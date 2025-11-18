ΕΟΠΥΥ: Παράνομες συνταγογραφήσεις 12 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 30 γιατροί και 62 φαρμακεία
Στο στόχαστρο των ελεγκτών είναι επιπλέον 10 γιατροί και 80 φαρμακοποιοί από τρεις δικογραφίες τις Οικονομικής Αστυνομίας.
Νέα απάτη ύψους 12 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, με γιατρούς και φαρμακοποιούς να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.
Όπως ανακοίνωσε η ίδια η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά μόλις σήμερα έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Φαρμάκου του Οργανισμού επέβαλε πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ για παράτυπες συνταγογραφήσεις σε 30 γιατρούς και 62 φαρμακεία.
Και για τις τρεις αυτές δικογραφίες έχει λάβει γνώση ο ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείο της διοικήτριας του Οργανισμού.
Το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΟΠΥΥ
«Η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο: Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ και έκανε γνωστό ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός. Επίσης, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ΄Οίκον η οποία από την έναρξή της έως και 2 Νοεμβρίου έχει παραδώσει σε 141.047 ασθενείς είτε Κατ’ Οίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακά τους χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Κυκλώματα παράνομων συνταγογραφήσεων
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί σκάνδαλο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο, και εντοπισμός ολόκληρου κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων στις αρχές του έτους. Ο ΕΟΠΥΥ συνδυάζει καταγγελίες πολιτών, με μοντέλα «συμπεριφοράς συνταγογράφησης» γιατρών αλλά και εκτέλεσης συνταγών από φαρμακοποιούς ώστε να οδηγηθεί τόσο στις μεμονωμένες περιπτώσεις απάτης όσο και σε οργανωμένα κυκλώματα.
