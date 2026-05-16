Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
Χωρίς αντίκρισμα η νίκη της ΑΕΛ Novibet, που υποβιβάστηκε στη Super League 2 – Πολύτιμος βαθμός για τον Αστέρα Τρίπολης.
Υποβιβασμός στη Super League 2 και μαθηματικά για την ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλοί μπορεί να κέρδισαν εντός έδρας τον Ατρόμητο με 2-1, αλλά ο βαθμός που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στην Κηφισιά τους έστειλε στη δεύτερη κατηγορία.
Η 13η ΑΕΛ Novibet με το τρίποντο κόντρα στους Περιστεριώτες έφτασε τους 30 βαθμούς, αλλά είδε τον 12ο Αστέρα Τρίπολης να πηγαίνει στους 33, με τους Αρκάδες να έχουν το πάνω χέρι στην ισοβαθμία και τους Θεσσαλούς να υποβιβάζονται στη Super League 2.
Οι Αρκάδες κρατούν την τύχη στα χέρια τους και πλέον απειλούνται μόνο από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος απόψε θα έπαιζε εντός έδρας με τον Παναιτωλικό, αλλά η αναμέτρηση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και θα γίνει την Κυριακή (15:00).
Η ομάδα των Σερρών, χωρίς το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, βρίσκεται στην 14η θέση, έχοντας 28 πόντους και παραμένει ζωντανός στη μάχη για την παραμονή, καθώς έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Αστέρα Τρίπολης.
Την 10η και τελευταία αγωνιστική, που θα γίνει την Πέμπτη (21/5), ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (19:00), η Κηφισιά την ΑΕΛ Novibet (19:00) και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα Τρίπολης (19:00).
Δείτε τη βαθμολογία:
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των playouts
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-0
17/05 19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής των playouts
Πέμπτη 21 Μαΐου
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
