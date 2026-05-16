Σέλτικ – Χαρτς 3-1: Ανατροπή και πρωτάθλημα για τους Κέλτες (vids)

Το παραμύθι της Χαρτς δεν είχε happy end, με τη Σέλτικ να κατακτά για άλλη μία φορά το πρωτάθλημα! Η ομάδα του Κυζιρίδη πήγε στο «Celtik Park» για δύο αποτελέσματα, προηγήθηκε, αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 3-1 πανηγυρίζοντας το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πέμπτο σερί.

Ένας τίτλος που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται βέβαια στη νίκη της Σέλτικ με αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυστερήσεις την προηγούμενη αγωνιστική. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως αυτή η εξέλιξη δεν ευνοεί την ΑΕΚ που ήθελε τη Χαρτς πρωταθλήτρια για να είναι στους ισχυρούς των πλέι οφ του Champions League.

Η Σέλτικ έδειχνε αγχωμένη στο ξεκίνημα και στο 43′ ο Σάκλαντ με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όμως ο Κυζιρίδης έκανε χέρι στην περιοχή και ο Ένγκελς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 1-1 στο 45+4′.

Στο δεύτερο μέρος η Χαρτς έχασε παίκτες με τραυματισμό και προχώρησε σε αναγκαστικές αλλαγές, παρόλα αυτά η Σέλτικ δεν μπορούσε να απειλήσει. Μέχρι το 78′ όταν ένα φάουλ του Ένγκελς πέρασε λίγο έξω ενώ ένα λεπτό μετά ο Ιχεανάτσο είχε δοκάρι.

Τελικά, στο 87′ ο Μαέντα έκανε το 2-1 από γύρισμα του Όσμαντ, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ στον παίκτη που έκανε τη ασίστ. Οφσάιντ δεν υπήρχε όμως και έτσι το γκολ μέτρησε. Στο 90+8′ και με τον Σβόλοβ να έχει ανέβει για ένα φάουλ, η μπάλα χάθηκε στη μεσαία γραμμή και ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1.

Σέλτικ: Σινίσαλο, Τζόνστον, Τράστι (73′ Όσμαντ), Σκέιλς, Τίρνεϊ (73′ Σαράτσι), ΜακΓκρέγκορ, Ένχελς, Νίγκρεν, Γιανγκ (62′ Φόρεστ), Τουνεκτί (46′ Ιχεανάτσο), Μαέντα

Χαρτς: Σβόλοφ, Στάινβεντερ, Φίντλεϊ, Κίνγκσλεϊ, Αλτένα (47′ Κεντ), Μπανιντζίμ (51′ Σπίταλ), Ντέβλιν, Μάιλν (67′ Τσεσνόκοφ), Κυζιρίδης (67′ Φόρεστ), Καμπορέ (67′ Μπράγκα), Σάνκλαντ

