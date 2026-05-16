Η παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ στο «Γεώργιος Καλαφάτης» θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, παρότι ο Γιάννης Αλαφούζος ακούει φωνές στον περίγυρο του που συστήνουν να μην προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Οι πληροφορίες του «In» αναφέρουν ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιμένει στην απόφαση του, αφού πιστεύει πως η διαφορά φιλοσοφίας που διαπίστωσε με τον Ισπανό, δεν πρόκειται να γεφυρωθεί. Επιπλέον, ο Αλαφούζος έπαθε με τον Ρουί Βιτόρια και έμαθε: όταν χάνει την εμπιστοσύνη σε έναν συνεργάτη του, δεν έχει νόημα να τον κρατάει εξαιτίας πρόσκαιρων θετικών αποτελεσμάτων.

Φυσικά, ουδείς αναντικατάστατος, η ζωή συνεχίζεται και απεχθάνεται τα κενά. Ήδη για τη διαδοχή του Μπενίτεθ έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι υποψήφιοι, αφού οι ατζέντηδες… βομβαρδίζουν στην κυριολεξία τη διοίκηση του Παναθηναϊκού με βιογραφικά. Οι Στέφανος Κοτσόλης και Κορόνα έχουν αναλάβει το σκανάρισμα, για να παρουσιάσουν μία μικρότερη λίστα στον εργοδότη τους.

Liverpool’s highest number of defeats in a single season : 20 — Arne Slot

19 — Rafa Benitez pic.twitter.com/bvKDsM4qB4 — 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_) May 15, 2026

Όλη αυτή η διαδικασία εξελίσσεται ανεπίσημα. Διότι επισήμως, ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ακόμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και την Κυριακή θα κοουτσάρει εναντίον του ΠΑΟΚ. Τα στελέχη της ΠΑΕ δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τελεί υπό κρίση, πόσο μάλλον ότι η διακοπή της συνεργασίας μαζί του συνιστά ειλημμένη απόφαση. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου (και εφόσον επιβεβαιωθεί η επικρατούσα αίσθηση), οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού θα γνωστοποιήσουν τα καθέκαστα στον Μπενίτεθ από τη Δευτέρα.

Εξυπακούεται πως έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του 66χρονου προπονητή: αν θα είναι συναινετικό το «διαζύγιο» ή όχι. Πάντως, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ο Ράφα την έχει αντιληφθεί πλήρως, πέραν πάσης αμφιβολίας. Απλώς επειδή είναι πανέξυπνος, τηρεί τα προσχήματα και περιμένει…

Το προπονητικό προφίλ που προτιμάται

Η αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή, έχει δύο ρεύματα μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Το πρώτο ρεύμα περιλάμβανε επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας, με πρόσφατες δουλειές στα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ανάλογο προφίλ διαθέτει ο Γάλλος Μπρούνο Ζενεσιό και ο Ισπανός Μαρσελίνο. Στην ηλικία των 60 ετών, έχουν πολυετή καριέρα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και στο Σαμπιονά και έχουν κερδίσει την καθολική αναγνώριση. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός τους συνάντησε ως αντιπάλους τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ζενεσιό όταν εργαζόταν στη Ρεν και τον Μαρσελίνο στον πάγκο των Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ. Ωστόσο, αυτό το ρεύμα υπαναχώρησε αισθητά, εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας του Μπενίτεθ

Το δεύτερο ρεύμα έχει διαφορετικά προπονητικά χαρακτηριστικά και έχει κερδίσει πόντους στο εσωτερικό του Τριφυλλιού. Το μοντέλο προβλέπει προπονητή πιο νεαρής ηλικίας, ο οποίος έχει καθοδηγήσει ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό και κατέκτησαν τρόπαια σε λίγκες παρόμοιας δυναμικής με της Stoiximan Super League. Τέτοιοι τεχνικοί θεωρούνται πιο συμβατοί με το σχέδιο που εφαρμόζει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έχουν όρεξη για διάκριση και δεν θα απαιτήσουν την ολική ανοικοδόμηση του ρόστερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλαφούζος δεν σκοπεύει να μειώσει το μπάτζετ. Απεναντίας, οι ιθύνοντες του συλλόγου θα έχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ενίσχυση του ρόστερ. Ωστόσο, η ΠΑΕ τον Ιανουάριο η ΠΑΕ προέβη σε δαπανηρές επενδύσεις (Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τεττέη κ.α.) και δεν θα τις ακυρώσει.

Ο προπονητής ο οποίος θα έρθει στο Κορωπί, πρέπει προηγουμένως να δεχτεί ορισμένα βασικά δεδομένα και να ενσωματωθεί σε ένα αγωνιστικό σχέδιο. Και όχι να επιδιώξει να το αναπροσαρμόσει στα μέτρα του. Άλλωστε, η βασική διαφωνία της διοίκησης με τον Ράφα Μπενίτεθ προέκυψε επειδή ο Ισπανός έχει αποκλείνει από τα αρχικά συμφωνηθέντα.