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής ημερήσια εκδρομή, με τους επισκέπτες να συρρέουν σε κομψές πόλεις όπως το Μπελάτζιο και να κάνουν κρουαζιέρες με βάρκα στη λίμνη.

Τα ταξίδια στις Άλπεις αποτελούν επίσης σημαντικό πόλο έλξης, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών με το διάσημο Bernina Express προς το Σεντ Μόριτζ στην Ελβετία.

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Το ζωντανό Δουβλίνο αποτελεί βολικό σημείο εκκίνησης για μερικά από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Δημοφιλείς – και εύκολες – ημερήσιες εκδρομές περιλαμβάνουν τους Γκρεμούς του Μόχερ, τα Όρη Γουίκλοου και το Μονοπάτι του Γίγαντα με τις 40.000 επιβλητικές στήλες βασάλτη.

Όσοι διαμένουν στο Δουβλίνο κάνουν επίσης τακτικά εκδρομές στο Κάστρο Μπλάρνεϊ, όπου το φιλί της διάσημης πέτρας παραμένει σταθερά στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνουν πολλοί τουρίστες.

Κάμπο ντα Ρόκα, Πορτογαλία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η ηλιόλουστη τοποθεσία της Λισαβόνας και οι ισχυρές σιδηροδρομικές συνδέσεις την καθιστούν ιδανική για εύκολες ημερήσιες εκδρομές.

Η παραμυθένια πόλη της Σίντρα, σε απόσταση μόλις μισής ώρας από την πόλη, είναι η απόλυτη αγαπημένη, χάρη στο πολύχρωμο Παλάτι της Πένα και το εντυπωσιακό κτήμα Κίντα ντα Ρεγκαλέιρα.

Πολλοί επισκέπτες συνδυάζουν επίσης την επίσκεψή τους με το κοντινό Κασκαΐς και το Κάμπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ ο τόπος προσκυνήματος της Φάτιμα παραμένει μια δημοφιλής επιλογή σε μεγαλύτερη απόσταση.

Αθήνα, Ελλάδα

Τέλος, η Αθήνα προσφέρει πολύ περισσότερα από αρχαία ερείπια και περιηγήσεις στην πόλη, με πολλά σημαντικά αξιοθέατα σε απόσταση ημερήσιας εκδρομής.

Στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται οι Δελφοί, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και κάποτε θεωρούνταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου, και τα Μετέωρα, διάσημα για τα μοναστήρια τους στην κορυφή των επιβλητικών βραχώδεις σχηματισμών.

Για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν μια απόδραση σε νησί χωρίς μακρύ ταξίδι με πλοίο, η Ύδρα και η Αίγινα συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς αποδράσεις από την ελληνική πρωτεύουσα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Economy
ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ποδόσφαιρο 15.05.26

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»

Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Σύνταξη
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Σύνταξη
Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Σύνταξη
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies