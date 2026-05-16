sports betsson
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Champions League γυναικών: Με Ματαρό στο Final-4 ο Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 16 Μαΐου 2026, 23:04

Champions League γυναικών: Με Ματαρό στο Final-4 ο Ολυμπιακός

Η καταλανική Ματαρό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final-4 στο Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη Ματαρό θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στις 10/6, στον ημιτελικό του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών. Η ισπανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για το Final-4 της Μάλτας, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη ρεβάνς των πρημιτελικών τη Ρόμα με 12-10, αυτή τη φορά επί ιταλικού εδάφους.

Ο σύλλογος από την Καταλονία ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023, χάνοντας στον τελικό από τη Σαμπαντέλ, ενώ συμμετείχε επίσης στην τελική φάση το 2017 και το 2024, μένοντας όμως στην τέταρτη θέση. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συμμετοχή της, είχε ηττηθεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό με 16-12.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν η κάτοχος του τίτλου Σαντ Αντρέου, που απέκλεισε στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη (μετά από δύο ισοπαλίες) και η Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία πέτυχε δύο νίκες στον ουγγρικό «εμφύλιο» με την Ουίπεστ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Σαμπαντέλ (Ισπανία) 10-8 (17-12)
Ρόμα (Ιταλία)-Ματαρό (Ισπανία) 10-12 (9-13)
Ουίπεστ (Ουγγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 16-18 (9-16)
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Σαντ Αντρέου (Ισπανία) 14-15 πεν. (11-11)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

FINAL-4 (10-12 Ιουνίου, Μάλτα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ματαρό
Φερεντσβάρος-Σαντ Αντρέου

«Πάμε στην Μάλτα»

«Σε γενικές γραμμές, είμαστε ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα. Σίγουρα, το ότι περάσαμε στο Final-4 ήταν ο πρώτος στόχος μας. Γνωρίζαμε, ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο αυτό που παίξαμε στην Ισπανία. Η Σαμπαντέλ θα ερχόταν εδώ πεινασμένη, με στόχο την ανατροπή. Παρόλα αυτά, είχαμε πει, ότι θα μπαίναμε δυνατά, προσηλωμένες στον στόχο μας και στην άμυνά μας. Ξέραμε τα ατού της Σαμπαντέλ.

Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα! Γενικότερα, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε κάποια κενά στο τρίτο οκτάλεπτο και τις αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα γκολ. Παρόλα αυτά, νικήσαμε. Το σημαντικότερο είναι, ότι πάμε στην Μάλτα! Βήμα-βήμα, όμως. Προέχει το ελληνικό πρωτάθλημα και όταν έρθει η στιγμή της Μάλτας, θα συγκεντρωθούμε εκεί. Βήμα-βήμα για κάθε στόχο που έχουμε», ανέφερε η παίκτρια του Ολυμπιακού, Ειρήνη Νίνου, μετά τη νίκη απέναντι στη Σαμπαντέλ.

Headlines:
World
Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16.05.26

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies