Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Φουλ για κούπα – Στο Final 4 τα «θρυλικά» κορίτσια (vids)

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε ακόμα ένα Final Four στο Champions League του πόλο, αφού τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα επικράτησαν της Σαμπαντέλ με 10-8 στο «Παπαστράτειο» και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για τη συλλογή τους.

Οι Ερυθρόλευκες, που τίμησαν στο περιθώριο του αγώνα, τις σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την προσφορά τους στην ομάδα, πήραν από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο και διατήρησαν παρά την προσπάθεια των Ισπανίδων.

Το παιχνίδι άρχισε με τη Γιαννοπούλου να βάζει μπροστά τη Σαμπαντέλ, όμως ο Ολυμπιακός με δύο γκολ της Βασιλικής Πλευρίτου και από ένα των Νίνου, Τριχά, έκαναν την ανατροπή κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά με 4-1.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στο δεύτερο οκτάλεπτο και τα γκολ των Τριχά και Άντριους εκτόξευσαν τη διαφορά στο 6-1, δείχνοντας απόλυτη κυριαρχία. Οι Ισπανίδες μείωσαν απλά με τις Γκονθάλεθ και Ντε Κραατς σε 6-3 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενες πλησίασαν κι άλλο μειώνοντας σε 6-5 με γκολ των Ντε Κραατς και Γιαννοπούλου, αλλά δύο γκολ των Νίνου και Πλευρίτου έκαναν το 8-5. Η Σαμπαντέλ όμως απάντησε με άλλα δύο τέρματα από Χουράδο και Μορένο για το 8-7.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 9-7 χάρη στο γκολ της Τορνάρου, αλλά τη Χουράδο να μειώνει ξανά σε 9-8. Το τέρμα που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων σημείωσε η Κουρέτα για το τελικό 10-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (Ντ. Πάλμα): Γουίλιαμς, Ντοτ, Φαν ντε Κρατς 2, Χουράδο 1, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Καράσκο Π., Γιορένς, Νταλμασές, Κρέσπι, Γκονζάλες 1, Καράσκο Μ., Πρεντίς.