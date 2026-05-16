Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 20:09

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει τις Μαλδίβες, καθώς δύτης που συμμετείχε στις έρευνες για την ανάσυρση των σορών των πέντε Ιταλών, έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος των Μαλδιβών, Mohamed Muizzu, επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του Επιλοχία Μοχάμεντ Μαχντί, μέλους των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδιβών (MNDF), ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων δυτών. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «είδηση που σπαράζει την καρδιά», εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του διασώστη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Όπως αναφέρει η La Repubblica που επικαλείται ανάρτηση του δημοσιογράφου από τις Μαλδίβες Ουναϊς Αχμέντ, ο λοχίας πιστεύεται ότι πέθανε από DCS, δηλαδή νόσος αποσυμπίεσης. Είναι μια σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει τους δύτες μετά από γρήγορη ανάβαση ή υπερβολικό χρόνο παραμονής σε μεγάλο βάθος.

Τα τρία σενάρια για την τραγωδία στις Μαλβίδες

Σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από τον θάνατο των πέντε ατόμων που βούτηξαν στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες την Πέμπτη αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι, πραγματοποίησαν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων με στόχο να φτάσουν σε μια υποθαλάσσια σπηλιά με μήκος περίπου 260 μέτρων.

Όλοι τους ήταν έμπειροι στις καταδύσεις και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που έγινε αντιληπτή όταν, όπως μεταφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος Duke of York σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν καταφέρει να ανασύρουν μόνο μια από τις πέντε σορούς με την επιχείρηση να διεξάγεται με δυσκολία και να θεωρείται άκρως επικίνδυνη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Ειδικοί που επικαλούνται ιταλικά μέσα όπως η Il Mesaggero, περιγράφουν τρία ως τα πιθανότερα σενάρια για τον θάνατο των πέντε Ιταλών.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους πέντε της καταδυτικής αποστολής το σκάφος Duke Of York. Σύμφωνα με τη Repubblica, το γιοτ παρείχε στους δύτες nitrox, έναν συνδυασμό αζώτου και οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικές καταδύσεις. Σε βάθος πενήντα μέτρων, ωστόσο, μια λανθασμένη δοσολογία μπορεί να μετατρέψει το οξυγόνο σε κίνδυνο: η πίεση το καθιστά τοξικό για το σώμα, καταπονώντας όλους τους μύες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Για να αποφευχθεί αυτό, σε ορισμένα βάθη θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί το ποσοστό οξυγόνου στο μείγμα και να αυξηθεί το ποσοστό ηλίου. Εάν αυτή η ισορροπία δεν διατηρούνταν, οι πέντε δύτες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σχεδόν ταυτόχρονα, στοιχείο που εξηγεί το γιατί κανείς τους δεν κατάφερε να αναδυθεί.

Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5. Όπως περιγράφεται, το υποβρύχιο σπήλαιο Alimathaa είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι μήκους περίπου 260 μέτρων σε βάθος έως και εξήντα μέτρων με αμυδρό φως, στενούς χώρους και διακλαδούμενα μονοπάτια. Ο συνδυασμός με την «κίτρινη» προειδοποίηση για τον καιρό που είχε εκδοθεί το βράδυ της Τετάρτης με ριπές ανέμου και φουρτουνιασμένη θάλασσα και άρα μειωμένη ορατότητα, θα μπορούσε να αποδεχθεί μοιραίος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και έμπειροι δύτες μπορεί να χάσουν τον προσανατολισμό τους και τότε έρχεται ο πανικός:: οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση αέρα επιταχύνεται και ο χρόνος για να βρεθεί η έξοδος τελειώνει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια και των πέντε της αποστολής δείχνει ότι συνέβη κάτι που λειτούργησε γρήγορα και για όλους μαζί.

Το τρίτο σενάριο που εξετάζεται – ακόμα και αν θεωρείται ότι είναι το λιγότερο πιθανό – είναι κάποιος από τους πέντε να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκε στην επιχείρηση διάσωσής του. Τα ισχυρά ρεύματα του Ινδικού Ωκεανού, που ενδεχομένως να είχαν γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα μπορούσαν να έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε ασφαλή επιστροφή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
«Make England Great Again» 16.05.26

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
«Make England Great Again» 16.05.26

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 20:01

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

