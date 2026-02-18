Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) έπεσαν τα μέλη του κυκλώματος που διακινούσε παρανόμως φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση φαρμάκων ξεπερνά τις 45.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, για την αποδόμηση του οποίου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση χθες το πρωί σε περιοχές της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη ένα μέλος και ακόμα δύο αναζητούνται (έχουν ταυτοποιηθεί). Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, οργανώθηκαν σε συμμορία με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί έξι περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και οικία σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από αυτή την δραστηριότητα να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία,

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),

6 laptop,

2 tablet,

3 drones,

παιχνιδομηχανή,

ηλεκτρικό πατίνι,

φωτογραφική μηχανή,

3 κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.