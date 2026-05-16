Σάββατο 16 Μαϊου 2026
14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή
Ποδόσφαιρο 16 Μαΐου 2026, 20:47

Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή

Ο αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού θα έχει διαφορετικά προπονητικά χαρακτηριστικά.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ στο «Γεώργιος Καλαφάτης» θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, παρότι ο Γιάννης Αλαφούζος ακούει φωνές στον περίγυρο του που συστήνουν να μην προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Οι πληροφορίες του «In» αναφέρουν ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιμένει στην απόφαση του, αφού πιστεύει πως η διαφορά φιλοσοφίας που διαπίστωσε με τον Ισπανό, δεν πρόκειται να γεφυρωθεί. Επιπλέον, ο Αλαφούζος έπαθε με τον Ρουί Βιτόρια και έμαθε: όταν χάνει την εμπιστοσύνη σε έναν συνεργάτη του, δεν έχει νόημα να τον κρατάει εξαιτίας πρόσκαιρων θετικών αποτελεσμάτων. 

Φυσικά, ουδείς αναντικατάστατος, η ζωή συνεχίζεται και απεχθάνεται τα κενά. Ήδη για τη διαδοχή του Μπενίτεθ έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι υποψήφιοι, αφού οι ατζέντηδες… βομβαρδίζουν στην κυριολεξία τη διοίκηση του Παναθηναϊκού με βιογραφικά. Οι Στέφανος Κοτσόλης και Κορόνα έχουν αναλάβει το σκανάρισμα, για να παρουσιάσουν μία μικρότερη λίστα στον εργοδότη τους.

Όλη αυτή η διαδικασία εξελίσσεται ανεπίσημα. Διότι επισήμως, ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ακόμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και την Κυριακή θα κοουτσάρει εναντίον του ΠΑΟΚ. Τα στελέχη της ΠΑΕ δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τελεί υπό κρίση, πόσο μάλλον ότι η διακοπή της συνεργασίας μαζί του συνιστά ειλημμένη απόφαση. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου (και εφόσον επιβεβαιωθεί η επικρατούσα αίσθηση), οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού θα γνωστοποιήσουν τα καθέκαστα στον Μπενίτεθ από τη Δευτέρα. 

Εξυπακούεται πως έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του 66χρονου προπονητή: αν θα είναι συναινετικό το «διαζύγιο» ή όχι. Πάντως, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ο Ράφα την έχει αντιληφθεί πλήρως, πέραν πάσης αμφιβολίας. Απλώς επειδή είναι πανέξυπνος, τηρεί τα προσχήματα και περιμένει…

Το προπονητικό προφίλ που προτιμάται

Η αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή, έχει δύο ρεύματα μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Το πρώτο ρεύμα περιλάμβανε επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας, με πρόσφατες δουλειές στα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ανάλογο προφίλ διαθέτει ο Γάλλος Μπρούνο Ζενεσιό και ο Ισπανός Μαρσελίνο. Στην ηλικία των 60 ετών, έχουν πολυετή καριέρα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και στο Σαμπιονά και έχουν κερδίσει την καθολική αναγνώριση. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός τους συνάντησε ως αντιπάλους τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ζενεσιό όταν εργαζόταν στη Ρεν και τον Μαρσελίνο στον πάγκο των Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ. Ωστόσο, αυτό το ρεύμα υπαναχώρησε αισθητά, εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας του Μπενίτεθ

Το δεύτερο ρεύμα έχει διαφορετικά προπονητικά χαρακτηριστικά και έχει κερδίσει πόντους στο εσωτερικό του Τριφυλλιού. Το μοντέλο προβλέπει προπονητή πιο νεαρής ηλικίας, ο οποίος έχει καθοδηγήσει ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό και κατέκτησαν τρόπαια σε λίγκες παρόμοιας δυναμικής με της Stoiximan Super League. Τέτοιοι τεχνικοί θεωρούνται πιο συμβατοί με το σχέδιο που εφαρμόζει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έχουν όρεξη για διάκριση και δεν θα απαιτήσουν την ολική ανοικοδόμηση του ρόστερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλαφούζος δεν σκοπεύει να μειώσει το μπάτζετ. Απεναντίας, οι ιθύνοντες του συλλόγου θα έχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ενίσχυση του ρόστερ. Ωστόσο, η ΠΑΕ τον Ιανουάριο η ΠΑΕ προέβη σε δαπανηρές επενδύσεις (Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τεττέη κ.α.) και δεν θα τις ακυρώσει.

Ο προπονητής ο οποίος θα έρθει στο Κορωπί, πρέπει προηγουμένως να δεχτεί ορισμένα βασικά δεδομένα και να ενσωματωθεί σε ένα αγωνιστικό σχέδιο. Και όχι να επιδιώξει να το αναπροσαρμόσει στα μέτρα του. Άλλωστε, η βασική διαφωνία της διοίκησης με τον Ράφα Μπενίτεθ προέκυψε επειδή ο Ισπανός έχει αποκλείνει από τα αρχικά συμφωνηθέντα.

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Ελλάδα 16.05.26

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
«Make England Great Again» 16.05.26

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

