newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για destination weddings
Ελλάδα 26 Απριλίου 2026, 09:55

Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για destination weddings

Ο τουρισμός γάμων στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, δημιουργώντας έσοδα εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κάπου ανάμεσα στο φως του ελληνικού καλοκαιριού, το απέραντο γαλάζιο και τα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος για να ειπωθεί το «I do». Είναι το σημείο αναφοράς όπου αυτή η υπόσχεση αποκτά εικόνα, συναίσθημα και διάρκεια.

Τα περισσότερα ζευγάρια από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν ήδη παντρευτεί στη χώρα τους. Ωστόσο, επιλέγουν την Ελλάδα για να γιορτάσουν και να μοιραστούν αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους τους, μετατρέποντας τον γάμο σε μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για destination weddings

Είτε σε ένα κυκλαδίτικο ξωκλήσι, είτε δίπλα στο κύμα, είτε σε ένα ορεινό χωριό με θέα το Αιγαίο, η χώρα προσφέρει ένα σκηνικό που συνδυάζει αυθεντικότητα, συναίσθημα και μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας. Το ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, η πολυμορφία των προορισμών και η μοναδική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας καθιστούν διαχρονικά την Ελλάδα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για destination weddings διεθνώς, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Δεν πρόκειται μόνο για την εικόνα, αλλά για μια ολοκληρωμένη εμπειρία: φιλοξενία, γαστρονομία, παράδοση και σύγχρονες υπηρεσίες συνθέτουν ένα αυθεντικό τουριστικό προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός γάμων αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, με έντονο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών, από ξενοδοχεία και χώρους εκδηλώσεων έως planners, προμηθευτές και τοπικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας έσοδα εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Αυτή ακριβώς η δυναμική και οι προοπτικές του κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του 1ου Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 στην Αίγλη Ζαππείου, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εξελίξεις, τις τάσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του destination wedding tourism στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων με προορισμό την Ελλάδα (Greek Destination Planners Association – GDPA), Θωμάς Πολίτης, πρόκειται για έναν κλάδο με σημαντική ανάπτυξη, καθώς «οι γάμοι φέρνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και ενισχύουν πολλαπλά την τοπική οικονομία, από τη φιλοξενία και την εστίαση έως τις μεταφορές και τις υπηρεσίες διοργάνωσης».

Το σωματείο αριθμεί σχεδόν 70 μέλη, τα οποία μέσα από οργανωμένα ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) γνωρίζουν νέους προορισμούς σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη περιοχών πέρα από τους κλασικούς τουριστικούς πόλους.

Αθηναϊκή Ριβιέρα πρώτη σε ζήτηση

Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη ζήτηση, με την Αθηναϊκή Ριβιέρα να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για γάμους, σύμφωνα με τον κ.Πολίτη. Η εύκολη πρόσβαση και η υψηλή συνδεσιμότητα της Αθήνας λειτουργούν ως βασικό πλεονέκτημα, διευκολύνοντας την προσέλευση επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία της Πελοποννήσου, με αιχμή το Costa Navarino αλλά και περιοχές όπως η Μάνη, ενώ σταθερά δημοφιλείς παραμένουν νησιά όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Η Σαντορίνη και η Μύκονος εξακολουθούν να προσελκύουν ζευγάρια, ωστόσο απευθύνονται κυρίως σε πιο μικρούς και πιο εξειδικευμένους γάμους. Παράλληλα, η Ρόδος και η Κρήτη διατηρούν ισχυρή παρουσία, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ξεχωρίζει η Χαλκιδική, καθώς διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Νέες αγορές και high-end κοινό

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις αγορές προέλευσης καθώς στο παρελθόν υπήρχε έντονη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Δυνατές αγορές ωστόσο παραμένουν η Ινδία, ο Λίβανος, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Πολύ έντονη είναι και η παρουσία του απόδημου ελληνισμού από την Αμερική και την Αυστραλία, όπως επισημαίνει ο κ.Πολίτης.

Οι επισκέπτες αυτοί ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των high spenders, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη σημασία του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος για την ελληνική οικονομία.

Η σεζόν των γάμων εκτείνεται από τον Απρίλιο έως και τα τέλη Οκτωβρίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Το 70%-80% των γάμων είναι συμβολικοί

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς είναι ότι η πλειονότητα των γάμων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα είναι συμβολικοί. Όπως αναφέρει ο κ. Πολίτης, «μόλις ένα μικρό ποσοστό αφορά θρησκευτικούς γάμους, ενώ το 70%-80% είναι συμβολικές τελετές, κυρίως για ζευγάρια που δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη παράδοση».

Παράλληλα, τα ζευγάρια φέρνουν στοιχεία της δικής τους κουλτούρας, τα οποία συνδυάζουν με το ελληνικό τοπίο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία.

Ευκαιρία για λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές περιοχές, όπως η Χίος, το Πήλιο και μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, αποτελούν «κρυμμένα διαμαντάκια» για destination weddings.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πηλίου, όπως περιγράφει η wedding planner Γεωργία Αποστολίδου.

Screenshot

«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε όλη την Ελλάδα. Η Αθήνα και οι Κυκλάδες είναι ήδη πολύ προβεβλημένες, όμως η χώρα μας έχει τεράστια ποικιλομορφία και συνδυάζει βουνό και θάλασσα», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, στην αρχή η ζήτηση για το Πήλιο ήταν περιορισμένη. «Μέσα από στοχευμένη προβολή, είδαμε μεγάλη αύξηση. Από έναν-δύο γάμους στην πλατεία Τσαγκαράδας, φτάσαμε σήμερα να υπάρχει ζήτηση σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο».

Ο «πλάτανος της αγάπης» και η τοπική ανάπτυξη

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο ιστορικός πλάτανος της Τσαγκαράδας, ηλικίας περίπου 1.000 ετών, κάτω από τον οποίο διοργανώνονται συμβολικές τελετές.

«Έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αιώνιας πίστης και αγάπης. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν να πραγματοποιήσουν εκεί τη συμβολική τους τελετή, κάτι που έχει δώσει μεγάλη προβολή στην περιοχή», αναφέρει η κ. Αποστολίδου.

Η αυξημένη ζήτηση έχει φέρει το θέμα πιο ψηλά στην ατζέντα της τοπικής κοινωνίας, με τον δήμο να θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης διαχείρισης.

Οι γάμοι, που συχνά διαρκούν έως και τρεις ημέρες, ενισχύουν σημαντικά την τοπική οικονομία, αυξάνοντας την πληρότητα των καταλυμάτων και την κίνηση στην εστίαση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Βοηθάμε τις τοπικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν, αλλά δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ισορροπία των παρεμβάσεων», τονίζει.

Ο τουρισμός γάμων αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο δυναμικά και ποιοτικά τμήματα της ελληνικής τουριστικής αγοράς, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η Ελλάδα συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένας προορισμός που δεν προσφέρει απλώς ένα σκηνικό για έναν γάμο, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής.

Πηγή φωτογραφιών: GDPA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Ελλάδα 25.04.26

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύνταξη
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Ελλάδα 25.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύνταξη
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26 Upd: 09:49

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies