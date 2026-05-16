Επί επτά χρόνια φέρονται να εξαπατούσαν ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη τα μέλη της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που προωθούσε παράνομα φάρμακα και εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής επιχείρησης, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Τα μέλη του κυκλώματος προωθούσαν πλαστά συμπληρώματα και φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, παρουσιάζοντάς τα ως γνήσια και ο τζίρος που κατάφεραν να αποκομίσουν υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετείχε την περασμένη Πέμπτη (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, στην επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας.

Το κύκλωμα προωθούσε σε όλη την Ευρώπη «μαϊμού» φάρμακα για σοβαρές ασθένειες

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν – με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, η εγκληματική ομάδα διαπιστώθηκε ότι ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτουργούσε από το 2019, ενώ παράλληλα προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας.

🚨 Behind the takedown: 113 searches, 196 websites blocked and EUR 1.8 million in assets frozen. ⚖️ A joint investigation team set up at Eurojust helped coordinate action across 15 countries against the criminal group. More 👉 https://t.co/zrDLYYl3J6 pic.twitter.com/O0rKjLRakn — Eurojust (@Eurojust) May 14, 2026

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους, τα οποία προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούσαν συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών γιατρών.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης, διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.

Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.