Η Χρυσή Βίβλος του Basketball Champions League: Η Ρίτας σήκωσε την πρώτη κούπα της

Η Ρίτας γύρισε τούμπα τον τελικό με την ΑΕΚ, επικράτησε στην παράταση με 92-86 (80-80 κ.δ) και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Basketball Champions League.

Οι Λιθουανοί πήραν τη σκυτάλη από την Ουνικάχα Μάλαγα, που είχε πάρει τον τίτλο τα τελευταία δύο χρόνια και έπιασε την ΑΕΚ στη σχετική λίστα, που έχει επίσης ένα τρόπαιο.

Η Ένωση είχε κατακτήσει τη διοργάνωση το 2018, σε ένα Final Four που είχε γίνει στην Αθήνα.

Η Χρυσή Βίβλος του BCL

2017: Τενερίφη

2018: ΑΕΚ

2019: Βίρτους Μπολόνια

2020: Μπούργος

2021: Μπούργος

2022: Τενερίφη

2023: Βόννη

2024: Ουνικάχα Μάλαγα

2025: Ουνικάχα Μάλαγα

2026: Ρίτας