Champions League γυναικών: Με Ματαρό στο Final-4 ο Ολυμπιακός

Τη Ματαρό θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στις 10/6, στον ημιτελικό του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών. Η ισπανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για το Final-4 της Μάλτας, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη ρεβάνς των πρημιτελικών τη Ρόμα με 12-10, αυτή τη φορά επί ιταλικού εδάφους.

Ο σύλλογος από την Καταλονία ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023, χάνοντας στον τελικό από τη Σαμπαντέλ, ενώ συμμετείχε επίσης στην τελική φάση το 2017 και το 2024, μένοντας όμως στην τέταρτη θέση. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συμμετοχή της, είχε ηττηθεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό με 16-12.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν η κάτοχος του τίτλου Σαντ Αντρέου, που απέκλεισε στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη (μετά από δύο ισοπαλίες) και η Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία πέτυχε δύο νίκες στον ουγγρικό «εμφύλιο» με την Ουίπεστ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Σαμπαντέλ (Ισπανία) 10-8 (17-12)

Ρόμα (Ιταλία)-Ματαρό (Ισπανία) 10-12 (9-13)

Ουίπεστ (Ουγγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 16-18 (9-16)

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Σαντ Αντρέου (Ισπανία) 14-15 πεν. (11-11)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

FINAL-4 (10-12 Ιουνίου, Μάλτα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ματαρό

Φερεντσβάρος-Σαντ Αντρέου

«Πάμε στην Μάλτα»

«Σε γενικές γραμμές, είμαστε ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα. Σίγουρα, το ότι περάσαμε στο Final-4 ήταν ο πρώτος στόχος μας. Γνωρίζαμε, ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο αυτό που παίξαμε στην Ισπανία. Η Σαμπαντέλ θα ερχόταν εδώ πεινασμένη, με στόχο την ανατροπή. Παρόλα αυτά, είχαμε πει, ότι θα μπαίναμε δυνατά, προσηλωμένες στον στόχο μας και στην άμυνά μας. Ξέραμε τα ατού της Σαμπαντέλ.

Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα! Γενικότερα, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε κάποια κενά στο τρίτο οκτάλεπτο και τις αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα γκολ. Παρόλα αυτά, νικήσαμε. Το σημαντικότερο είναι, ότι πάμε στην Μάλτα! Βήμα-βήμα, όμως. Προέχει το ελληνικό πρωτάθλημα και όταν έρθει η στιγμή της Μάλτας, θα συγκεντρωθούμε εκεί. Βήμα-βήμα για κάθε στόχο που έχουμε», ανέφερε η παίκτρια του Ολυμπιακού, Ειρήνη Νίνου, μετά τη νίκη απέναντι στη Σαμπαντέλ.