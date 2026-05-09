ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χαρακίρι για την ΑΕΚ, θρίαμβος για τη Ρίτας στην Μπανταλόνα! Τι κι αν για τρία δεκάλεπτα η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο στον τελικό του BCL με προβάδισμα ακόμα και 20 πόντων; Κάπου εκεί μάλλον πίστεψε πως το παιχνίδι τελείωσε, οι Λιθουανοί έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση (80-80κ.α.) και εκεί κυριάρχησαν απόλυτα για να σηκώσουν την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία τους επικρατώντας με 92-86.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Λουκόσιους με 23 πόντους και 7/10 τρίποντα ενώ στους 16 σταμάτησε ο Χάρντινγκ που δεν είχε πόντο στο πρώτο μέρος. Για την ΑΕΚ ο Νάναλι είχε 23 πόντους με 5 ριμπάουντ ενώ ο Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 20 με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Όπως στον ημιτελικό, έτσι και στον τελικό, η ΑΕΚ ξεκίνησε με «όπλο» την άμυνά της, μόνο που κόντρα στη Ρίτας βρήκε ρυθμό επιθετικά από νωρίς. Με «καυτούς» τους Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο η Ένωση προηγήθηκε με 10-4 στο 4’ και με ένα ακόμα καλάθι του πρώτου βρέθηκε στο +9 με 19-10 στο 8’.

Ο Νάναλι πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη στο σκοράρισμα και ανέβασε το σκορ στο 25-12 (10’), με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και στο +15 με τρίποντο του Αμερικανού (34-19, 13’). Με δύο σερί καλάθια του Καρολάιν η Ρίτας, που είχε άποντο τον Χάρντινγκ στο πρώτο ημίχρονο, μείωσε σε 34-23 (14’), αλλά με δύο βολές ο Νάναλι έστειλε τον Δικέφαλο στα αποδυτήρια με +17 για το 42-25.

Η ΑΕΚ μπήκε καλά και στο τρίτο δεκάλεπτο όπου με καλάθι του Νάναλι και βολές του Φίζελ έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +20 με 55-35 στο 26′. Και παρά τις προσπάθειες της Ρίτας να μειώσει, μπήκε στην τέταρτη περίοδο με το σκορ στο 63-45. Εκεί όμως μάλλον πίστεψε πως είχε πάρει το ματς και το πλήρωσε.

Ο Χάρντινγκ άρχισε να παίρνει μπροστά, ο Λουκόσιους τα έβαζε από παντού και η Ρίτας μείωσε σε 65-53 στο 32′. Ο Μπάρτλεϊ έφερε την ΑΕΚ στο +15 με 74-59 στο 34′, αλλά ο Σμιθ με τρεις βολές έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα για πρώτη φορά μετά από ώρα (74-65, 34′). Με καλάθι του Γκρέι η Ένωση έκανε το 77-70 στο 37′, ο Χάρντινγκ μείωσε σε 78-77 41 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και με δύο βολές του Νάναλι στα 22 δευτερόλεπτα για το τέλος η ΑΕΚ προηγήθηκε με 80-77.

Ένα μεγάλο τρίποντο του Λουκόσιους έκανε το σκορ 80-80 στα 19 δευτερόλεπτα και το ματς πήγε στην παράταση καθώς ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στην τελευταία επίθεση. Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ρίτας προηγήθηκε με 88-80 και ουσιαστικά τελείωσε την ιστορία κατακτώντας τον τίτλο με 92-86.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 9 (6 ριμπάουντ), Μπράουν 4 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2 (0/3 δίποντα), Φλιώνης 3, Φίζελ 15 (5/6 δίποντα, 5/6 βολές, 9 ριμπάουντ0, Λεκαβίτσιους 8 (0/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 3 λάθη), Νάναλι 23 (4/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 20 (4/10 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΡΙΤΑΣ (Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκουντάιτις 9 (5 ριμπάουντ), Μπρούνκε 10 (1/5 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 2 λάθη), Χάρντινγκ 16 (49 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Εχόντας 1, Μασιούλις 8 (0/2 τρίποντα), Λουκόσιους 23 (1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 4 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 11 (1/1 δίποντα, 2/9